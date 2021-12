Comment les plateformes P2P permettent de générer des revenus grâce à un rendement plus élevé

Le prêt P2P est devenu une alternative au prêt bancaire traditionnel.

Par Rajat Gandhi, fondateur et PDG, Faircent.com

Le prêt P2P ou Peer to Peer est un mécanisme de financement par emprunt qui met en relation des particuliers et des entreprises ayant besoin de crédit avec des personnes disposées à prêter sur un marché numérique. Les prêts P2P sont devenus une alternative aux prêts bancaires traditionnels, permettant aux investisseurs de rentabiliser leur investissement et aux emprunteurs d’obtenir rapidement un crédit à faible coût en raison de l’absence de coûts intermédiaires.

Comment fonctionne le prêt P2P ?

Il existe de nombreuses plateformes et places de marché numériques qui permettent les prêts P2P. Il s’agit d’un processus simple où un prêteur ouvre un compte avec la plate-forme et transfère l’argent qu’il souhaite investir sous forme de prêts sur son compte séquestre. De même, l’emprunteur s’inscrit sur la plateforme avec des informations financières et personnelles pour bénéficier du prêt.

Comment les plateformes de prêt P2P permettent-elles des rendements supérieurs ?

À l’heure actuelle, il existe de nombreuses opportunités d’investissement, mais comment les plateformes de prêt P2P permettent-elles des rendements supérieurs ? Une fois que le prêteur a remis l’argent à l’emprunteur, à partir du mois suivant, il commence à recevoir l’argent chaque mois sous forme d’IME de la part de l’emprunteur. Il comprend le capital et les intérêts. Cependant, pour obtenir des rendements plus élevés et plus stables, les prêteurs doivent constituer un portefeuille diversifié. Ainsi, ils doivent choisir une plateforme qui propose plusieurs prêts et produits de prêt ou les aide à se diversifier grâce à une gestion de portefeuille effectuée à l’aide d’analyses de données scientifiques.

Décisions et choix d’investissement qui peuvent conduire à des rendements plus élevés –

Réinvestissement

Le réinvestissement est l’une des options pour maximiser votre investissement. L’argent gagné grâce aux intérêts sur investissement chaque mois peut être réinvesti. Le prêteur peut soit le retirer, soit réinvestir dans d’autres prêts. De plus, le réinvestissement s’effectue sans qu’il soit nécessaire de consacrer du temps supplémentaire à l’affectation de ces fonds à différents investissements. Lorsqu’une personne adopte pour activer le réinvestissement, ses revenus mensuels sont réinvestis dans des produits ou des plans similaires, qui continuent de générer des rendements.

Investissement automatisé

Les options d’investissement automatisées offertes par les plateformes de prêt P2P permettent aux particuliers de gérer leurs portefeuilles sans y consacrer de temps et d’efforts. Les prêteurs n’ont pas à étudier et à sélectionner chaque profil d’emprunteur. Au lieu de cela, ils peuvent détourner des fonds pour investir automatiquement dans lesquels l’algorithme de la plate-forme trouve automatiquement les profils d’emprunteurs qui correspondent à leurs objectifs d’investissement. C’est l’un des processus d’investissement les plus efficaces et les moins longs.

Gestion de portefeuille systématique

Les produits de gestion de portefeuille systématique sont un autre moyen efficace de générer des rendements supplémentaires. Ici, les investisseurs mettent leur argent en commun dans un seul portefeuille. En outre, la plate-forme déploie la science des données et l’analyse pour créer et gérer des portefeuilles susceptibles de générer des rendements élevés et stables. Tout ce que les investisseurs ont à faire est d’ajouter l’argent sur leur compte et de permettre à la plate-forme d’allouer les fonds. L’algorithme allouera des fonds à différents prêts et produits avec une capacité plus élevée pour fournir des rendements globaux plus élevés.

Conclusion

Les plateformes P2P comme Faircent offrent aujourd’hui une pléthore d’options à l’investisseur avisé – divers plans avec différentes durées et options de paiement. Ceux-ci permettent aux prêteurs de trouver une adéquation en termes de rendement et de liquidité en ce qui concerne leurs objectifs d’investissement. Il existe différents plans – de ceux qui offrent des rendements élevés comme jusqu’à 12% avec un verrouillage de 12 mois à des plans beaucoup plus flexibles comme ceux où les fonds peuvent être retirés dans les 24 heures.

Des processus en ligne simples et sans contact garantissent une génération de revenus transparente pour le prêteur et l’accès à un crédit instantané à faible coût pour l’emprunteur. Le prêt P2P apparaît comme une opportunité d’investissement idéale, dans laquelle les gens peuvent investir sans se soucier du risque de marché dans d’autres options d’investissement.

