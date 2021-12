Comment les préoccupations et les incitations climatiques conduisent les installations solaires sur les toits de Washington

Motivée par les préoccupations climatiques, Erin Bryn Fetridge a installé en novembre 20 panneaux solaires photovoltaïques sur le toit de sa maison au nord-ouest de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Lorsque Erin Bryn Fetridge et Ron Darling ont décidé d’installer 20 panneaux solaires sur leur toit cet automne, un facteur de motivation clé a motivé leur décision.

« Nous voulons avoir moins d’empreinte sur la planète », a déclaré Fetridge. « Cela semble probablement ringard, mais c’est la vérité. »

Le couple de Seattle fait partie d’un mouvement croissant à Washington pour adopter l’énergie solaire – malgré la réputation du nord-ouest du Pacifique pour un ciel chroniquement couvert. Les résidents de l’État ont installé environ 38,6 mégawatts (MW) d’énergie solaire cette année seulement, soit plus de 10 fois plus qu’il y a dix ans, selon une organisation à but non lucratif de l’industrie. Le total de l’énergie solaire résidentielle à l’échelle de l’État est d’environ 213 MW.

Pourtant, le photovoltaïque n’est qu’une infime partie de la situation énergétique globale de Washington. L’énergie solaire, y compris les systèmes résidentiels, commerciaux et utilitaires, ne représentait que 0,3% du mix énergétique l’année dernière, selon un rapport sur les services publics de l’État. New York, qui, selon les experts, a un profil solaire similaire, a 13 fois la quantité d’énergie solaire installée. L’Oregon en a trois fois plus.

Mais cela pourrait changer.

Washington s’est engagé à ne produire que de l’énergie propre d’ici 2045, mais tire toujours au moins un quart de son électricité du charbon et du gaz naturel (les barrages hydroélectriques fournissent plus de la moitié de l’énergie de l’État). Et la demande d’énergie propre générée par les photons du soleil augmentera probablement à mesure que la vie deviendra de plus en plus électrique. De plus en plus de personnes conduiront des véhicules électriques, voyageront sur des ferries et des avions électriques et utiliseront des pompes à chaleur électriques et des chauffe-eau à pompe à chaleur.

« Nous obtenons beaucoup de photons gratuits et d’une qualité infinie dans l’État de Washington », a déclaré le gouverneur Jay Inslee lors d’une récente conférence de presse. « Et nous savons que nous avons beaucoup de toits sur lesquels installer des panneaux solaires. »

Inslee exhorte les législateurs de Washington à fournir 100 millions de dollars de subventions pour soutenir l’expansion des installations solaires et le stockage d’énergie à Washington.

Au niveau national, le Sénat américain envisage l’adoption de la Build Back Better Act, qui augmente les déductions fiscales pour les personnes installant des panneaux solaires – des personnes comme Fetridge et Darling.

Prolifération de l’énergie solaire

Pendant des années, Fetridge, qui travaille comme agent artistique, voulait de l’énergie solaire pour sa maison du nord-ouest de Seattle.

Ensuite, de nouveaux voisins à quelques portes de là ont installé de l’énergie solaire sur leur toit. Ses aspirations semblaient plus réalisables. Ainsi, Fetridge et Darling, qui construisent des expositions au Woodland Park Zoo de Seattle, ont récemment remplacé leur toit vieilli, ont commencé à retirer les revêtements en vinyle et ont ajouté une isolation indispensable à leurs murs. Le mois dernier, ils ont mis 6,8 kilowatts de capacité solaire sur le toit. L’installation devrait être suffisante pour fournir 103% de la puissance dont ils ont besoin.

« Nous devons compenser le stress que nous imposons à la planète », a déclaré Fetridge. « Les petites choses que nous faisons font la différence dans l’ensemble. »

Surtout si d’autres emboîtent le pas. Puget Sound Energy, le plus grand service public de l’État, rapporte que 150 clients par mois – principalement résidentiels – ajoutent de l’énergie solaire. Cela représente environ 12 500 installations depuis 2005.

Fetridge a mis 6,8 kilowatts de capacité solaire sur son toit. L’installation a coûté 18 000 $ et devrait suffire à fournir 103 % de l’électricité utilisée par le ménage. Fetridge devrait être en mesure de déduire au moins 26% du coût, soit 4 680 $, de sa facture d’impôt fédéral. (Photo . / Kurt Schlosser)

Plus de 5 000 clients de Seattle City Light ont des systèmes de panneaux solaires, bien que les responsables aient déclaré qu’ils n’avaient pas poussé les installations. Mais l’énergie solaire pourrait jouer un rôle plus important, car la ville prévoit davantage de véhicules électriques et de sources d’énergie distribuées, comme l’énergie solaire domestique et les batteries, pour couvrir une partie de la charge.

« Nous sommes dans une période de transition », a déclaré Eliza Ives, responsable du programme d’énergie renouvelable chez Seattle City Light.

L’énergie solaire est incorporée dans des projets grands et petits. La communauté Grow sur l’île de Bainbridge a de l’énergie solaire pour bon nombre de ses 119 maisons et est un quartier net zéro, ce qui signifie qu’elle ne contribue pas aux émissions de carbone. Le projet BLOCK de Seattle a installé des panneaux solaires sur les 12 mini-maisons qu’il a construites jusqu’à présent pour les personnes sans domicile fixe. Les propriétaires bénévoles permettent à l’association d’installer une maison sur leur propriété.

L’utilisation de l’énergie solaire s’aligne sur les efforts de l’association pour créer un impact environnemental minimal, a déclaré Bernard Troyerl, chef de projet. « À long terme », a-t-il ajouté, « cela réduit également le fardeau financier du projet et des propriétaires qui partagent souvent les coûts des services publics. »

Les incitations

Le prix du solaire a chuté de 11% au cours des cinq dernières années, mais reste relativement coûteux pour de nombreux budgets.

Le projet de Fetridge et Darling leur a coûté 18 000 $. Ils ont payé 10 000 $ en espèces et emprunté 8 000 $ à un taux d’intérêt de 4 %. En substance, leur facture d’électricité a été remplacée par le prêt solaire, a déclaré Fetridge.

Il existe des incitations locales, étatiques et fédérales pour réduire les coûts :

Les matériaux d’énergie solaire et les coûts d’installation sont exonérés d’impôt à Washington. Les systèmes solaires connectés aux services publics de Washington peuvent envoyer un excès d’énergie sur le réseau électrique. Grâce au « net metering », les services publics créditent les clients pour l’énergie supplémentaire aux tarifs de détail, réduisant ainsi le coût de leurs factures des mois suivants. Depuis 2006, le gouvernement fédéral offre un crédit d’impôt à l’investissement solaire permettant aux personnes de déduire de leur impôt fédéral sur le revenu le coût d’une installation sur leur maison ou leur entreprise. Actuellement, 26 % d’un projet peuvent être déduits, mais ce chiffre tombe à 22 % en 2023. Build Back Better propose de porter cela à un taux antérieur de 30 %. En 2017, l’État a créé le programme d’incitation pour les systèmes d’énergie renouvelable, qui, pour une durée limitée, rémunère les gens pour la production d’énergie solaire. Le programme a atteint sa capacité en 2019 – deux ans plus tôt que prévu – et n’ajoute plus de participants.

Si la déduction de 26% est maintenue, Fetridge pourrait retirer jusqu’à 4 680 $ de sa facture d’impôts. «Je suis impatient d’y être», a-t-elle déclaré.

L’avenir du solaire à Washington

Il reste à voir si les législateurs fédéraux et étatiques approuvent de nouveaux programmes pour donner un coup de pouce à l’énergie solaire.

« 2022 s’annonce vraiment bien si le Sénat agit », a déclaré Bill Will, coordinateur de la croissance et du développement des entreprises pour la Washington Solar Energy Industry Association.

Les récents défis de la chaîne d’approvisionnement qui ont eu des impacts économiques généralisés se sont atténués, a déclaré Will, bien que la pénurie chronique d’électriciens qualifiés qui installent les systèmes puisse toujours être un problème.

Et tandis que les panneaux de toit ont été populaires, Todd Currier, directeur du programme énergétique de l’Université de l’État de Washington, s’attend à voir davantage de projets à grande échelle être construits sur le terrain. C’est plus rentable : le projet de toit moyen coûte 3 $ par watt d’énergie, tandis que les projets au sol coûtent 1 $ par watt, a-t-il déclaré.

« L’énergie solaire sur les toits a été le type d’énergie solaire le plus répandu à Washington en raison du programme d’incitation », a déclaré Currier. « Mais les grands systèmes montés au sol sont une partie importante du mélange dans d’autres parties du pays et d’autres pays. »

Nick et Marriane Pettijohn envisagent d’installer un système solaire sur le toit de leur maison presque centenaire dans le quartier Montlake de Seattle. (Photo gracieuseté des Pettijohns)

Des efforts sont également déployés pour augmenter le nombre de projets solaires communautaires disponibles pour les personnes qui ne possèdent pas de maison ou dont les propriétés ne conviennent pas à l’énergie solaire. Puget Sound Energy, par exemple, permet aux clients de l’électricité de s’abonner à des installations solaires communautaires au sol et sur le toit, qui génèrent des avantages de comptage net similaires à ceux des systèmes personnels.

L’année prochaine, un projet solaire à grande échelle près du fleuve Columbia sera mis en service, ajoutant près de 200 MW de capacité solaire à l’État. Mais des projets comme celui-ci et d’autres ont rencontré l’opposition des résidents vivant à proximité des développements.

Nick et Marianne Pettijohn, de Seattle, visent l’énergie solaire domestique. Le couple a remplacé un toit qui fuyait sur leur maison presque centenaire dans le quartier de Montlake et a reçu trois offres pour des installations solaires. Le projet est temporairement suspendu jusqu’à ce qu’ils puissent résoudre les inondations qui sévissent dans leur sous-sol. Le temps pourrait être de leur côté.

Nous avons «croisé les doigts pour que les incitations s’améliorent ou que les coûts diminuent», a déclaré Marianne Pettijohn.

Mais comme Fetridge, le climat est le principal facteur de décision.

« La motivation est de participer activement à l’amélioration de l’efficacité énergétique », a-t-elle déclaré, « et de faire notre part pour neutraliser autant que possible notre impact climatique ».