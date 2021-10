Comment les parents peuvent aider les enfants à utiliser correctement les couverts et à trier les bonnes manières à table

Plus de la moitié des enfants britanniques abandonnent les couverts et mangent avec leurs mains (Photo : ./Metro.co.uk)

Les manières à table sont mortes – c’est du moins ce que dit une étude récente.

Plus de la moitié des enfants britanniques ne mangent pas avec un couteau et une fourchette, révèle une enquête de doddl.

Les difficultés à utiliser des couverts signifient que 60% des enfants abandonnent leurs outils et mangent avec leurs mains, tandis que 55% choisissent constamment la nourriture avec leurs doigts.

Nos jeunes font preuve d’une autre étiquette à ne pas manger en plus de leur rejet des couverts – 28% des parents disent que leurs enfants parlent toujours la bouche pleine, et près d’un quart (23%) des enfants britanniques lèchent leurs couteaux.

Il n’est donc pas surprenant que trois parents sur dix décrivent les manières de table de leurs enfants comme étant terribles, ou que 23% des mamans et des papas se sentent humiliés lorsqu’ils emmènent leurs enfants manger au restaurant – certains évitant complètement les restaurants pour éviter l’embarras.

Comment remédier à la honte, faire en sorte que nos petits utilisent correctement les couverts, et remettre les bonnes manières sur la table ? Nous avons demandé aux experts de régler ce problème délicat.

Comment aider vos enfants à utiliser correctement les couverts

Cela vaut la peine d’amener vos enfants à utiliser des couverts dès que possible.

« Dès qu’ils sont sevrés – donc à partir de six mois environ – ils peuvent avoir une cuillère pour commencer à se nourrir », a déclaré l’experte parentale Tante K à Metro.co.uk. ‘Le plus tôt le mieux. Au fur et à mesure qu’ils s’habituent à la nourriture, il est bon d’apporter une fourchette aussi.

Le travail sur la motricité et l’utilisation d’encouragements doux seront essentiels à ces premiers stades.

Essayez d’amener les enfants à se passer des objets de main en main, à jouer avec de la pâte à modeler (la couper les habituera au mouvement de trancher les aliments) et à placer des objets dans des boîtes. Tout cela perfectionnera leurs compétences.

Au fur et à mesure que les enfants apprennent, ne les découragez pas d’utiliser leurs mains.

Assurez-vous que les enfants ont des couverts conçus pour les petites mains (Photo : .)

John Adams, père de deux enfants et auteur de Dad Blog UK, explique : « Lorsque les enfants apprennent à manger des aliments solides pour la première fois, vous voulez activement qu’ils utilisent leurs doigts. C’est ainsi qu’ils apprennent à se nourrir pour commencer.

Bien sûr, vous ne voudrez pas que les enfants jouent avec leur nourriture pour toujours, mais ne grondez pas ce comportement – ​​c’est une partie importante du processus d’apprentissage.

Un enfant sait manger avec un couteau et une fourchette, il s’agit de les entraîner à le faire.

« Des rappels doux pour utiliser des couverts, un bon modèle de rôle et de nombreux éloges seront tous utiles », ajoute Tante K.

« Inciter nos enfants à utiliser des couverts peut rendre l’heure du dîner un moment stressant », nous dit Jo Mitchelhill, enseignante, famille d’accueil et coach parentale.

« Voici quelques conseils à prendre en compte… »

Assurez-vous que vous modélisez l’utilisation correcte des couverts. « Les enfants regardent toujours ce que vous faites, pas nécessairement ce que vous dites. Si vous ne mangez pas ensemble, trouvez du temps dans votre semaine pour le faire.

Ne paniquez pas à l’idée que les enfants touchent la nourriture. « Parfois, surtout pour les jeunes enfants, toucher la nourriture est une chose sensorielle », note Jo. «Ils aiment savoir ce qu’ils mangent et apprécient toute l’expérience de manger de cette façon. Leur permettre d’expérimenter la sensation aide leur développement cérébral.

Reste calme. « À quel point en faites-vous un problème ? Quels sont les mots que vous utilisez ? Si cela devient un champ de bataille à chaque fois que vous vous asseyez, cela devient une habitude. Décidez-vous que c’est une bataille que vous voulez avoir à chaque fois que vous mangez ? Pourquoi est-ce que cela vous agace ? Si nous sommes refroidis avec cela, ils sont plus susceptibles de choisir le couteau et la fourchette avec peu ou pas d’encouragement.

Considérez si vous utilisez les bons couverts – optez pour des couteaux et des fourchettes plus petits conçus pour les âges des enfants. Jo dit : « Les couverts qu’ils utilisent sont-ils assez petits pour eux ? Ou est-ce que cette cuillère pour tout-petits est ennuyeuse parce qu’elle n’est pas assez profonde et qu’il vaut donc mieux utiliser une cuillère à café ? Les pois sont difficiles à ramasser lorsque votre cuillère est plate.

« Mettre les enfants à l’aise avec l’utilisation d’un couteau et d’une fourchette prendra du temps », ajoute John. «Je ferais toujours l’éloge d’un bon comportement et je serais conscient que certains aliments mettront votre enfant au défi: les pommes de terre et les saucisses au four, par exemple, peuvent être difficiles, il vaut donc probablement mieux les éviter tout en essayant d’encourager votre enfant à développer ses compétences en coutellerie.

« De plus, ne coupez pas leur nourriture plus que nécessaire. C’est une compétence qui doit être apprise et si vous coupez de la nourriture pour votre progéniture tout le temps, ils ne développeront pas les compétences nécessaires.

« Le meilleur conseil que je puisse donner ici est de faire manger vos enfants avec des pairs plus âgés. J’ai remarqué une amélioration considérable de l’utilisation des couteaux et des fourchettes par mes enfants lorsqu’ils ont commencé à l’école et ont pris leurs repas à l’école. Ils apprennent les uns des autres et veulent imiter leurs pairs plus âgés, alors utilisez-le à votre avantage.

