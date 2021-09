Comment les performances de Reynoso seront-elles évaluées en 2021 ?

Eddy Reynoso a été élu meilleur de 2020, malgré le fait que Canelo n’ait eu qu’un seul combat. En 2021, Canelo aura deux rivaux légitimes, mais les autres élèves – dont Oscar Valdez – ont échoué. Pour autant, Reynoso mérite-t-il ou non d’être mis en avant ?

Dans cette vidéo, nous analysons la curieuse situation de l’entraîneur et manager de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, sa nomination incongrue en 2020, les mérites et les inconvénients en 2021, les cas de Ryan García, Oscar Valdez ou Andy Ruiz et la question que seul le La communauté de la boxe peut répondre : tout ce qui s’est passé autour de Reynoso et de la Team Canelo en 2021 peut-il être ignoré, si Saul Álvarez bat Caleb Plant ?