Comment les premiers talents de Minnie Riperton brillent au cours de ses années d’échecs

Stevie Wonder a déclaré à propos de feu Minnie Riperton (la chanteuse est décédée le 12 juillet 1979) que cela avait été un honneur de travailler avec elle et que « c’était une femme très talentueuse qui n’a pas reçu la reconnaissance due de son vivant pour sa magnifique voix » . Son talent transparaît sur l’album de compilation Minnie Riperton: Her Chess Years, qui comprend 16 chansons enregistrées au cours de la période 1963-71, couvrant son travail avec le groupe féminin The Gems jusqu’au groupe de soul psychédélique basé à Chicago Rotary Connection.

Originaire de Chicago, Riperton était une chanteuse d’opéra de formation qui possédait une gamme rare de cinq octaves, et peu de chanteuses de sa génération pouvaient égaler ses compétences vocales. Après avoir signé avec Chess Records à l’adolescence, elle a fait un apprentissage en tant que choriste avant de finalement connaître le succès en solo, avec un album produit par Wonder.

Chanter avec The Gems a donné à Riperton l’occasion de montrer ses talents, et elle a eu des succès mineurs avec « All Of It » et – sous le nom Andréa Davis – « Lonely Girl », les deux premiers morceaux de cette compilation. Les deux présentent ses notes aiguës de fausset scintillantes.

En 1968, elle est devenue la chanteuse principale de Rotary Connection, qui avait acquis une certaine renommée après avoir été utilisée par Marshall Chess comme groupe d’accompagnement pour les albums électriques de Des eaux boueuses et Loup hurlant. Riperton a enregistré six albums avec Rotary Connection, dont un mélangeant psychédélisme, soul et Noël. Ce travail est représenté sur Her Chess Years par les morceaux « Christmas Love », une chanson écrite par l’auteur-compositeur de Chess Cash McCall (alias Morris Dollison), et l’hymne traditionnel « Silent Night », relooké psychédélique.

L’auteur-compositeur d’échecs Sidney Barnes, membre fondateur de Rotary Connection et l’homme qui a écrit le morceau « Magical World », pense que certains de ses meilleurs chants sont venus à la fin des années 60 lorsqu’elle était la chanteuse principale du groupe expérimental, qui a enregistré sous le label Filiale d’échecs, le label Cadet Records. Ils ont enregistré le Eric Clapton co-écrit Crème chanson « Tales Of Brave Ulysses » et a également repris « We’re Going Wrong », un succès pour Cream écrit par Jack Bruce. Barnes a déclaré: « Minnie frappe des notes sur » We’re Going Wrong « , qu’aucun humain n’a, j’en suis sûr, jamais frappé avant ou depuis. »

Parmi les autres succès, citons une reprise lente et funky de Otis Redding‘s « Respect » et une version de Jimi Hendrix‘s « La combustion de la lampe de minuit. » Il y a aussi la douce ballade acoustique « A-Muse », écrite par Jon Stocklin de Rotary Connection.

Her Chess Years donne une idée de la complexité et de la profondeur du travail de Minnie Riperton. De nombreux grands artistes ont été emmenés beaucoup trop jeunes, mais la mort de Minnie Riperton – dont la fille est actrice et comédienne Maya Rudolph – d’un cancer du sein à l’âge cruellement précoce de 31 ans a écourté une carrière qui avait brûlé de mille feux dans les années 60 et 70, et aurait sans aucun doute conduit à de nombreuses autres décennies de grande musique.

