Comment les patrons des équipes de Formule 1 se sont comportés en 2021

Les pilotes sont peut-être les vedettes du spectacle, mais les chefs d’équipe de Formule 1 ont un rôle essentiel à jouer pour s’assurer que leurs petits mondes dans le paddock continuent de tourner.

Ici, nous classons les 10 sur leurs performances au cours de la saison 2021.

10 : Guenther Steiner, Haas

Avoir deux pilotes en guerre ne reflète jamais bien la capacité de la direction à les contrôler, et c’était donc chez Haas que Mick Schumacher et Nikita Mazepin continuaient de s’affronter.

Steiner n’a jamais manqué une occasion de se cogner la tête à l’époque de Romain Grosjean et Kevin Magnussen, mais avec le fils du dieu de la F1 d’un côté du garage et le fils du sponsor titre de l’autre, il se retrouve maintenant dans un tout autre et situation difficile.

Son mémoire est peut-être passé d’une autorité totale à un apaisement constant et, en tant que tel, il est un leader et une personnalité diminuée.

9 : Otmar Szafnauer, Aston Martin

Les changements de plancher de 2021 sont venus avec la menace de couper les équipes à faible râteau aux genoux, mais alors que Mercedes a rebondi pour remporter un huitième titre consécutif des constructeurs, Aston Martin n’a pas pu se redresser.

La P2 de Sebastian Vettel à Bakou a fourni un bref répit, mais sa quête de plus à Budapest a été compromise par un arrêt lent qui lui a coûté la chance de battre le leader de la course Esteban Ocon avant qu’il ne soit plus tard disqualifié pour une infraction de carburant.

De telles erreurs de base ne font qu’alimenter la perception qu’Aston n’est plus la petite équipe tenace qu’elle était, bien que des nominations clés telles que Martin Whitmarsh et Dan Fallows suggèrent qu’elles seront une force avec laquelle il faudra compter dans un proche avenir.

Cet avenir, cependant, impliquera-t-il Szafnauer, qui a récemment émis un refus de non-déni au milieu des informations selon lesquelles il est sur le point de rejoindre Alpine ? Surveillez cet endroit.

8 : Fred Vasseur, Alfa Roméo

Les grands dirigeants doivent parfois prendre des décisions impopulaires et la décision de Vasseur de signer Valtteri Bottas et Guanyu Zhou pour 2022 a été citée comme l’une des principales raisons de la démission du président de Sauber, Pascal Picci, à l’automne.

La décision d’arrêter de persévérer avec l’homme invisible de la F1, Antonio Giovinazzi, risque de s’aliéner Ferrari, mais permettra au moins à Alfa de devenir maître de son destin.

À condition que sa motivation post-Mercedes reste élevée, le rythme brut de Bottas s’accompagne de la promesse d’amener Alfa à des sommets jamais vus depuis 2018, tandis que Zhou apporte avec lui le potentiel de puiser dans l’irrésistible marché chinois.

C’est, sur le papier, un line-up bien équilibré. Maintenant, Vasseur arrêtera Alfa de gaspiller autant les week-ends de course…

7 : Toto Wolff, Mercedes

Pas la meilleure année pour Wolff, qui, avec son équipe, n’a pas bien réagi aux défis.

Il y avait des indices de fragilité lorsque Mercedes est entrée en guerre contre Ferrari pour la dernière fois en 2017 et 2018, mais la différence cette fois était que Red Bull et Max Verstappen n’allaient jamais s’user progressivement.

La dure vérité ? Verstappen et Red Bull étaient simplement un partenariat plus agile et puissant que Lewis Hamilton et Mercedes, qui étaient parfois lents à réagir à ce qui se passait devant eux.

Cela était le plus évident en Hongrie, où Hamilton était la seule voiture à redémarrer debout, mais cela pouvait également être trouvé dans l’entêtement de Mercedes à refuser de mettre à niveau la voiture 2021 au-delà de Silverstone, Hamilton révélant qu’il avait été empêché de poursuivre un développement particulier. chemin.

La décision de Mercedes d’optimiser ce qu’ils avaient presque porté ses fruits, mais cela n’a pas été le cas et a laissé Hamilton détrôné et potentiellement désillusionné.

6 : Marcin Budkowski, alpin

Dans une structure de gestion confuse, Budkowski est devenu le visage public d’Alpine au fur et à mesure que la saison avançait et sa révélation à Sky Sports en Arabie saoudite que la conception du châssis de l’équipe avait été utilisée pour la première fois en 2019 a rendu d’autant plus leur maintien de P5 au classement des constructeurs. Impressionant.

Avec le retour de Fernando Alonso aux côtés d’Ocon, le potentiel de feux d’artifice à Alpine était évident.

Pourtant, deux des personnages les plus historiquement abrasifs de la grille ont formé un partenariat étonnamment productif, célébrant les réalisations de chacun – la victoire d’Ocon en Hongrie, le premier podium d’Alonso depuis 2014 au Qatar – comme s’ils étaient les leurs.

Après l’ère étrange de Cyril Abiteboul, ce sens du travail d’équipe était au cœur de l’équipe Enstone qui semblait plus confiante et sûre de soi que n’importe quelle étape depuis le retour de Renault en F1 en 2016.

5: Franz Tost, Alpha Tauri

Est-il temps de réévaluer la réputation de Tost en tant que chef de file coriace et intransigeant ?

AlphaTauri était vraiment l’équipe de Pierre Gasly en 2021 alors que le Français, de plus en plus à l’aise dans sa peau, a livré sa campagne la plus complète à ce jour, mais c’est la gestion de son coéquipier en difficulté Yuki Tsunoda qui a révélé le côté émotionnellement intelligent de Tost jusqu’alors invisible.

Dès le début, Tost a aidé à reconnaître la nécessité de garder Tsunoda en laisse, en le déplaçant près de l’usine de l’équipe à Faenza et en organisant un programme quotidien de travail au gymnase, de réunions d’ingénierie et de cours d’anglais.

Alors que le joueur de 21 ans risquait de devenir incontrôlable plus tard dans la saison, Tost s’est tourné vers Alex Albon pour agir en tant qu’entraîneur de pilotes, la persévérance de Red Bull étant récompensée à Abu Dhabi alors que Tsunoda a remporté le meilleur P4 en carrière après son absence -qualifier Gasly pour la première fois.

Le progrès.

4: Mattia Binotto, Ferrari

Comme ils ont tous ri lorsque Carlos Sainz a troqué la sérénité chez McLaren contre la maison de divertissement de Ferrari.

Le cheval cabré, cependant, ne reste jamais longtemps au sol et un retour dans les trois premiers du championnat représente une reprise époustouflante après une année 2020 catastrophique.

Ce résultat peut être attribué à la bravoure de Binotto à chasser Vettel de la ville avant que sa rivalité avec Charles Leclerc ne devienne quelque chose de destructeur, les différentes compétences de Sainz et Leclerc se complétant à merveille.

Alors que Ferrari luttait contre la P3 de McLaren, Binotto a sauté des courses en faveur de la planification de la prochaine étape pour 2022 du plus profond de Maranello.

Toujours un ingénieur dans l’âme…

3: Andreas Seidl, McLaren

En fin de compte, McLaren n’a perdu que la P3 au championnat parce que Ferrari avait deux pilotes opérant constamment à un niveau élevé et ils n’en avaient qu’un.

La victoire de Daniel Ricciardo à Monza n’a pas compensé son manque de contribution ailleurs, mais même ainsi, c’était l’année où la vue d’une McLaren courir à l’avant semblait à nouveau tout à fait normale.

Lando Norris, la star révolutionnaire de la saison, a bien failli remporter deux victoires consécutives en Russie, et alors que la pluie tombait sur Sotchi, c’était le moment pour quelqu’un de l’expérience et du sérieux de Seidl de faire l’appel décisif et décisif pour la course.

Le moment est passé, mais nous ne devons jamais perdre de vue le chemin parcouru par McLaren en peu de temps depuis que Seidl a rejoint Seidl début 2019.

2: Christian Horner, Red Bull

Le transfert de châssis imposé par Covid à partir de 2020 a représenté le gros ticket de Red Bull pour le championnat du monde, l’accent mis plus que d’habitude sur l’évolution et le raffinement éliminant presque le risque qu’ils compliquent trop les choses dans leurs efforts pour combattre Mercedes.

Avec Honda désireux de sortir avec un nouveau groupe motopropulseur ambitieux, il était clair très tôt que Red Bull – s’étant nourri de miettes depuis son dernier triomphe en 2013 – jetterait tout en 2021.

C’était, dans l’esprit de leur pilote vedette, une approche à haut risque et à haute récompense.

Horner lui-même a un goût acquis, mais il – avec une expérience antérieure des batailles pour le titre entre équipes rivales allant jusqu’au bout – semblait jouer les jeux politiques et médiatiques plus astucieusement que Wolff.

Vous avez également eu l’impression que Red Bull a fait un effort supplémentaire pour accueillir et intégrer Sergio Perez dans l’équipe, ayant potentiellement réalisé qu’ils n’étaient pas totalement irréprochables dans leurs difficultés à trouver un ailier approprié pour Verstappen dans le passé.

1: Jost Capito, Williams

Il était difficile de savoir ce que l’avenir réservait à Williams fin 2020, quelques mois après que la famille se soit finalement retirée après plus de quatre décennies.

Puis, juste avant Noël, est arrivée la nouvelle de la nomination de Capito au poste de PDG, qui pourrait à terme être considérée comme le développement le plus important de l’histoire récente de l’équipe.

La reprise des résultats de Williams après une deuxième saison consécutive sans point en 2020 a peut-être eu lieu avec ou sans Capito, mais la décision de choisir Albon comme remplaçant de George Russell avait ses empreintes digitales partout.

Albon a-t-il la personnalité pour finir ce que son ami a commencé ? Franchement, et sans vouloir être désinvolte, est-ce important ? Ce qui est si intriguant dans l’identité du remplaçant de Russell, ce n’est pas tant qui il est, mais ce qu’il représente.

Et en choisissant un junior Red Bull plutôt qu’un pilote affilié à Mercedes, Capito – l’ancien patron de l’équipe Volkswagen WRC sponsorisée par Red Bull – a positionné Williams pour piloter sur les ailes de toute future alliance entre VW et Red Bull.

Une décision astucieuse si l’on considère que Williams, dans leur état actuel, aurait du mal à vivre avec les autres clients Mercedes McLaren et Aston Martin.

Juste au moment où il semblait que leurs meilleurs jours étaient révolus, Capito a peut-être fourni à Williams la promesse d’un avenir pour lequel il valait la peine de se battre.