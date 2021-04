Comment les organisations peuvent développer un environnement psychologique positif pour vaincre le travail du stress domestique

Alors que le travail à domicile (WFH) a ajouté une toute nouvelle dimension à notre vie à la maison, il n’a pas empêché les employés de réfléchir et de réfléchir à la vie et à son évolution.

Par Neeraj Kumar

Le célèbre dialogue de Don Draper dans Mad Men laisse un impact durable: «Qu’est-ce que le bonheur? C’est un moment avant que vous ayez besoin de plus de bonheur. Ces jours-ci, tout le monde insiste beaucoup sur le fait d’être heureux. La pandémie ayant un impact énorme sur notre mode de vie au travail, «trouver le bonheur» est devenu plus impératif qu’autre chose. Le «bonheur» est considéré comme ayant la connotation de positivité. Avons-nous déjà réfléchi à ce qu’implique le «bonheur»? Qu’est-ce qui le rend durable et réalisable? Une façon de voir le «bonheur» est, comme les émotions positives, que nous sommes en phase avec les activités agréables auxquelles nous participons, à travers notre vie quotidienne.

La définition formelle peut être appelée psychologie positive – l’étude des «expériences individuelles, des traits individuels positifs et des institutions positives». Il promet d’améliorer la qualité de vie, en mettant l’accent sur les forces, pour le bien-être de l’individu tant au niveau personnel que sociétal.

Bien que le travail à domicile (WFH) ait ajouté une toute nouvelle dimension à notre vie à la maison, il n’a pas empêché les employés de réfléchir et de réfléchir à la vie et à son évolution. Des questions comme «Que pouvons-nous faire pour avoir une vie digne d’être vécue et épanouie? “Nos faiblesses nous empêchent-elles d’atteindre nos objectifs et de nous sentir impuissants?” qui non seulement continuent de les hanter au travail, mais se sont également introduits dans leur espace personnel maintenant.

Il est donc essentiel pour les organisations d’aider les employés à avoir une vue d’ensemble, en supprimant leurs œillères. Le travail à distance ajoute une charge supplémentaire aux efforts nécessaires pour construire une psychologie positive parmi les employés et cultiver leur confiance.

La psychologie positive accentue les forces d’un individu et le fortifie davantage. Cela aide chacun à reconnaître ses forces et à les utiliser de manière créative pour atteindre un sentiment d’épanouissement. Cela nécessite une quantité considérable de travail acharné, qui peut conduire au bonheur et au bien-être durable.

Qu’est-ce que le bien-être? Comment les organisations peuvent-elles le construire, dans le cadre de leur culture?

Il est plus facile que jamais d’oublier l’ingrédient le plus fondamental, qui est le fondement d’une culture de travail florissante: le bien-être des employés. Le bien-être peut être atteint en permettant aux employés de s’épanouir dans de multiples facettes de la vie. Les entreprises peuvent introduire des sessions et des partenaires intégrés, qui aident les employés à pratiquer le bien-être, un aspect à la fois chaque jour et à récolter les fruits de leurs efforts.

En outre, cela les guide non seulement à regarder vers l’avenir et à ressentir des émotions positives, mais aussi à les amplifier, en pratiquant la gratitude pour ce qu’ils ont vécu dans le passé et en pardonnant les choses désagréables qui sont passées. Ces engagements visent également à donner aux employés les moyens de tirer le meilleur parti du moment présent et à être optimistes quant à ce que l’avenir leur réserve sans avoir des attentes rigides quant au résultat.

Voici quelques moyens pour les entreprises de favoriser une psychologie positive chez les employés:

Encourager les passe-temps et les domaines d’intérêt particuliers: Les passe-temps sont quelque chose qui nous incite à s’engager dans l’activité, avec une concentration intense, une conscience de soi, le sentiment d’être parfaitement mis au défi. Nous ne sommes ni ennuyés ni dépassés. De même, nous pouvons étendre notre intérêt et notre attention à l’apprentissage de nouvelles activités telles que la conduite, une nouvelle langue, la peinture, de nouvelles compétences techniques, pour n’en nommer que quelques-unes. Les organisations peuvent introduire des sessions qui aident les employés à se concentrer et à découvrir leurs talents cachés et les encouragent à les poursuivre de temps en temps.

Motiver à renouer avec ses proches: avec la montée de la culture du travail à distance, de nombreuses entreprises se concentrent sur la création de liens, non seulement avec leurs employés, mais aussi d’étendre le lien avec leurs familles. Des sessions sur la célébration de nouveaux jalons personnels aux sessions de connexion après le travail, les familles sont devenues une partie élargie de la famille de travail. Cela aide les employés à trouver un sens et un but dans la vie et aide à créer un endroit heureux pour l’employé. La psychologie positive souligne que plus tôt nous le faisons, mieux nous servons la société. Revisiter et modifier nos croyances améliorera notre croissance holistique.

Journalisation réfléchie – Depuis la pandémie, la tenue d’un journal de gratitude a été largement mise en lumière, mais pourquoi avons-nous même besoin d’avoir l’une de ces revues fantaisistes et accrocheuses? Nous pouvons nous en sortir en comprenant l’importance des revues de gratitude. Avant d’aller au lit, la gratitude peut être pratiquée en se rappelant les trois choses pour lesquelles nous étions reconnaissants pendant la journée. Cela peut être aussi simple que de se réveiller tôt sans l’alarme, d’aider quelqu’un, etc. En appréciant nos efforts et en acceptant nos réalisations, nous serons en mesure de maintenir notre bien-être au quotidien. Cela aide notre cerveau à se rendre compte que malgré une longue journée, nous avons quelque chose à être reconnaissant. Cette pratique aide dans une large mesure à réguler notre sommeil et à détendre notre esprit des soucis.

En tirant parti des attributs clés du bien-être, nous pouvons retrouver les ingrédients qui nous font nous sentir positifs et équilibrés. De plus, la croissance personnelle est un processus à multiples facettes, qui peut nécessiter l’aide de professionnels tels que des conseillers, des thérapeutes et des coachs de vie. Il est révolu le temps où discuter et demander de l’aide pour le bien-être mental était considéré comme un tabou. L’introduction d’une culture dans laquelle les employés sont autorisés à résoudre leurs problèmes mentaux favorisera davantage une main-d’œuvre motivée et conduira à une meilleure productivité.

(L’auteur est le fondateur et PDG de PeakMind. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

