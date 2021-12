Comment les perspectives de l’industrie D2C ont changé en 2021

Par Aaradhya Khanna

La pandémie mondiale a peut-être entraîné plusieurs changements dans notre mode de vie et nous pouvons tester de nouvelles différences dans les objets et la communication au jour le jour. Nous sommes rassurés par la technologie et notre prédilection croissante pour elle a augmenté de façon exponentielle. Qui ne voudrait pas de la douceur de l’élan alors que les virus ont muté, que la délégation et la production de vaccins ont donné lieu à un succès exaltant dans l’industrie des fournisseurs.

En 2021, le secteur de la vente directe aux consommateurs a subi quelques changements importants. Il y a eu quelques nouvelles entrées impressionnantes sur le marché, tandis que d’autres ont eu du mal à suivre. 2022 s’annonce comme une année importante pour l’industrie, beaucoup prédisant de grandes choses pour le secteur.

Il s’agit d’une nouvelle génération de marques numériques qui ont connu une augmentation significative de leur popularité au cours des dernières années et défient désormais les marques établies avec une stratégie de vente directe au consommateur (D2C). Ces marques s’adressent au groupe croissant de clients Internet, s’engageant directement avec eux pour trouver les lacunes et créer des articles uniques pour eux.

Certains des changements les plus importants en 2021 sont venus des titulaires de l’espace D2C. Bien qu’il y ait eu de nouvelles entrées, ce sont les joueurs traditionnels qui ont vraiment fait bouger les choses. Amazon, Walmart et Target ont tous pris des mesures importantes pour garder une longueur d’avance. Walmart a acquis Bonobos et ModCloth, tandis qu’Amazon a acheté Whole Foods et Zappos. Ces acquisitions ont permis aux deux entreprises de s’implanter davantage dans les domaines de la mode et du e-commerce. Ces mouvements ont démontré que les acteurs traditionnels étaient toujours prêts à innover pour rester en tête. Ils ont également montré que l’industrie D2C devenait plus courante, car ces entreprises n’étaient pas des entreprises D2C pures.

Cette tendance devrait se poursuivre en 2022, avec davantage d’acquisitions auprès des détaillants traditionnels. Pendant ce temps, certains des nouveaux entrants sur le marché ont connu une période difficile en 2021. Plusieurs startups ont fermé, tandis que d’autres ont fait pivoter leurs activités. Cela était en grande partie dû au paysage concurrentiel, ainsi qu’aux coûts élevés de faire des affaires.

Alors que l’industrie D2C en Inde a connu une croissance régulière depuis 2015, elle a connu l’augmentation la plus significative depuis 2020, suite au déclenchement de la pandémie, qui a sans aucun doute renforcé les chiffres. Plus de 600 marques D2C fonctionnent déjà en Inde, ce qui a entraîné une augmentation de la valorisation de ce marché. Elle a également incité des sociétés de capital-investissement et des sociétés de capital-risque à s’intéresser à ces marques et à y investir par tours de table consécutifs.

La clientèle de cette industrie est devenue de plus en plus fragmentée et diversifiée en raison d’une plus grande pénétration et de l’émergence du prochain milliard d’utilisateurs (NBU). Ces entreprises ont attiré l’attention de la majorité des investisseurs car elles éliminent le besoin d’intermédiaires, qui sont impliqués dans pratiquement tous les aspects des processus d’autres industries. Même si les investisseurs en capital-risque ont poussé les produits D2C à acquérir des marques, cela est également dû à leur désir d’étendre leur marché au-delà de l’Inde, ce qui l’aidera à se développer plus rapidement sur le marché.

De nombreux facteurs ont contribué à la croissance de ces industries, l’un des plus importants étant que ces entreprises ont été en mesure de résoudre les problèmes de leur clientèle en concevant des produits à la fois utiles et capables de fournir à leurs clients un expérience d’achat sans stress avant toute autre considération. En termes de marges bénéficiaires, les marques de vente directe aux consommateurs ont le dessus. Les consommateurs doivent s’attendre à des prix plus bas et à des marges plus importantes des marques D2C, car elles évitent le processus de vente typique.

À l’horizon 2022, il y a quelques points à surveiller. Premièrement, les détaillants traditionnels devraient continuer à étendre leurs offres D2C. Cela pourrait signifier davantage d’acquisitions et/ou d’investissements dans des startups. L’expansion de l’infrastructure Internet et de paiement en Inde devrait contribuer à un TCAC de 35 % ou plus au cours des cinq prochaines années, entraînant une augmentation des dépenses en ligne en Inde de 39 milliards de dollars aujourd’hui à 200 milliards de dollars.

Deuxièmement, l’espace D2C devient de plus en plus compétitif. Cela signifie que les startups devront être plus innovantes pour réussir. Enfin, les consommateurs sont susceptibles de devenir encore plus exigeants dans le choix des produits. Cela signifie que les startups devront se concentrer sur la qualité et le service client afin de se démarquer de la foule. De plus, le prix jouera un rôle important dans la détermination de la concurrence avec des marques similaires.

Dans l’ensemble, les perspectives pour l’industrie D2C sont positives. Les détaillants traditionnels commencent à le prendre au sérieux, tandis que les startups continuent d’innover. Les consommateurs sont également de plus en plus impliqués dans le secteur, ce qui est de bon augure pour l’avenir.

