Comment les nouvelles normes de qualité de l’air de l’OMS auront-elles un impact sur l’Inde

L’amélioration de la qualité de l’air d’une zone dépend d’une multitude de facteurs, notamment la lutte contre la pollution à la source, le nettoyage des villes, l’atténuation des mauvaises conditions des routes, l’amélioration des transports publics et les campagnes de reboisement.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié de nouvelles normes de pollution de l’air, réduisant considérablement les émissions atmosphériques admissibles pour une zone considérée comme sûre pour la santé humaine. Même les précédentes normes d’émissions atmosphériques prescrites par l’OMS étaient considérées comme beaucoup plus strictes que les normes prescrites par les pays individuels et avec la publication des dernières normes, le débat sur les émissions atmosphériques admissibles a relancé. Selon les nouvelles normes, la plupart de la population indienne inhale de l’air pollué. En raison du fait qu’elle abrite certaines des villes les plus polluées du monde, l’Inde avait déjà beaucoup de mal à atteindre les limites autorisées prescrites par l’OMS. Les normes d’émission devenant de plus en plus strictes, l’Inde devrait mettre plusieurs décennies pour atteindre les dernières normes de l’OMS, a rapporté l’Indian Express.

Importance des nouvelles normes d’émissions atmosphériques de l’OMS

Les nouvelles normes d’émissions atmosphériques de l’OMS soulignent le fait que l’impact insidieux de la pollution atmosphérique sur la santé humaine est plus grave qu’on ne le pensait auparavant. L’OMS s’est appuyée sur une série d’études récentes qui ont prouvé de manière concluante que même les niveaux d’émissions atmosphériques admissibles selon les normes précédentes posaient un risque important pour la santé. Le message adressé aux gouvernements et aux autorités locales du monde entier est de s’efforcer encore plus de réduire les normes d’émissions atmosphériques dans les plus brefs délais. Le message sur le mur est tout à fait clair pour des pays comme l’Inde, où une grande partie est vulnérable au niveau le plus grave de pollution de l’air. Chaque année, à l’approche de la saison des festivals et des mois d’hiver, Delhi, la région de la capitale nationale et de nombreuses autres villes du nord de l’Haryana et du Pendjab sont entourées d’un contenu dense de smog.

Pas de solution facile à la baisse de la qualité de l’air en Inde

Le défi de l'Inde augmente encore car l'imposition de normes plus strictes sur des industries telles que l'automobile laissera l'économie défavorisée et entraînera des pertes d'emplois. À plusieurs niveaux, un grand nombre de programmes et de projets gouvernementaux tels que Swachch Bharat, Namami Gange, Smart City Mission, les lignes de métro dans les nouvelles villes, Ujjwala Yojana s'efforcent actuellement d'atténuer les effets nocifs de la pollution atmosphérique et de réduire la pollution à la source. Davantage de projets de ce type avec une plus grande intensité sont nécessaires pour lutter contre la menace de la pollution atmosphérique.

