Comment les nouvelles couleurs starlight et minuit d’Apple se comparent à l’argent classique et au gris sidéral

Avec les nouveaux produits introduits mardi, Apple a retiré l’argent et le gris sidéral/noir pour certains appareils et les a remplacés par de nouvelles couleurs starlight et minuit. Bien que nous n’ayons pas encore vu les nouvelles couleurs en personne, il est clair qu’elles sont très différentes.

Tout d’abord, parlons de la lumière des étoiles. Starlight remplace l’argent pour l’Apple Watch Series 7, l’iPad mini et l’iPhone 13. C’est plus une couleur champagne qu’une nuance d’argent. C’est beaucoup plus chaud que le ton argenté naturel qu’Apple utilise habituellement. Apple a également introduit des accessoires Starlight qui remplacent les classiques blancs.

Le groupe de sport starlight et les boucles solo sont plus crème que blanc. Ils ressemblent beaucoup au bracelet de sport blanc antique introduit par Apple en 2015. La même différence de couleur est apparente sur l’iPhone 13 par rapport à l’iPhone 12. La vitre arrière est légèrement plus chaude que le blanc sur l’iPhone 12.

Midnight est la nouvelle couleur de type gris sidéral d’Apple. Comme starlight, il est disponible sur l’Apple Watch Series 7 et l’iPhone 13. Apple a choisi de continuer à proposer l’iPad mini en gris sidéral pour sa couleur sombre. Apple propose également plusieurs accessoires de minuit, comme un groupe de sport et une boucle solo.

La finition de minuit en aluminium semble être une nuance de bleu foncé. Ce n’est certainement pas noir ou gris sidéral. Le bracelet sport minuit qui complète le boîtier en aluminium minuit de l’Apple Watch Series 7 est clairement bleu lorsqu’il est côte à côte avec le bracelet sport noir.

L’iPhone 13 minuit ressemble plus à l’iPhone 12 noir que le modèle starlight au blanc. Vous pouvez clairement voir les légers tons bleus dans le verre arrière et les rails en aluminium.

Pour faire court, la lumière des étoiles et minuit sont assez différentes par rapport aux finitions blanc/argent et gris sidéral/noir des appareils précédents. Si vous obtenez régulièrement de l’argent, vous devriez probablement voir la lumière des étoiles en personne avant de prendre une décision. Si vous obtenez régulièrement des appareils noirs ou gris sidéral, vous devriez probablement aussi voir minuit en personne.

Il est probable qu’Apple apportera la lumière des étoiles et minuit à davantage de gammes de produits au cours de la prochaine année. Nous avons imaginé à quoi ressemblerait un MacBook Air étoilé et minuit à côté du modèle argenté actuel. Apple devrait sortir un nouveau MacBook Pro plus tard cette année et il est fort possible que les nouveaux modèles soient disponibles en starlight et minuit plutôt qu’en argent et en gris sidéral.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :