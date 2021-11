Comment les paiements B2B évoluent dans les temps modernes

Les entreprises B2B seront confrontées à des difficultés d’élévation si l’entreprise est toujours enracinée avec l’ancien processus de rapprochement manuel.

Par Krishna Kumar

De nos jours, les sociétés de paiement B2B conçoivent une solution CMS pour les entreprises B2B afin de faciliter la collecte des paiements. Collectez les paiements UPI / IMPS / NEFT / RTGS et automatisez également le rapprochement en temps réel.

Il existe des CMS new age qui gèrent la collecte des paiements, suivent automatiquement chaque paiement en temps réel et fournissent également un SIG et des rapports basés sur le Web.

Qu’est-ce que les paiements B2C et B2B

Dans la vie quotidienne en tant que client, nous payons pour l’entreprise, par exemple, si nous scannons le code QR pour acheter un café ou pour réserver un billet de train, nous payons avec une carte de crédit/débit. Nous avons appelé ces paiements des paiements B2C.

Ces paiements lorsque les deux parties sont en affaires, par exemple, un commerce de détail effectue un paiement à un fournisseur pour acheter des produits ou un restaurant achète des légumes à un vendeur.

Comme nous l’avons vu, il existe de nombreux défis pour les paiements.

Les paiements sont directement transférés sur les comptes bancaires, afin d’identifier l’activité de paiement, nous devons souvent comprendre les relevés bancaires. Ceci est fait pour vérifier si le fournisseur et valider le numéro UTR. Si une entreprise reçoit peu de paiements par jour, elle peut le gérer, mais lorsque l’entreprise reçoit des centaines ou des centaines de paiements par jour, cela entraîne un problème de rapprochement. Vérifier manuellement le relevé bancaire pour identifier chaque paiement client est difficile et sujet aux erreurs manuelles et aux comptes d’attente.

Les entreprises B2B seront confrontées à des difficultés d’élévation si l’entreprise est toujours enracinée avec l’ancien processus de rapprochement manuel.

Comprendre les paiements B2B vs. Passerelles de paiement

La plupart des sites Web de commerce électronique sont B2C, car ils utilisent des passerelles de paiement pour le paiement et le rapprochement, les paiements B2B sont des paiements de taille élevée, les passerelles de paiement facturent selon des modèles de tarification basés sur un pourcentage. Par exemple, si une entreprise transfère des fonds de 5 Lac à une entreprise si les frais de transaction sont même de 1%, les frais deviennent 5 000 INR. Ainsi, les entreprises B2B collectent les paiements par virement bancaire ou par des solutions CMS traditionnelles fournies par les banques.

Solutions CMS traditionnelles

Les solutions CMS sont fournies par toutes les grandes banques. Ces solutions aident les entreprises à créer des numéros de compte bancaire virtuels uniques pour chaque client et à partager le numéro VA avec les clients pour effectuer des paiements sur le numéro de compte virtuel pour un rapprochement facile.

Défis de la solution CMS de la banque

– Devraient ouvrir un compte bancaire auprès de la banque qui fournit la solution CMS, dans le cas où les entreprises utilisant un prêt de fonds de roulement avec une autre banque, elles ne pourraient pas ouvrir un compte auprès d’une autre banque pour la solution CMS

– Pour les solutions CMS, les entreprises doivent payer les frais d’installation et l’AMC, les banques prennent également des semaines pour configurer le CMS.

– L’intégration est compliquée aussi prendre un minimum de 4 à 6 semaines

– Aspects techniques des dépendances impliquées comme la liste blanche IP, la clé privée et la signature de clé publique.

– Les solutions Bank MIS ne sont pas conviviales et difficiles à utiliser. On dirait un produit vieux de dix ans.

– Le numéro de compte virtuel de la plupart des banques ne prend pas en charge les paiements UPI

CMS moderne par Paysharp

– Les entreprises peuvent conserver n’importe quel compte bancaire et utiliser le CMS, sans frais d’installation ou d’intégration, obtenir le CMS en une journée.

– Intégration technique, Paysharp fournit des API REST simples et conviviales pour les développeurs et des webhooks fournissent également une prise en charge d’intégration 1: 1 pour la mise en service

– Solution CMS riche en fonctionnalités qui est 15 fois meilleure que la solution CMS de la Banque

– Chargé de relation dédié

– La tarification est basée sur le nombre de transactions et non sur le volume, en termes de coût, c’est moins cher qu’un abonnement SaaS

Comment le CMS aide à développer l’entreprise

Résout le vieux problème de réconciliation, au-delà du fait que le CMS moderne s’intègre au système client et rend la réconciliation automatique et en temps réel. Des fonctionnalités telles que les paiements d’acceptation à partir d’applications UPI telles que Gpay et PhonePe, la liste blanche des expéditeurs, le rejet automatique des paiements en fonction de règles.

(L’auteur est le fondateur des solutions de paiement Paysharp, qui simplifient les paiements B2B. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

