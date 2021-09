Comment les parents peuvent tirer parti de leur portefeuille du marché américain pour étudier à l’étranger les rêves de leurs enfants

in

Étudier à l’étranger, en particulier aux États-Unis, n’est plus seulement une aspiration mais un objectif réalisable pour de nombreux Indiens.

Par M. Viraj Nanda, PDG, Globalize

Étudier à l’étranger, en particulier aux États-Unis, n’est plus seulement une aspiration mais un objectif réalisable pour de nombreux Indiens. Le système de transfert libéralisé (LRS) a également facilité le transfert de montants importants à l’étranger pour payer les études. Accumuler des fonds en Inde et éventuellement les envoyer à l’étranger pour payer les frais de scolarité et de subsistance a été la voie typique pour financer l’éducation d’un enfant. Cependant, accumuler ce corpus en actifs libellés en dollars offre plusieurs avantages :

1. Il bénéficie d’une exposition à un marché vaste, développé et robuste.

2. Investir aux États-Unis offre une diversification en répartissant les actifs qui sont moins corrélés au marché intérieur.

3. Détenir de l’argent en dollars élimine le risque de change et toute dépréciation de la roupie par rapport au dollar.

Prenons l’exemple de la famille A qui planifie les études de son enfant à l’étranger après huit ans. Ce plan consiste à épargner et à investir pour atteindre le montant cible et à planifier le transfert des fonds à terme. Répartir une partie ou la totalité de l’épargne à cette fin sur le marché américain offrirait des avantages de diversification et atténuerait le risque de change.

Le marché américain a historiquement été moins volatil en moyenne par rapport aux marchés émergents tels que l’Inde. Les rendements ont également été supérieurs au cours de la dernière décennie. Comme nous le savons, le montant final qu’une personne pourrait envoyer à l’étranger dépend des taux de change en vigueur au moment du transfert de fonds. Ainsi, les fluctuations des taux de change peuvent impacter significativement un corpus accumulé sur une longue période lorsqu’il est temps de transférer les fonds.

En revanche, un corpus accumulé aux États-Unis n’est pas exposé à ce risque de change puisque les fonds sont accumulés en dollars pour des dépenses en dollars. Les avantages ne se limitent pas aux objectifs d’investissement à long terme. Il est également avantageux d’investir aux États-Unis pour des objectifs à court terme.

Facteurs clés à considérer lors de la planification du financement des études supérieures de votre enfant à l’étranger

Prenons un autre exemple, dans ce cas, un horizon beaucoup plus court. M. B a un enfant qui a obtenu son admission dans une université américaine et doit financer les dépenses pour les trois prochaines années. Dans ce cas, en supposant qu’un corpus ait déjà été accumulé en Inde, le montant est exposé à la fois aux taux d’intérêt à court terme et au risque de marché à court terme sur le marché intérieur. Il supporte également le risque de change.

En revanche, un corpus aux États-Unis investi principalement dans des titres sûrs préserve le capital et évite le risque de fluctuation des taux de change à court terme.

Ainsi, nous voyons qu’un investisseur sur le marché américain peut tirer parti des investissements pour financer de multiples efforts, l’enseignement supérieur étant l’un d’entre eux.

