Comment les petites entreprises peuvent tirer parti de la puissance du marketing des médias sociaux

L’un des moyens les plus intelligents pour les petites entreprises de faire de la publicité est le marketing sur les réseaux sociaux. Cela leur permet de faire tant de choses avec si peu de ressources. Mais comment exactement les petites entreprises peuvent-elles utiliser la puissance du marketing des médias sociaux ?

Découvrons-le!

1. Marketing économique

La beauté du marketing des médias sociaux est qu’il fonctionne pour tout le monde, quelle que soit la taille de votre entreprise. C’est parce que les médias sociaux ont quelque chose à offrir pour tous les budgets.

Vous n’avez pas encore le budget pour payer des publicités sur les réseaux sociaux ? C’est bon! Vous pouvez toujours produire du contenu et en faire la publicité sur les plateformes de médias sociaux. La création d’un compte est gratuite. Construire une communauté et attirer des abonnés peut se faire simplement en produisant un contenu de qualité, sans avoir à payer quoi que ce soit.

Votre entreprise a grandi et peut maintenant se permettre de faire de la publicité en ligne ? Super! Il existe des tonnes d’options pour faire de la publicité sur ces plateformes.

Ces plateformes offrent également des options personnalisées pour la publicité. Vous pouvez contrôler le budget et le public cible. Cela offre une publicité plus efficace et ciblée. Il n’est pas nécessaire de gaspiller de l’argent en faisant de la publicité auprès de clients extérieurs à votre public cible.

2. Partenariats avec des influenceurs

En tant que petite entreprise, vous pourriez avoir des doutes quant à votre partenariat avec des influenceurs. Vous pensez peut-être qu’ils sont actuellement trop chers pour votre entreprise. Mais heureusement, les micro-influenceurs sont là pour sauver la situation !

Les micro-influenceurs sont des individus qui ont environ 10 000 à 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Malgré le nombre relativement faible d’abonnés, ces influenceurs sont connus pour avoir un engagement élevé avec leur public. Travailler avec un micro-influenceur qui est très pertinent pour votre entreprise peut augmenter considérablement la notoriété de la marque.

Les statistiques montrent que les micro-influenceurs sur les réseaux sociaux ont un meilleur engagement par rapport aux méga-influenceurs.

Sur Instagram, ils ont un taux d’engagement moyen de 3,86% contre 1,21% pour les méga-influenceurs. Sur YouTube, ils ont environ 1,64% par rapport aux méga-influenceurs, qui ont un taux de 0,37%. Quant à TikTok, les micro-influenceurs ont un taux d’engagement de 18% contre les 5% des méga-influenceurs.

Pour pouvoir atteindre efficacement ces micro-influenceurs, vous devrez les convaincre que votre entreprise vaut la peine d’être promue.

L’envoi d’un portfolio personnalisé les aidera à visualiser le type de relation d’affaires que vous pouvez avoir. Ce portefeuille doit contenir qui vous êtes en tant qu’entreprise et ce que vous représentez. Bien sûr, il doit également contenir une description de vos produits et de la pertinence de votre entreprise pour l’influenceur.

Envoyez le portfolio dans une enveloppe de dossier de marque. Cela aidera les influenceurs à savoir que le colis vient de vous. Cela établit un sentiment de professionnalisme de voir que le colis qu’ils recevront est conforme à votre identité d’entreprise.

En dehors de cela, il établit également la confiance. Ils sauront que le kit est légitime car il est accompagné de votre logo et d’autres éléments d’identité de marque.

3. Concours, cadeaux et promotions

Qui n’est pas enthousiasmé par les concours, les cadeaux et les promotions ? Cette stratégie peut être très efficace dans les médias sociaux car il est facile de partager des informations, ce qui accélère le bouche-à-oreille.

Attirer l’attention des utilisateurs du monde entier est un excellent moyen d’accroître la notoriété de la marque. En organisant un concours, par exemple, vous pouvez demander aux utilisateurs de partager la publication pour une participation au concours. Vous pouvez également leur demander de commenter pourquoi ils veulent gagner et de taguer quelques-uns de leurs amis.

Ces efforts feront boule de neige pour obtenir beaucoup, beaucoup d’exposition. Votre entreprise est découverte par des milliers d’utilisateurs, et certains d’entre eux ne manqueront pas de s’intéresser.

Quant aux prix, ce serait une excellente occasion de personnaliser l’emballage du gagnant pour qu’il se sente spécial. Ce sera une expérience totale digne des médias sociaux si vous mettez beaucoup d’efforts dans l’emballage. Pour couronner le tout, ajoutez une lettre personnalisée dans un dossier de portfolio personnalisé pour les remercier de faire partie de cet événement.

4. Participer aux problèmes sociaux

Les médias sociaux sont devenus le centre de communication et d’expression au fil des ans. Parallèlement à cela, il est également devenu le centre de discussion de multiples problèmes sociaux. C’est là que les gens parlent pour les opprimés, les invisibles et les inconnus. C’est l’outil que les gens utilisent pour propager des mouvements contre la discrimination et les injustices.

Parmi tous ces problèmes, choisissez-en un qui résonne avec votre petite entreprise. Être impliqué dans ces questions vous aidera à établir des relations avec votre public. Agir ainsi, c’est faire d’une pierre deux coups. Vous contribuez à rendre le monde meilleur et vous augmentez la notoriété de votre marque.

Les gens sont ravis de soutenir une petite entreprise qui n’hésite pas à impliquer sa marque dans des problèmes sociaux, beaucoup moins controversés. S’ils savent que leur achat aide à résoudre les problèmes, ils sont plus susceptibles de l’acheter et de le partager avec leurs amis.

5. Augmenter la notoriété de la marque

En tant que petite entreprise, accroître la notoriété de votre marque est l’une de vos principales priorités. Il serait difficile de maintenir l’entreprise si les gens ne savaient pas qui vous êtes. Ils ne seraient pas en mesure de faire des achats et de soutenir votre marque s’ils ne savent pas que vous existez.

Tout comme dans les grandes entreprises, les gens se sentent plus à l’aise d’acheter des produits auprès d’entreprises qu’ils connaissent. En effet, en apprenant à connaître votre entreprise, vos clients savent si :

Les processus sont éthiquesLes produits sont sans cruautéLes ingrédients sont sûrsLes ingrédients sont biologiquesLes produits sont de haute qualité

Il est compréhensible que votre entreprise n’ait pas tout ce qui est indiqué ci-dessus. Mais le plus important est d’être honnête envers vos clients concernant vos processus.

En augmentant la reconnaissance de la marque, vous créez également des relations avec vos clients. Cela aidera finalement votre petite entreprise à devenir quelque chose de plus grand.

6. Établir l’autorité de l’industrie

La publication régulière de contenu pertinent, utile, précis et factuel sur les réseaux sociaux peut vous aider à faire de votre entreprise une autorité du secteur. Cela signifie que vos téléspectateurs et vos abonnés peuvent avoir confiance que vous savez ce que vous faites et que vous êtes une source d’informations compétente.

Être une autorité dans votre domaine fera de vous le site Web de référence pour les utilisateurs en ligne. Ils seront toujours à la recherche de vos pensées, opinions ou critiques. Ceci, à son tour, générera un trafic de haute qualité vers votre site Web. Il aide également à établir la notoriété de la marque et les relations d’affaires dans l’industrie.

En tant que petite entreprise, être une autorité dans votre secteur peut être une grande opportunité de croissance. C’est un moyen rapide de créer une communauté qui vous soutiendra, vous et votre croissance.

7. Preuve sociale

La preuve sociale est un phénomène psychologique où nous considérons un comportement comme plus correct si nous voyons les autres le faire. Cela se reflète dans le marketing comme « Si plus de gens écrivent de bonnes critiques sur votre produit, alors plus de gens l’achèteront. »

Les médias sociaux facilitent la preuve sociale pour les petites entreprises. Cela devient un moyen pour les clients et les clients de publier leurs expériences en ligne. Ils peuvent publier des articles sur l’emballage, leurs vidéos de déballage et leurs avis sur votre produit.

Cela devient de la publicité gratuite de votre côté. Vos clients font la publicité de vos produits à leurs amis simplement parce qu’ils ont eu une excellente expérience. Grâce à la preuve sociale, cela motivera leur famille et leurs amis à essayer également vos produits.

Selon les statistiques, les témoignages ont permis d’augmenter les ventes jusqu’à 34%. Dans le même temps, une autre étude indique que 50 % des consommateurs se rendent sur le site Web d’une entreprise juste après avoir lu une bonne critique. Cela montre qu’une petite entreprise peut augmenter ses ventes et gagner du trafic sur son site Web en ayant de bonnes critiques sur les réseaux sociaux.

8. Expériences personnalisées

Comme les petites entreprises ont moins de clients à s’occuper, beaucoup d’entre elles s’efforcent de personnaliser les achats. Cela peut être observé dans l’emballage, les petites lettres de remerciement dans des enveloppes personnalisées et les réponses rapides aux questions.

Avoir moins de clients signifie que vous avez plus de temps pour créer de véritables liens avec eux. Vous apprenez à comprendre de première main ce qu’ils aiment dans vos produits et ce qui peut être amélioré. Tout cela est possible sur les plateformes de médias sociaux.

Encourager vos clients à partager leurs expériences en ligne ouvre la conversation. Une excellente stratégie serait d’inclure une enveloppe de portefeuille personnalisée qui les encourage à faire exactement cela. Vous pouvez même inclure un hashtag sur le devant afin de pouvoir trouver les entrées en ligne.

Clé à emporter

Les médias sociaux peuvent être un outil puissant pour aider votre petite entreprise à se développer. Cela aide à accroître la notoriété de la marque, à augmenter le trafic sur le site et, en fin de compte, à augmenter les ventes.

Malgré les multiples possibilités offertes par le marketing des médias sociaux, il peut être totalement gratuit pour les petites entreprises. Internet étant un vaste espace numérique, les petites entreprises n’ont même pas besoin de rivaliser avec des concurrents plus importants. Il y aura toujours un marché cible de niche qui sera intéressé par ce que vous avez à offrir.

Bonne chance pour commencer votre parcours marketing sur les réseaux sociaux !

Auteur : Debra Murphy

Debra Murphy, présidente de Masterful Marketing, s’associe aux propriétaires de petites entreprises en tant que coach marketing et conseiller de confiance pour les aider à tirer parti du marketing entrant – une combinaison de marketing de recherche, social et de contenu – pour renforcer la visibilité de la marque sur leur marché cible.

Ses services de coaching s'adressent aux petites entreprises…