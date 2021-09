Comment les nouveaux pneus arrière de Pirelli ont donné une longueur d’avance à Mercedes

Le journaliste de Formule 1 Peter Windsor a expliqué comment il pense que Mercedes a bénéficié de la construction de pneus plus rigides de Pirelli.

Pirelli a largement testé ses composés de pneus pour 2022, dans le but de produire un pneu plus durable sur lequel les conducteurs peuvent pousser plus fort plus longtemps.

Mais en 2021 cependant, Pirelli avait pour objectif de produire une construction de pneu qui puisse être plus durable et protéger contre les éruptions de pneus observées dans la première moitié de la saison – plus répandues en Azerbaïdjan avec l’abandon de Max Verstappen en fin de course.

Windsor a déclaré que Red Bull a développé le diffuseur arrière à un degré tel qu’il est capable de travailler les pneus de la manière qui leur convient le mieux au cours de plusieurs saisons.

Mercedes, quant à lui, s’est moins concentré sur ce domaine, et les composés plus résistants récemment introduits ont «par inadvertance» donné aux Silver Arrows plus de performances par rapport à Red Bull.

Windsor a déclaré dans une vidéo explicative sur sa chaîne YouTube: “Il est assez clair que lorsqu’une équipe, même si c’est Red Bull ou Mercedes tout en haut, conçoit une voiture autour de la forme de son diffuseur et génère les chiffres dont elle a besoin… afin de concevoir tous les paramètres pour la forme de la voiture, la rigidité de la voiture, les hauteurs de caisse, etc., ce qu’ils ne peuvent pas prendre en compte dans les moindres détails, c’est l’effet des flancs du pneu arrière.

« C’est un facteur de falsification complet, fondamentalement – ​​ils ne reçoivent aucune information de Pirelli.

“Quoi [Pirelli] savoir, c’est que “nous devons construire un pneu plus rigide et plus solide, et nous le ferons”.

À la suite de ces changements, Windsor a déclaré que Mercedes profiterait davantage de cet ajustement, ce qui pourrait changer la dynamique de la façon dont les deux premiers s’affrontent pour le reste de la saison.

« Les Red Bull sont presque là [perfecting the diffuser design to the tyres] de toute façon parce qu’ils font cela depuis cinq ans maintenant ou plus », a ajouté Windsor.

« Par essais et erreurs, ils ont produit la forme et la rigidité du diffuseur arrière et tout ce dont ils ont besoin pour l’obtenir à peu près là où ils le souhaitent.

“Alors que Mercedes ne s’est pas autant concentré sur le diffuseur arrière, car ce n’est pas le but de leur voiture.

“Évidemment, il a un diffuseur et évidemment, il y a de l’appui à l’arrière, mais ce n’est pas l’essence même de la voiture.

“Donc, lorsque Pirelli a produit des arrières plus rigides, cela a en fait donné une longueur d’avance à Mercedes parce que soudainement, ils avaient un mur plus cohérent pour leur diffuseur – juste parce que Pirelli l’a donné au pneu arrière.

“Cela n’a pas vraiment affecté Red Bull parce qu’ils n’étaient pas si loin de toute façon. C’est ce qui s’est passé à mon avis.

« Je pense que, par inadvertance, parce qu’ils veulent des pneus plus rigides, des pneus plus solides pour qu’ils n’aient plus de défaillances de pneus à l’arrière, Pirelli a produit un pneu qui permet à une Mercedes d’obtenir un peu plus facilement l’arrière de la voiture. performer à un niveau supérieur – et cela n’a pas aidé Red Bull, car ils étaient en quelque sorte là de toute façon. C’est tout en un mot.

“En conséquence, Mercedes est capable d’utiliser moins d’ailerons pour le même niveau d’appui, et c’est ce que nous constatons. C’est pourquoi il sera très intéressant de voir comment Mercedes s’en sort maintenant dans les courses restantes de 2021. »

