Comment les prêts de trésorerie peuvent soulager la douleur des MPME dans l’augmentation du crédit basé sur le bilan

Crédit et financement pour les MPME : Les discussions sur l’amélioration des prêts aux MPME basés sur les flux de trésorerie circulent dans l’écosystème du prêt depuis au moins quatre ou cinq ans. Le modèle peut réduire le temps et les tracas liés à l’augmentation du crédit instantané pour les emprunteurs, même si sa part dans l’espace global de prêt reste minuscule, selon les experts s’exprimant lors du premier jour de l’événement PME Artha de Financial Express Online.

« Les MPME ont besoin d’un fonds de roulement en temps opportun. Les processus typiques prennent des mois pour l’évaluation du crédit car tout cela est basé sur des prêts basés sur le bilan. La majorité ou 70 pour cent des MPME ne seraient jamais admissibles à des prêts de bilan. Cependant, ils travaillent avec certaines des plus grandes entreprises du pays, ont des antécédents de performance importants et ont des flux de trésorerie sains. Je ne pense pas pourquoi ces données ne peuvent pas être exploitées pour leur fournir des produits de fonds de roulement innovants. Cela fournirait aux MPME un accès instantané au fonds de roulement, dans les 24 heures. C’est le problème que nous essayons de résoudre chez CredAble », a déclaré Nirav Choksi, co-fondateur et PDG de CredAble.

La Reserve Bank of India (RBI) avait également exhorté les prêteurs à adopter des prêts basés sur les flux de trésorerie plutôt que sur le bilan. En décembre de l’année dernière, lors d’un webinaire, le gouverneur Shaktikanta Das avait déclaré que « pour améliorer le ratio crédit/produit intérieur brut, l’accès au crédit et le coût du crédit doivent être traités en s’appuyant moins sur les garanties collatérales et en augmentant les prêts basés sur les flux de trésorerie. » En 2019 également, le rapport du comité britannique Sinha sur les MPME avait déclaré que l’introduction de prêts de trésorerie est essentielle pour réduire le déficit de crédit auquel sont confrontées les MPME.

Cependant, « il existe des obstacles structurels aux prêts de trésorerie aux MPME. Les coûts d’acquisition client (CAC) pour les prêteurs sont élevés car les prêteurs et les emprunteurs qualifiés ne sont pas liés les uns aux autres. Les coûts d’exploitation du prêt (LOC) pour le traitement de la demande de prêt, le décaissement et la poursuite des remboursements sont également très élevés. Certains de ces coûts sont fixes et, par conséquent, les prêts aux petites entreprises, en particulier ceux de moins de 10 lakhs de roupies, sont considérablement moins rentables que les prêts aux grandes entreprises et sont donc moins attrayants pour les banques », indique le rapport.

Néanmoins, selon le rapport, contrairement à d’autres formes de prêt (financement de projet, lignes de crédit, microcrédit des IMF), le prêt de trésorerie n’est possible que dans une chaîne de valeur numérique de prêt et de paiement. Par exemple, les prêts de trésorerie nécessitent au minimum une visibilité sur les flux de trésorerie passés et futurs. « Au-delà de la visibilité, cette forme de crédit bénéficie de contrôles automatisés sur les cash-flows. Par exemple, le prêteur peut être assuré de rembourser grâce à un privilège sur les flux de trésorerie futurs. C’est désormais possible grâce à un ensemble d’Infrastructures Publiques Numériques imbriquées, comme les E-Liens.

Le modèle de flux de trésorerie permet aux banques et autres prêteurs d’accorder du crédit aux emprunteurs sur la base de données de flux de trésorerie en temps réel telles que la souscription, la configuration du produit de crédit et le remboursement. Le processus n’a pas à prendre en compte les garanties comme base de prêt dans le modèle basé sur les actifs. Les flux de trésorerie existants permettent de fournir des produits de crédit avec le bon montant de prêts avec une durée plus courte, un meilleur délai d’exécution et une flexibilité dans les périodes de remboursement. Cependant, la part des prêts de trésorerie dans l’ensemble du marché du crédit reste faible.

« Les prêts basés sur les flux de trésorerie représentent une partie très infime de l’ensemble des prêts que les banques et les NBFC accordent ensemble. La raison de la part plus faible est que les prêts basés sur les flux de trésorerie nécessitent normalement beaucoup plus de discipline de la part du prêteur, tandis qu’une surveillance encore plus étroite des flux de trésorerie de l’unité est requise pour les prêts, ce qui signifie proportionnellement que les dépenses d’exploitation (OpEx) au moins initialement au fur et à mesure que l’entreprise s’établit en étant du côté supérieur. Nous avons commencé à faire de petits pas, mais dans le cadre des prêts globaux, qui arrivent aux MPME, je dirais que c’est une portion très infime », Ajay Srinivasan, directeur de Crisil Research.

Chandrakant Salunkhe, qui dirige la SME Chamber of India, a cependant noté que les NBFC devraient retravailler les taux d’intérêt pour un financement abordable pour les MPME, tandis que ces dernières doivent également développer une compréhension des procédures et des conformités impliquées dans le modèle de prêt traditionnel.

«Il y a près de 7 millions de MPME en Inde et plus de 4,5 millions d’entre elles sont des unités indépendantes dépendant d’un financement traditionnel qui est coûteux. Le besoin de l’heure est de bien comprendre la demande de financement du secteur des MPME. De plus, la plupart des MPME ne comprennent pas le travail procédural, les conformités, etc., impliqués dans le processus… Les NBFC devraient penser à un taux d’intérêt inférieur au lieu de 20 pour cent ou jusqu’à 30 pour cent », a déclaré Salunkhe.

Cependant, le taux d’intérêt plus élevé resterait un problème à moins que les banques n’augmentent leur soutien, car le taux d’emprunt continue de rester plus élevé à 12 % ou plus pour plusieurs NBFC. «Les banques sont assises sur de l’argent et investissent dans des NBFC notées AAA alors que des NBFC comme la nôtre fournissent une distribution du dernier kilomètre aux micro-entreprises sans qu’aucune liquidité ne nous parvienne à un coût raisonnable. Nous avons également accordé des prêts dans le cadre de l’ECGLS sans que les avantages de l’ECGLS ne nous viennent des banques. Le lien qui existe là où les banquiers sont assis sur du capital et ne libèrent pas des NBFC de qualité BBB devrait être rompu », a déclaré Hardika Shah, fondateur et PDG de Kinara Capital.

Srinivasan a ajouté que si le taux d’intérêt est un problème, mais un problème tout aussi important est la disponibilité des fonds en temps opportun. « Grâce aux fintechs, le délai d’exécution (pour l’accès au crédit) a diminué, mais le taux reste un problème. De plus, les trois dernières années ont été très difficiles car il y a eu la crise IL&FS, le problème de Covid, etc. Ainsi, les banques sont devenues extrêmement réticentes au risque. »

