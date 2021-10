Comment les partenariats banque-fintech ont évolué en Inde pour faciliter les prêts, les paiements pour les MPME, etc.

Les banques avaient une portée physique grâce à leur réseau, une large base de clients et leur confiance, et une marque construite au fil des ans. Les startups Fintech, quant à elles, ont apporté la technologie pour numériser les banques.

Crédit et financement pour les MPME : Le partenariat entre les banques et les sociétés de technologie financière est déjà un phénomène vieux de cinq ans dans le pays. Les banques avaient une portée physique grâce à leur réseau, une large base de clients et leur confiance, et une marque construite au fil des ans. Les startups Fintech, d’autre part, ont apporté la technologie pour numériser les systèmes hérités des banques au niveau du backend et fournir des services bancaires plus intelligents et flexibles aux clients au frontend. L’arrangement a été un gagnant-gagnant pour les deux jusqu’à présent qui a encore évolué maintenant.

«Auparavant, tout était géré par les banques, mais maintenant, les fintechs sont utilisées essentiellement pour tout, tandis que les banques sont utilisées pour les décaissements. Ce qui a vraiment changé au cours des dernières années, c’est que la relation avec les emprunteurs appartient aux fintechs, qu’il s’agisse de la souscription de crédit, de l’intégration, du KYC, etc. Les banques ne sont désormais que des fournisseurs de capitaux », a déclaré à Financial Express Online Nirav Choksi, co-fondateur et PDG de CredAble.

DBS Bank-CredAble, Kotak Mahindra Bank-Pine Labs, Federal Bank-CredAvenue, Axis Bank-Ezetap, IDBI-U GRO Capital, HDFC Bank-Paytm, SBM Bank (India)-Lendingkart, ICICI bank-Niyo et de nombreux partenariats de ce type dans le passé récent et au cours des cinq dernières années ou plus s’était produit en se concentrant principalement sur la numérisation des décaissements de crédit aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et sur la possibilité de paiements numériques. Selon les estimations de la Banque mondiale, le déficit de crédit pour les MPME dans le pays s’élève à 380 milliards de dollars, tandis que la part du crédit bancaire aux MPME dans le crédit bancaire brut global est actuellement d’environ 10%, selon les données de la Reserve Bank of India. .

« Les partenariats avec les fintechs permettent aux deux parties de tirer parti de la capacité de base de la banque transactionnelle. La capacité des Fintechs à effectuer des intégrations simplifiées avec les clients permet d’atteindre plus rapidement et d’améliorer l’efficacité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. La collaboration contribue également à la vente croisée de produits dans le commerce de détail et les entreprises, ce qui rend l’engagement plus fort qu’un simple engagement », a déclaré à Financial Express Online Divyesh Dalal, directeur général et responsable des services mondiaux de transactions, DBS Bank India.

Plus tôt ce mois-ci, CredAble s’était associé à DBS Bank pour répondre aux besoins en capital des opérations quotidiennes des MPME et des entreprises de la chaîne d’approvisionnement des entreprises et pomper des liquidités pour améliorer les options de financement actuelles pour les besoins en fonds de roulement. «Nous continuons d’évaluer les partenariats avec des fintechs qui fonctionnent dans des écosystèmes spécifiques et ont le potentiel de générer un trafic important. Le jeu de l’écosystème permet de s’intégrer dans la chaîne de valeur commerciale, ce qui est créateur de valeur pour les MPME », a ajouté Dalal.

Au fil des ans, le partenariat entre les banques et les acteurs de la fintech s’est renforcé, accélérant ainsi l’inclusion financière, tandis que les technologies de pointe, telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, contribuent à l’adoption rapide du numérique à travers le pays. Les petits fournisseurs, dépourvus de leurs propres comptes bancaires, sont en mesure d’effectuer des transactions numériques de manière transparente. De plus, les MPME des marchés de niveau II et III tributaires de l’argent liquide, des épiceries aux marchands ambulants de quartier, ont pu recevoir de l’argent numériquement via les systèmes UPI, les codes QR et les applications de paiement.

« Dans l’ensemble, la montée en puissance des plates-formes de prêt alternatives innovantes, apportées par les fintechs au cours des dernières années, a permis aux PME sans antécédents de crédit ni antécédents financiers d’accéder à un crédit bien mérité. Avec l’avènement des technologies de la nouvelle ère et des outils numériques tels que l’IA, l’apprentissage automatique et l’analyse de données, les sociétés de technologie financière étendent désormais des solutions de fonds de roulement personnalisées au secteur des MPME, qui fait actuellement face à un déficit de crédit de plus de Rs 16 lakh crore. De plus, les petites entreprises peuvent désormais numériser leurs grands livres et leur gestion des flux de trésorerie », a déclaré à Financial Express Online Rohit Arora, PDG et cofondateur de Biz2Credit et Biz2X.

Alors que les petits commerçants manquent souvent d’outils pour contrer la concurrence féroce des ventes auxquelles ils sont confrontés de la part des grandes entreprises, cela s’est aggravé pendant la pandémie malgré l’énorme opportunité offerte par l’augmentation de l’adoption des paiements numériques. « Pour combler cette lacune numérique pour les petites entreprises, nous nous sommes associés à la banque Axis pour proposer My Vyappar, un outil qui permettrait aux commerçants d’accepter et de gérer leurs paiements numériquement tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires telles que Buy Now Pay Later (BNPL) pour augmenter leurs ventes. . Pour les banques, cela contribue à créer une communauté de banque d’affaires renforcée et soudée. Pour les commerçants, il s’agit d’une solution unique pour simplifier la gestion des paiements numériques grâce à une suite d’options – BNPL, récompenses, capacités linguistiques régionales, etc. », a déclaré à Financial Express Online Byas Nambisan, PDG du fournisseur de services de paiements numériques Ezetap.

Gaurav Anand, qui dirige Namaste Credit, a fait écho aux avantages des deux côtés. Anand a déclaré à Financial Express Online que les petites entreprises indiennes dotées d’une interface en ligne sécurisée pour les paiements, la comptabilité, les emprunts et d’autres besoins commerciaux s’engageraient plus activement dans l’écosystème formel. « Avec des informations plus crédibles sur les entreprises, les banques et les fintech seront en mesure de créer des produits innovants sur mesure destinés spécifiquement aux PME et, à leur tour, de débloquer les opportunités de financement des petites entreprises. »

Les banques renforcent désormais leur engagement fintech en prenant des participations dans des sociétés au service de leurs clients et/ou entreprises. Par exemple, la participation d’ICICI Bank dans la société de technologie financière CityCash et le fournisseur de services néobancaires Thillais Analytical Solutions, l’investissement de SBI dans la passerelle de paiement Cashfree Payments, la participation de HDFC Bank dans le fournisseur de machines de point de vente Mintoak, etc.

« Ces derniers temps, les banques ont activement exploré la croissance inorganique pour élargir leur clientèle grâce à davantage d’offres et de solutions qui proviendraient des sociétés de technologie financière de la nouvelle ère ainsi qu’une technologie à faible coût au lieu de créer ces solutions à partir de zéro. Les banques ne veulent pas devenir une simple source de capital, elles veulent évoluer en permanence pour devenir un hub tout-en-un de tout ce qu’un client voudrait à travers de tels paris stratégiques. Ils pourraient aller de l’avant et acquérir ces fintechs à l’avenir », a déclaré un banquier à Financial Express Online. Par exemple, l’acquisition par Axis Bank de la startup de paiement FreeCharge en 2017 – la première acquisition d’une société de paiement numérique par une banque en Inde.

