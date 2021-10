Comment les procureurs de gauche ont contribué au pic de meurtres massif de 2020

Le nombre d’homicides aux États-Unis a augmenté d’environ 30% en 2020 par rapport à l’année précédente, a rapporté le Federal Bureau of Investigation la semaine dernière, ainsi qu’une augmentation de 5,6% des crimes violents au cours de la même période.

Ce n’est pas étonnant, alors que les procureurs de tout le pays ont cessé de poursuivre au nom de l’équité raciale et économique. De Los Angeles et San Francisco à la côte Est, les procureurs municipaux refusent de poursuivre les affaires, refusant justice aux victimes et créant des villes dangereuses.

Tout comme la théorie critique de la race a saigné des grandes villes dans des juridictions petites et sans méfiance, les procureurs ayant la vision de «réimaginer» le système de justice pénale pourraient également venir dans une ville près de chez vous.

L’approche singulièrement extrême de Seattle

Seattle mérite une reconnaissance particulière pour son incapacité à fournir même la loi et l’ordre les plus élémentaires, et les choses pourraient être sur le point d’empirer alors que la ville vote en novembre pour un nouveau procureur de la ville. Chargé de poursuivre les délits, le bureau du procureur de la ville de Seattle est devenu un laboratoire d’expérimentation de gauche sous Pete Holmes.

En 2019, le bureau de Holmes « a refusé de porter plainte dans près de la moitié des affaires pénales non liées à la circulation, et parmi les affaires qu’il inculpe, 42% n’ont pas eu de résolution significative », a rapporté King 5 News. Fin octobre 2020, son bureau avait refusé 143 des 261 cas de délits liés à des manifestations renvoyés par le département de police de Seattle, a rapporté NPR.

L’été dernier, la vie du délinquant prolifique Travis Berge a connu une fin violente – un exemple tragique de la façon dont le leadership de Holmes a échoué à Berge et continue d’échouer à Seattle. Le notoire toxicomane, qui s’était vanté ouvertement d’avoir battu le système de justice pénale, avait été arrêté 47 fois, avait accumulé 35 condamnations et violations, tué son partenaire, puis s’était noyé dans un réservoir d’eau de Javel. Au lieu de protéger Berge et ses victimes, la ville de Seattle a fermé les yeux, entraînant deux morts inutiles.

La situation à Seattle pourrait bientôt aller de mal en pis, les électeurs semblant prêts à remplacer un procureur non-poursuivant par un candidat qui a activement encouragé un comportement criminel. Holmes, procureur de la ville depuis 2009, a concédé une course primaire à trois en août à ses concurrents : la candidate modérée à l’ordre public Ann Davison et l’opposante à la punition Nicole Thomas-Kennedy.

“Je voudrais abolir la plupart du système judiciaire pénal”, a déclaré Thomas-Kennedy à Fox13, “mais c’est un processus. Cela ne se fait pas du jour au lendemain.

Alors que la ville fait face à un arriéré de 3 000 affaires devant les tribunaux municipaux, Thomas-Kennedy réduirait les poursuites à des extrêmes encore plus extrêmes. Le bureau du procureur de Seattle « devrait immédiatement cesser de poursuivre presque tous les délits – en particulier les crimes « civils » comme les intrusions et les petits larcins », a-t-elle déclaré à The Urbanist quelques semaines avant la primaire.

Pire encore, elle a fait des commentaires qui semblent encourager ouvertement les comportements violents et illégaux. Au plus fort des émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd en 2020, Thomas-Kennedy a tweeté : « La destruction des biens, à ce stade, est un impératif moral. » Elle a depuis supprimé le tweet et, confrontée à un journaliste local, l’a rejeté comme une blague.

Même les libéraux traditionnels voient les dangers d’élire quelqu’un comme Thomas-Kennedy. Plus récemment, deux anciens gouverneurs démocrates de l’État de Washington – Christine Gregoire et Gary Locke – ont soutenu Davison. Dans une déclaration sur son soutien au républicain Davison, Grégoire a déclaré à Fox13 News qu’elle ne pouvait pas apporter son soutien à «une personne qui croit en l’anarchie» (en référence à Thomas-Kennedy).

La triste réalité est que, combinés, le non-procureur Holmes et l’abolitionniste de la peine Thomas-Kennedy ont reçu plus de 66% des voix à Seattle. Le modéré Davison, qui souhaite se concentrer plutôt sur l’application de la loi et la fourniture d’un soutien alternatif aux personnes souffrant de maladie mentale et de toxicomanie, a reçu 33%. Les électeurs de Seattle devraient réfléchir longuement avant de soutenir par réflexe Thomas-Kennedy.

Réinventer la justice pénale à travers l’Amérique

La situation de Seattle, bien qu’extrême, n’est pas unique. Le système de justice pénale dans les villes à travers l’Amérique est détourné par des procureurs qui feront tout sauf poursuivre. Cette tendance dangereuse nie la justice aux victimes et crée des villes florissantes de criminalité.

La procureure du district de Boston, Rachael Rollins, par exemple, a publié une note en 2019 énumérant 15 délits que son bureau refuserait automatiquement de poursuivre, notamment le vol à l’étalage, l’intrusion et la destruction gratuite ou malveillante de biens. Le procureur du district de Philadelphie, Larry Krasner, a publié une note similaire. Steve Descano, l’avocat du Commonwealth à Fairfax, en Virginie, a emboîté le pas, comme d’autres.

«En tant que groupe, ils voient la police comme l’ennemi et les accusés comme des victimes», écrivent Charles «Cully» Stimson et Zack Smith de la Heritage Foundation. « Dans la pratique, leurs politiques nuisent aux personnes mêmes dont elles prétendent se soucier le plus : les personnes à faible revenu et les minorités. »

Les résultats de ces politiques donnent à réfléchir. « Dans une enquête auprès de six juridictions où siègent des procureurs de district progressistes, chaque ville ou comté a enregistré un taux global de condamnations pour crime inférieur, ainsi qu’un taux de condamnation pour crimes violents ou graves, inférieur à celui de leurs prédécesseurs », écrit Jason Johnson à City Journal. «En moyenne, les procureurs profilés ont abandonné 20% de cas de crime en plus. La criminalité a considérablement augmenté.

Votre localité n’est pas à l’abri

De peur que vous ne pensiez que votre propre localité est à l’abri d’un tel extrémisme, rappelez-vous que les idées insidieuses et fausses «d’équité» de la théorie critique de la race sont découvertes dans les écoles, les gouvernements et les entreprises américaines – pas seulement isolées dans les grandes villes libérales comme Seattle et LA La théorie critique de la race a également fait son chemin dans le Midwest, le Sud et des entreprises largement utilisées comme Bank of America et Verizon. Ce qui commence dans les élites et dans les grandes villes s’étend trop souvent au reste du pays, que le grand public le veuille ou non.

Quelle pourrait être la solution ? Cela commence par une citoyenneté active et bien informée. Les soulèvements des parents contre l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles maternelles et 12 fournissent un exemple approprié de la façon dont les préoccupations concernant les malversations dans le secteur public peuvent conduire à une action décisive à la base. Si vous ne l’avez pas déjà fait, commencez à prêter attention à ce qui se passe dans le gouvernement de votre ville et les élections locales. Informez-vous sur chaque candidat, son parcours et ses objectifs.

Ensuite, agissez. Discutez de vos découvertes avec vos amis et voisins. Assister aux réunions publiques de la ville. Exprimez votre opinion lors de ces réunions. Votez en conséquence. Ces procureurs sont élus par vous, le grand public, et c’est vous qui détenez le pouvoir de les remplacer par des fonctionnaires qui feront respecter l’état de droit.

Caitlin Bassett est analyste des politiques au Discovery Institute. Elle est titulaire d’une licence en politique et politique de la Liberty University.

Photo Photo par : Shane T. McCoy / US Marshals

