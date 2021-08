Comment les plates-formes de divertissement numérique sont sur le point de couper une tranche épaisse dans AdEx cette année

L’impact de Covid-19 a entraîné la croissance des plateformes de divertissement numérique.

Par Keerthivasan Subramaniam

Avec l’avènement de la pandémie, d’innombrables entreprises ont remodelé leurs stratégies et modèles publicitaires. Il y a eu un changement important dans les modes de publicité suivis par une entreprise. Le changement s’est principalement produit des formes traditionnelles de publicité vers les formes numériques. De plus en plus d’entreprises utilisent des plateformes de divertissement numérique pour faire la publicité de leurs produits ou services depuis l’arrivée de Covid-19. Même avant la pandémie, les plateformes de divertissement numérique attiraient l’attention des entreprises en tant que meilleur mode de publicité, mais après le Covid-19 sans précédent, les plateformes numériques ont pris l’élan qu’elles méritent. Bien que les dépenses engagées par les entreprises pour les formes traditionnelles de publicité telles que la télévision soient toujours plus élevées, les plateformes de divertissement numériques devraient représenter une part importante des dépenses publicitaires totales du pays cette année.

Modification des valeurs des dépenses publicitaires (AdEx)

La pandémie de Covid-19 a fait reculer le marché publicitaire indien d’au moins trois ans. En parlant uniquement d’AdEx traditionnel, il est revenu au niveau atteint par le pays en 2015. Une énorme différence de six ans. La dernière fois que l’AdEx indien a connu une croissance négative, c’était en 2009 en raison de la crise de Lehman. À ce moment-là, l’AdEx indien avait connu une décroissance de neuf pour cent. Cependant, 2021 verra une croissance significative d’AdEx. Depuis que la population du pays a accepté de vivre avec la pandémie et que des activités commerciales ont commencé, l’Inde a le potentiel d’être le marché publicitaire à la croissance la plus rapide au monde. En outre, une croissance significative de l’AdEx indien cette année est possible grâce aux événements sportifs tels que l’IPL, la Coupe du monde ICC T20 et les Jeux olympiques. De lourdes sommes d’argent ont été dépensées par les entreprises sponsors et le gouvernement dans la promotion de ces événements. Non seulement cela, mais les dépenses publicitaires politiques ont également contribué de manière notable à l’AdEx indien, car les politiciens ont dépensé une somme d’argent considérable dans les activités de campagne.

L’impact de Covid-19 a entraîné la croissance des plateformes de divertissement numérique. L’utilisation croissante de la technologie entraîne également une utilisation accrue des plateformes numériques. Le Boston Consulting Group a indiqué que le marché OTT en Inde était évalué à 500 millions de dollars en 2018 et devrait atteindre 5 milliards de dollars, dix fois, d’ici 2023. Les abonnements à différents canaux de streaming OTT ont considérablement augmenté. Le marché OTT devrait croître à un TCAC de 14% entre 2021 et 2023. La base d’utilisateurs croissante des plateformes de divertissement numérique convainc les entreprises d’utiliser des modes de publicité numériques. Les annonceurs des catégories OTT, jeux mobiles, EdTech et paiements numériques devraient également poursuivre leurs investissements dans les dépenses publicitaires en raison de meilleurs résultats. Ces investissements ont considérablement augmenté au cours de la dernière année. Cependant, le plus gros gâteau d’AdEx réside toujours dans la télévision, car l’Inde est un pays en développement où plus de 50% de la population n’a pas accès à Internet ou aux moyens numériques. Par conséquent, plusieurs entreprises préfèrent encore utiliser la télévision comme mode de publicité efficace et viable. D’autres formes possibles de publicité incluent l’impression, l’extérieur, l’audio et le cinéma, qui sont également des composants importants de l’AdEx indien, mais qui sont loin de la télévision ou du numérique.

Bien que la télévision occupe une plus grande part dans l’AdEx indien que le numérique, la croissance de la part d’AdEx des plateformes numériques est plus importante que la télévision, en particulier après Covid-19. La télévision devrait augmenter de 18% pour atteindre Rs 35 914 crore, tandis que le numérique devrait atteindre Rs 27 700 crore avec une croissance de 27% cette année. L’impression connaîtra une croissance de 23% pour atteindre Rs 12 731 crore, sur 2020. Le cinéma connaîtra la plus forte croissance de 197%, qui a diminué de 83% en 2020 en raison du verrouillage national et de la fermeture des cinémas qui en résulte.

L’Inde a-t-elle besoin de croissance dans AdEx ?

Pour une économie prospère, on considère que l’AdEx doit être égal ou supérieur à 1 % du produit intérieur brut (PIB). En prenant les chiffres de 2019 AdEx, l’Inde s’élevait à Rs 82 904 crore, soit 0,3% du PIB. En 2021, l’AdEx devrait être de Rs 80 123 crore, et l’Inde est encore à court de chiffres pour 2019. Mais, grâce à la contribution des plateformes de divertissement numérique, ils ont agi comme les sauveurs de l’économie du pays pendant la pandémie. Par conséquent, la nation doit développer considérablement l’AdEx pour stimuler l’économie de la noyade où les modes numériques joueront un rôle essentiel.

En termes de parts de marché, la télévision continue de détenir la plus grosse part du gâteau AdEx à 44 %, mais les plateformes de divertissement numérique devraient réduire une grosse part d’AdEx (35 %) cette année. La catégorie numérique s’est développée pour s’assurer la deuxième plus grande part de marché après la télévision, et dans un avenir proche, elle laissera probablement aussi la télévision de côté en raison de la préférence des personnes passant d’autres modes de publicité aux moyens numériques.

L’auteur est fondateur et PDG de Playtoome. Les opinions exprimées sont personnelles.

