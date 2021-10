Comment les précipitations de septembre ont compensé le déficit d’août remplissant les réservoirs à ras bord

Le redressement de septembre a compensé le déficit pluviométrique d’août.

Des précipitations abondantes dans la majeure partie de l’Inde ont rempli les réservoirs centraux à ras bord. Au 30 septembre, 130 grands réservoirs du pays sont désormais remplis de plus d’eau que ce qui se passe habituellement les autres années de la période correspondante ou est considéré comme normal à cette période de l’année.

L’eau est nécessaire pour les besoins d’eau potable, d’irrigation et d’hydroélectricité tout au long des mois d’hiver lorsque les précipitations sont rares. Cette année aussi, le pays n’a pas connu de moussons adéquates mais cela a eu un impact marginal sur les niveaux des réservoirs. Le mois d’août a connu une carence de près de 25 pour cent et les réservoirs ont cumulé plus de 90 pour cent du stockage normal au cours de la première semaine de septembre. Cependant, la plupart des bassins versants des réservoirs ont reçu des précipitations suffisantes et ont empêché les réservoirs de s’assécher.

À l’heure actuelle, selon le rapport de la Commission centrale de l’eau, 130 grands réservoirs sont remplis de 138 milliards de mètres cubes d’eau, soit environ 80 % de leur capacité combinée. Les autres années, ces réservoirs ne contiennent pas plus de 132 milliards de mètres cubes de précipitations.

Le CWC a déclaré dans son rapport que le stockage dynamique disponible dans 130 réservoirs est de 104 pour cent de stockage en moyenne sur dix ans et de 92 pour cent du stockage dynamique de la période correspondante de l’année dernière.

Le niveau d’eau dans les réservoirs variait, car les États du sud et de l’ouest voyaient des niveaux d’eau supérieurs à la normale. La région centrale du Madhya Pradesh, de l’Uttarakhand, de l’Uttar Pradesh et du Chhattisgarh affiche des niveaux normaux dans leurs réservoirs. Cependant, au Pendjab, le barrage de Thein, le seul réservoir de la liste des 130, stocke désormais 40 % de moins que la chute d’eau normale.

D’autres grands bassins fluviaux comme Tapti, Krishna, Godavari, Cauvery sont mieux remplis que les bassins de l’Indus et de Sabarmati. Le régime des précipitations n’est pas très différent de celui observé pendant les mois de mousson cette année. La région du nord-est n’a reçu que 88 pour cent de précipitations, le nord-ouest a reçu 96 pour cent de précipitations. La péninsule méridionale a 111 pour cent de précipitations tandis que l’Inde centrale a reçu 104 pour cent de précipitations.

Mois par mois

L’Inde a connu l’un des mois d’août les plus secs des 100 dernières années et il semble que l’Inde se dirige vers une année de sécheresse. Mais le retournement de septembre a compensé le déficit pluviométrique d’août. Le mois de septembre a été marqué par un excès de pluie de 35 %, après un mois d’août particulièrement sec, phénomène assez rare. Bien que septembre ait reçu des précipitations excessives au cours des trois dernières années maintenant.

Cela s’est produit en raison de l’oscillation de Madden-Julian, un système de vent équatorial en mouvement qui a affaibli le dipôle négatif de l’océan Indien, un phénomène de mouvement du vent comme l’effet El Niño dans l’océan Pacifique. Le cyclone Gulab qui a touché terre dans l’est de l’Inde a également contribué à des précipitations étonnamment élevées en septembre.

Mrutyunjay Mohapatra, directeur général du Département météorologique indien, a déclaré que toutes les conditions atmosphériques favorables qui apportent de la pluie en août ont prévalu en septembre alors que des systèmes de basse pression se sont développés dans la baie du Bengale et ont maintenu la mousson active sur la plupart des régions du pays. D’autres mois de mousson comme juin ont enregistré des précipitations excessives de 110% par rapport à la normale, tandis que juillet a enregistré 93% de précipitations.

