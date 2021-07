Comment les ordinateurs Raspberry Pi aident-ils à la recherche biologique ?

12/07/2021 à 16h30 CEST

L’électronique open source est la clé pour révolutionner la recherche en biologie. Un article publié sur le blog du Center for Ecological Research and Forestry Applications (CREAF) par Carla Kühleis démontre le potentiel des ordinateurs utilisant ce système pour démocratiser la recherche appliquée à l’environnement.

Les ordinateurs monocartes comme le Raspberry Pi ont pris le monde d’assaut et sont utilisés par les scientifiques et les amateurs dans toutes les situations imaginables, en particulier pour la recherche biologique.

La nouvelle étude “Broad-scale Applications of the Raspberry Pi: A Review and Guide for Biologists”, publiée dans “Methods in Ecology and Evolution” par le chercheur du Center for Ecological Research and Forestry Applications (CREAF) Jolle Jolles, montre que cette électronique open source à faible coût est également de plus en plus utilisée en science et constitue unune avancée technologique clé qui contribuera à révolutionner davantage la recherche en biologie.

En examinant la littérature biologique, le chercheur Jolle Jolles – qui occupe un poste postdoctoral Severo Ochoa au CREAF – a trouvé plus d’une centaine d’études empiriques dans le domaine de la biologie qui ont mis en œuvre le Raspberry Pi d’une manière ou d’une autre.

L’article montre que Ces ordinateurs bon marché sont utilisés par les biologistes de diverses manières, à la fois en laboratoire, sur le terrain et en classe.Des stations météorologiques, des mangeoires d’oiseaux automatisées, des dispositifs d’apprentissage en boucle fermée et des systèmes d’enregistrement en haute mer, aux outils de surveillance environnementale et aux pièges photographiques pour la faune.

« Le Raspberry Pi ouvre la porte à des solutions innovantes et créatives, qui sont essentielles au progrès scientifique, et contribuent à faire progresser notre compréhension de la biologie, de la micro à la macro échelle », déclare Jolle Jolles.

Le Raspberry Pi est utilisé pour des tâches relativement simples, telles que l’enregistrement vidéo et la surveillance environnementale, mais aussi pour des solutions et des dispositifs très dédiés, tels que les systèmes de phénotypage des plantes et les microscopes confocaux, qui offrent un alternative très abordable aux kits de recherche coûteux.

Dépasser les limites de la science

Dépasser les limites de la science« Les ordinateurs monocartes bon marché permettent aux scientifiques des pays ou des instituts de recherche disposant de fonds limités de développer leurs propres outils de recherche », explique Jolle Jolles.

En fin de compte, ce contribuera à accélérer le développement de nouvelles méthodologies et de stimuler la recherche interdisciplinaire & rdquor;, ajoute-t-il.

L’étude montre que l’électronique ouverte, comme le Raspberry Pi, peut jouer un rôle essentiel pour repousser les limites de la science et contribuer ainsi à faire progresser notre compréhension de la biologie.

Cependant, l’examen identifie également que, malgré son acceptation croissante par la communauté scientifique et la grande diversité des applications, le Raspberry Pi n’est pas un outil de recherche aussi courant qu’il pourrait l’être.

Pour aider à combler cette lacune technologique, le document fournit des recommandations, des directives et des considérations détaillées, ainsi qu’un site Web dédié avec des didacticiels pas à pas, pour aider les scientifiques et les non-scientifiques à intégrer le Raspberry Pi dans leur travail.

En plus de son utilisation dans la recherche, Jolles note que Les ordinateurs Raspberry Pi sont également un excellent outil pour l’éducation. C’est le cas dans les domaines STEM, car en construisant leurs propres appareils, les étudiants apprennent les principes fondamentaux de l’électronique, de la programmation, de la biologie et de la physique.

De plus, Raspberry Pi peut être utilisé spécifiquement pour enseigner le processus scientifique, de la conception d’expériences, la construction d’instruments, la collecte et l’analyse de données, jusqu’à l’interprétation des résultats.

Et en raison de sa grande flexibilité et de sa large communauté d’utilisateurs, les ordinateurs monocartes sont un excellent outil pour la science citoyenne et la vulgarisation de la science et, par conséquent, peut aider à rapprocher la science du grand public.

L’ordinateur le plus populaire

L’ordinateur le plus populaireLes scientifiques bénéficient d’une industrie en croissance rapide d’ordinateurs monocarte à faible coût, entraînée par la croissance exponentielle de la puissance et des capacités des ordinateurs et l’essor de l’Internet des objets (IoT) ces dernières années.

Construit sur des principes open source et motivé par l’incitation à but non lucratif pour augmenter l’accès mondial à l’informatique et à la fabrication numérique, Le Raspberry Pi est de loin l’ordinateur monocarte le plus populaire (plus de 37 millions d’unités vendues depuis son lancement en 2012), et rassemble des interfaces matérielles externes, des capteurs et des contrôleurs, avec des capacités de programmation faciles à utiliser, une connectivité élevée et des fonctionnalités de bureau.

C’est particulièrement cet ordinateur monocarte qui a été adopté par la communauté scientifique, grâce au grand nombre de ressources et de support en ligne disponibles et à la grande variété d’add-ons qui existent.

Le chercheur du CREAF a également beaucoup utilisé les ordinateurs Raspberry Pi dans ses propres recherches, notamment des systèmes d’enregistrement automatisés pour phénotypage du comportement de centaines d’individus et de groupes de poissons et un suivi à long terme du comportement parental des populations d’oiseaux sauvages tout au long de la saison de reproduction.

Étude de référence : http://doi.org/10.1111/2041-210X.13652

Cela peut aussi vous intéresser : Savez-vous que le bitcoin pollue déjà plus que certains pays ?