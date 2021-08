Comment les plongeurs olympiques font la petite éclaboussure parfaite

D’élégants plongeons olympiques s’envolent en quelques secondes. Pour cette raison, il est difficile de savoir quoi rechercher lorsque vous essayez de juger le sport depuis votre canapé. Une chose qui est facile à voir, cependant? L’éclaboussure.

Si vous avez regardé des reportages sur le plongeon olympique, vous avez peut-être remarqué que les éclaboussures des athlètes sont infimes. Les plongeurs passent des années à s’entraîner pour performer avec un minimum d’éclaboussures, de la même manière que les gymnastes s’entraînent pour réussir leurs atterrissages.

Dans cette vidéo, Drew Johansen, l’entraîneur en chef de plongeon de l’équipe américaine, explique les trois principaux composants qu’il utilise pour guider ses athlètes vers de plus petites éclaboussures.

L’eau au-dessus : Lorsque les plongeurs s’approchent de l’eau, ils doivent étendre leur corps en une ligne droite et rigide. Surtout, ils doivent mettre leurs mains l’une sur l’autre avec les paumes plates, pour créer ce qu’on appelle une entrée de déchirure (nommée parce qu’on dirait qu’un morceau de papier est déchiré lorsque le plongeur touche l’eau). La nage : Une fois que les plongeurs ont touché l’eau, ils doivent nager leurs bras tout en gardant le bas du corps rigide. Cela permet de disperser certaines bulles. La sauvegarde sous-marine : au fur et à mesure que les plongeurs s’immergent, ils piquent (ou se replient sur eux-mêmes), essayant d’attraper plus de bulles avec leur corps. Cela aide à casser les grosses bulles en bulles plus petites, les rendant moins éclaboussantes lorsqu’elles remontent à la surface.

Lorsqu’elle est effectuée correctement, une plongée parfaite utilisera tous ces composants pour faire une petite éclaboussure.

Et bien que le sport de la plongée ne se limite pas aux éclaboussures, une petite éclaboussure est la ponctuation parfaite pour un travail bien fait.

Vous pouvez trouver cette vidéo et toutes les vidéos de Vox sur YouTube.