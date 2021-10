Comment les peuples dilatés déploient leurs ailes

Réputés pour un style de retour aux sources qui rappelle les années de formation du hip-hop, les natifs de la côte ouest, Dilated Peoples, sont depuis longtemps les favoris de l’underground. MCs Iriscience et Evidence ont commencé à travailler ensemble en 1992; après avoir enrôlé DJ Babu, membre de Beat Junky, comme platiniste, ils ont créé des vagues sur la scène indépendante avec les premiers singles « Third Degree » (1997) et « Work The Angles » (1998). Un accord avec Capitol a suivi, et le premier album du groupe en 2000, The Platform, s’est appuyé sur leur promesse initiale avec une collection de chansons de rap old-school, préparant le groupe pour leur deuxième album, Expansion Team.

Écoutez Expansion Team sur Apple Music et Spotify.

Généralement considéré comme leur plus grand travail, Expansion Team est sorti le 23 octobre 2001. La réputation naissante du groupe leur a permis d’attirer la crème des talents du rap aux sessions d’enregistrement, comme en témoigne l’apparition de Gang Starr la légende Guru sur le premier single « Worst Comes To Worst ». C’est une tranche classique de hip-hop hochant la tête qui interpole une version accélérée de l’incontournable soul de William Bell « I Forgot To Be Your Lover » avec des extraits du classique boom-bap de Mobb Deep « Survival Of The Fittest ». Ailleurs, il y a des productions de premier plan de sommités hip-hop telles que DJ Premier (qui contribue au « Clockwork » tendu et riche en lignes de basse), Da Beatminerz (le « Trade Money » de King Tubby), et Les racines‘ Questlove (la « guerre » militariste). The Alchemist apporte également sa contribution, en aidant sur le « Worst Comes To Worst » mentionné ci-dessus, le choc « Panic » et le deuxième single de l’album, « Live On Stage ».

Malgré le grand nombre de contributeurs invités, Expansion Team reste incontestablement un album de Dilated Peoples, avec son mélange caractéristique des scratches de DJ Babu et des rimes de bataille d’Iriscience et Evidence qui prévalent partout. Le groupe a perfectionné le son hybride moderne/old school qu’ils ont créé sur The Platform, et, vraiment, ce sont leurs propres productions qui brillent le plus. « Pay Attention » de DJ Babu coopte un coup de piano d’Ahmad Jamal pour créer un exemple classique de hip-hop jazzy, tandis que sur « Dilated Junkies », sa production offre une vitrine bienvenue pour les compétences de platiniste de ses collègues Beat Junkies.

Expansion Team allait devenir l’album le plus réussi commercialement de Dilated Peoples, même si cela ne suffisait pas à les pousser dans le grand public. En fait, mis à part un bref flirt avec le Billboard Top 200 en 2004, lorsqu’ils ont collaboré avec un jeune Kanye West et John Legend sur le single « This Way », le groupe est fermement resté dans le monde du hip-hop underground, aimé de beaucoup avec un penchant pour l’âge d’or du genre.

Les peuples dilatés peuvent être achetés ici.