Comment les postiers ont fait comprendre à Arie Luyendyk Jr. qu’il ne voulait plus d’enfants

« Bachelor »: Lauren Burnham et Arie Luyendyk Jr. ramènent le nouveau-né à la maison

Chaque homme a probablement une idée différente des bonnes raisons de subir une vasectomie, car Arie Luyendyk Jr. aide à prouver.

L’ancien de 40 ans de The Bachelor a visité le podcast Ben et Ashley I Almost Famous, où il a dit aux hôtes Ben Higgins et Ashley Iaconetti qu’il envisage de subir une vasectomie. Lui et sa femme Lauren Burnham fille accueillie Alessi en 2019, suivi des jumeaux Séné et Lux en juin.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait motivé la décision de ne pas avoir d’autres enfants, Arie a étonnamment partagé que le plan s’était solidifié lors d’un récent voyage à Hawaï, où la famille n’avait plus la possibilité de faire livrer de la nourriture en appuyant simplement sur un bouton de leur téléphone.

« Nous étions à Hawaï, et c’était vraiment difficile car Hawaï n’a pas de Postmates », se souvient le pilote de course. « Ils n’ont pas d’épiceries ouvertes tard. En gros, c’est comme remonter dans le temps 30 ans. »

Il a poursuivi: « Donc, c’était difficile avec les jumeaux parce qu’il y avait moins d’aide. Comme, en ce moment, si je ne veux pas cuisiner le dîner, je commande juste des Postmates. Là, vous devez aller dans une épicerie, ce qui, pour nous, c’était 20 minutes en voiture. C’était genre très difficile.