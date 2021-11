Comment les plans de rente peuvent aider à assurer l’avenir de vos parents

Vous pouvez également opter pour des plans de rente qui incluent l’option vie conjointe ainsi que le remboursement du prix d’achat.

Vos parents auraient sans aucun doute travaillé dur pour atteindre tous vos objectifs de vie. Ils auraient planifié leurs finances et structuré leurs investissements de manière à ce que les étapes clés de votre vie puissent être franchies en douceur. Dès vos études et votre diplôme, jusqu’à votre mariage ou même le lancement de votre propre entreprise, vos parents vous auraient soutenu financièrement à chaque étape du processus.

Maintenant, en tant qu’enfant, vous pouvez travailler à la réalisation de leurs objectifs de retraite. Le secteur indien de l’assurance donne aux jeunes d’aujourd’hui la possibilité d’assurer financièrement l’avenir de leurs parents. Un régime de rente, conçu pour garantir un flux ou une source de revenu garanti après la retraite, peut aider vos parents à disposer d’un coussin financier après leur retraite.

Si vous commencez à aimer cette idée, laissez-moi vous aider à mieux comprendre les plans de rente, afin que vous puissiez décider du bon type de plan de rente à offrir à vos parents.

Quels sont les types de plans de rente disponibles?

Si vous recherchez un plan de rente pour vos parents, le marché de l’assurance en Inde offre une variété d’options parmi lesquelles choisir. Au niveau le plus large, vous pouvez choisir entre des plans de rente immédiate et des plans de rente différée. Les rentes immédiates commencent à effectuer les versements immédiatement, tandis que dans les régimes de rentes différées, les versements sont reportés à un moment ultérieur.

Combien de temps dureront les versements de la rente?

Les polices de rente offrent des versements qui durent toute la vie du rentier. Lorsque vous souscrivez un plan de rente pour vos parents, vous devez tenir compte de nombreux facteurs. Regardez toutes les autres sources de revenus qu’ils peuvent avoir. Vérifiez la chronologie pendant laquelle ces sources de revenus continueront de répondre à leurs besoins de base. Cela vous aidera à comprendre le montant de la rente nécessaire pour durer toute leur vie.

Le plan de rente couvrira-t-il les deux parents?

Il est compréhensible que vous vouliez assurer l’avenir de vos deux parents. Il existe des plans de rente sur le marché qui vous aident à faire exactement cela. Une option de rente viagère conjointe. Avec ce genre de régime de rente, en cas de décès du rentier, les versements de rente seront versés au conjoint de son vivant.

La prime payée sera-t-elle remboursée ?

Vous pouvez opter pour des rentes assorties de l’option « retour du prix d’achat ». Dans de tels régimes, les rentiers reçoivent les paiements à vie et après leur décès, le prix d’achat est retourné au prête-nom.

Vous pouvez également opter pour des plans de rente qui incluent l’option vie conjointe ainsi que le remboursement du prix d’achat. Ici, en cas de décès du rentier, les versements de rente seront versés au conjoint de son vivant. Et en cas de décès du conjoint, le prix d’achat est retourné au candidat.

Les NRI peuvent-ils offrir des plans de rente à leurs parents ?

Oui, très certainement. Les Indiens non-résidents peuvent acheter des plans de rente pour leurs parents. Les versements de rente peuvent constituer une source de revenu supplémentaire pour les parents et les aider à vivre confortablement, sans compromettre leurs besoins.

Les NRI peuvent également ajouter plus de valeur aux plans de rente achetés pour leurs parents en choisissant l’option vie conjointe et/ou le remboursement de la prime. Ainsi, même en cas de décès d’un des parents, l’avenir du parent survivant demeure assuré financièrement, grâce au revenu garanti offert par l’option vie conjointe du régime de rente.

Comme pour tous les produits financiers, lorsque vous offrez une police de rente à vos parents, la planification est importante. Tenir compte de leur projet de retraite, établir un budget rapide et identifier leurs besoins globaux. Cela devrait vous donner une bonne idée du montant de la rente que vous devez opter pour.

(Par Dheeraj Sehgal, directeur de la distribution – Institutionnel, Bajaj Allianz Life)

Avis de non-responsabilité : l’opinion exprimée par l’auteur dans cet article ne doit pas être interprétée comme un conseil en investissement et il est conseillé aux lecteurs de demander des conseils financiers indépendants avant de prendre toute décision d’investissement.

