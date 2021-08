Comment les paiements numériques rendent les voyages sûrs

L’utilisation de cartes de crédit et de débit pour effectuer des paiements est la norme, même lorsque vous ne voyagez pas de nos jours.

Par Yash Sharma,

Le Covid 19 a inventé de nouvelles normes. Des affaires aux emplois, des loisirs aux divertissements, de la technologie aux finances, tout a subi un changement radical. Le secteur financier, déjà fortement numérique, a subi une nouvelle transformation, dont l’effet s’est fortement répercuté sur l’industrie du voyage.

Avec la reprise de l’industrie du voyage grâce à l’assouplissement des trottoirs et à la vaccination des personnes, les nouvelles normes de voyage doivent être suivies à la lettre. Avec des protocoles de santé, de sécurité et d’hygiène en place pour voyager, il y a un besoin encore plus croissant d’utiliser monnaie numérique pour les paiements pendant le voyage.

Transporter beaucoup d’argent en voyage n’a jamais été une option judicieuse, même plus tôt. Alors maintenant, les paiements numériques permettent de voyager sans contact et en toute sécurité. Voici un aperçu de quelques options numériques pour les paiements pour les voyages dans le monde.

Chèque de voyage

Les chèques de voyage étaient largement utilisés lors des déplacements avant l’avènement de la numérisation. Cette facilité de paiement prépayée était l’option la plus préférée pour le paiement à la place des transactions en espèces encore plus tôt. L’énorme avantage qu’il offrait était qu’en plus d’être une transaction sans numéraire, un chèque de voyage volé pouvait facilement être remplacé.

Cartes de crédit et de débit

L’utilisation de cartes de crédit et de débit pour effectuer des paiements est la norme, même lorsque vous ne voyagez pas de nos jours. Et lorsque vous voyagez, c’est le mode de paiement préféré. La facilité et la commodité d’effectuer un paiement en glissant simplement la carte sur une machine à cartes ou en effectuant un paiement en ligne en tapant les détails de la carte, rendent ce mode de paiement sûr.

Cependant, il existe un mode de paiement qui gagne de plus en plus en popularité auprès des voyageurs de nos jours compte tenu de cette pandémie et ce sont les cartes de voyage prépayées.

Carte de voyage prépayée

L’une des caractéristiques et des avantages d’une carte de voyage prépayée est qu’elle vous permet de transporter plusieurs devises en même temps, ce qui en fait un choix populaire pour les voyageurs internationaux. Ceci mis à part, il y a quelques avantages plus évidents à utiliser une carte de voyage prépayée – elles sont plus sûres que l’argent liquide, elles sont facilement disponibles – elles peuvent être commandées depuis l’intérieur de votre maison, sont acceptées dans le monde entier et pratiques à utiliser. Pour couronner le tout, l’argent peut être chargé ou rechargé numériquement en un clic. De plus, si vous n’êtes pas sûr du montant chargé dans chaque devise lorsque vous voyagez dans différents pays, vous pouvez transférer des fonds facilement et instantanément d’un portefeuille de devises à un autre. Le service client est disponible 24h/24 et 7j/7 pour vous guider et clarifier vos doutes.

Les cartes prépayées de voyage, comme les autres modes de paiement en ligne, peuvent être utilisées pour effectuer des achats dans les magasins et des transactions en ligne. Elles offrent également d’autres avantages supplémentaires, tels que certaines cartes prépayées qui vous permettent d’économiser sur les frais de change, à condition de les charger avec la devise locale avant de vous lancer dans votre voyage. Une autre caractéristique avantageuse de ce mode de paiement est que vous n’avez pas à vous soucier des fluctuations des devises. De plus, si vous perdez votre carte principale ou si votre carte est endommagée, vous pouvez utiliser la carte de remplacement qui est déjà fournie dans le kit de carte, après l’avoir activée. Certaines cartes sont également accompagnées d’une assurance voyage gratuite. Les cartes prépayées de voyage ont été conçues en tenant compte des besoins de tous les voyageurs et des diverses destinations qu’ils visitent. N’est-ce pas une bénédiction pour tous les voyageurs internationaux et nationaux ?

(L’auteur est le PDG de Quick Forex. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

