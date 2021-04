Comment les organisations peuvent créer une marque employeur attrayante

Les employés qui se sentent respectés et travaillent dans un environnement qui reflète la positivité sont plus reconnaissants envers leurs employeurs

Par Harsh Pamnani

Dans une organisation, la vision coule de haut en bas, mais les performances vont de bas en haut. Par exemple, le PDG définirait l’objectif de revenu annuel, qui sera divisé au niveau de l’unité commerciale, suivi par les objectifs au niveau du projet. Supposons que les employés travaillant sur ces projets ne soient pas en mesure de remplir leurs rôles respectifs et ne produisent pas les résultats escomptés. Dans ce cas, la vision du leader restera limitée à sa présentation PowerPoint. Pour transformer la vision en réalité, une organisation a besoin du bon ensemble d’employés. Cependant, sans une bonne marque employeur, embaucher et fidéliser les meilleurs employés est extrêmement difficile et très coûteux. Pour attirer des employés talentueux, une entreprise doit les convaincre qu’il s’agit du meilleur lieu de travail.

De nombreuses entreprises pensent qu’elles peuvent attirer des employés en démontrant leur autorité et en se positionnant comme des héros dans leur industrie. Ils se vantent d’eux-mêmes, communiquent trop sur leurs chiffres, leurs récompenses et leurs clients. Cependant, les gens ne se soucieront pas de la qualité de votre entreprise tant qu’ils ne sauront pas comment elle prend soin d’eux. De nombreuses entreprises pensent qu’en payant les salaires, en organisant des pizzas et en dispensant une formation de base, elles prennent soin de leurs employés. Mais c’est une erreur. Les performants cherchent à travailler dans des lieux qui pourraient leur donner l’impression d’être les héros de leur propre histoire courte. Jetons un coup d’œil à quelques stratégies qui pourraient vous aider à créer une marque employeur attrayante:

Faciliter le développement global

Chaque employé souhaite devenir une meilleure version de lui-même. Rester en forme et en bonne santé joue un rôle important dans la prise de décision rationnelle et l’amélioration de la productivité. Pour encourager la remise en forme, PolicyBazaar organise annuellement des rencontres sportives pour ses employés et les encourage à participer à divers événements sportifs dans et autour de la ville. En dehors de cela, l’entreprise dispose d’entraîneurs de fitness en interne pour amener ses employés à prendre soin de leurs objectifs de fitness et de nutrition.

Les employés qui souhaitent évoluer dans leur carrière souhaitent approfondir leurs connaissances sur l’entreprise dans son ensemble. Zoomcar promeut la culture de la formation croisée afin que les employés d’une même fonction soient bien conscients du travail des différentes fonctions. Cette approche est également bénéfique pour l’entreprise. En adoptant une perspective holistique, les employés peuvent lier leurs objectifs à la mission plus large de l’entreprise et trouver des opportunités de collaboration avec d’autres équipes. Les meilleurs résultats commerciaux proviennent de la collaboration, et au sein d’une organisation, la collaboration se produit lorsque les collègues comprennent les défis de chacun et s’identifient les uns aux autres.

Empathie et récompense les performances

Lorsque les employeurs sympathisent avec les employés et les reconnaissent pour leurs réalisations, les employés se sentent bien et se considèrent comme des membres précieux de l’entreprise. La satisfaction croissante des employés conduit à un taux de satisfaction client plus élevé.

BigBasket compte des milliers d’employés aux cols bleus, y compris des emballeurs, des empileurs, des livreurs, etc. Beaucoup d’entre eux viennent de l’Inde rurale. Pour eux, l’eau potable, la sécurité et l’hygiène sont importantes. Pour eux, l’entreprise propose des hébergements de style dortoir et des appartements partagés. Tout salarié ayant passé plus de 12 mois dans l’entreprise est éligible à une aide pédagogique (remboursement des frais de scolarité et de collège, livres, etc.) pour lui-même et sa famille.

Du point de vue de la reconnaissance, chaque mois, l’entreprise reconnaît les 20% des employés les plus riches de chaque région et les récompense pour leurs performances, et envoie les 20% les plus pauvres en formation. L’entreprise a également décerné un prix bisannuel BB Rockstar aux 30 meilleurs employés du pays. Les BB Rockstars sont transportées par avion au siège social de Bangalore pour assister à la journée annuelle, où elles sont appelées sur scène sous un tonnerre d’applaudissements. Fait intéressant, même les familles de Rockstars sont invitées à la cérémonie de remise des prix.

Encouragez le flux d’idées des employés

En raison de leurs hypothèses prédéfinies, de nombreux employeurs font de leurs employés des victimes de leurs titres définis. Mais les performants ne sont pas motivés par le titre. Au lieu de cela, ils sont motivés par le désir d’avoir un impact.

Parallèlement aux fonctions commerciales habituelles, Josh Talks a créé une équipe de projet spéciale chargée de créer de nouvelles propriétés, de conceptualiser de nouvelles idées et de les amener à une conclusion logique. Pour faciliter le flux d’idées innovantes de ses employés, l’entreprise a créé un groupe d’expérimentation où les employés partagent de nouvelles idées. Pour attirer de nouvelles idées, chaque idée des employés est écoutée indépendamment de sa qualité ou de son côté pratique. Pour éviter le jeu du blâme, l’entreprise a rendu obligatoire qu’un certain nombre d’idées du groupe expérimental échouent tous les trimestres.

Créer un environnement de travail respectable et positif

Les employés qui se sentent respectés et travaillent dans un environnement qui reflète la positivité sont plus reconnaissants envers leurs employeurs. Ils fonctionnent mieux individuellement, coopèrent avec leurs collègues et suivent volontiers les directives de leurs dirigeants.

Dans le système des castes indien, les cordonniers sont placés au bas du système social. Mais en valorisant leur talent et leur amour pour le cuir, Hidesign en a fait le plus beau bassin de maroquiniers qualifiés au monde. Quand les gens pensent aux usines de cuir, la plupart du temps, les images de l’environnement de travail sale apparaissent dans leur esprit. Mais le campus de l’usine de Hidesign est vert. Il est entouré d’étangs et de cascades. L’heure du déjeuner est à peu près à l’extérieur, sous les arbres, assis sur des bancs et des tables en pierre. En outre, aucun espace de travail ne peut accueillir plus de 100 personnes à la fois, de sorte qu’il y a un espace de travail bien rangé pour chaque travailleur.

Transformez vos anciens élèves en ambassadeurs

Vous ne savez jamais, vos anciens employés pourraient devenir les ambassadeurs de votre marque dans des lieux hautement connectés. Leur bouche à oreille à ces endroits pourrait attirer des clients, des partenaires et des talents de premier ordre. Epigamia gère un programme unique de deux ans dans lequel les jeunes rejoignent l’entreprise pour travailler directement avec le bureau du PDG. Au cours de cette période, ils travaillent comme les oreilles et les yeux du PDG sur le terrain et sont exposés à divers aspects de la gestion d’une entreprise de grande consommation. Grâce à cette riche exposition, de nombreux participants au programme entrent dans des écoles de commerce, obtiennent des emplois dans des entreprises de grande consommation ou se développent au sein d’Epigamia. Certains des anciens de ce programme ont continué à travailler pour des fonds de capital-risque comme Verlinvest et Sequoia, tandis que d’autres fréquentent des écoles de commerce telles que l’INSEAD et la London Business School.

Inciter les employés à résoudre de gros problèmes

Les gens ont besoin de sentir qu’ils font quelque chose qui en vaut la peine au-delà du simple fait de gagner de l’argent. ShareChat est le plus grand réseau social vernaculaire de l’Inde. En raison de la mission de l’entreprise de façonner l’expérience des médias sociaux de millions d’Indiens qui se connectent pour la première fois, les cofondateurs de ShareChat ont pu attirer de nombreux IITiens qui avaient déjà des offres d’emploi lucratives. Le réseau social vernaculaire étant un concept en constante évolution, le nombre d’énoncés de problèmes dans l’entreprise est toujours supérieur au nombre de membres de l’équipe. Travailler sur ces problèmes pour la première fois et le sentiment de travailler sur la réponse de l’Inde aux géants mondiaux comme Facebook, Instagram ou Twitter, gardent les membres de l’équipe motivés.

Alors, où allons-nous partir d’ici? Le service des ressources humaines de votre entreprise peut mettre en œuvre des initiatives qui pourraient aider les employés à grandir dans leur vie et à se sentir respectés et reconnus. On ne sait jamais, votre service RH pourrait proposer des initiatives similaires ou meilleures que celles partagées ci-dessus. Une fois que votre service des ressources humaines a mis en œuvre ces initiatives, il pourrait collaborer avec l’équipe de communication interne pour capturer et créer des histoires de transformation des employés. Ces histoires pourraient être communiquées lors de forums internes et externes. Les gens aiment écouter et partager des histoires. Lorsque vos employés et vos étrangers diffuseront ces histoires, votre marque employeur se développera.

L’écrivain est l’auteur du livre «Booming Brands». (Les opinions exprimées sont personnelles et ne représentent pas nécessairement les opinions d’une entreprise.)

Lire aussi: IPL 2021: le pari le plus sûr pour les marketeurs dans un scénario imprévisible

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.