Comment les professionnels ayant une expérience en science des données ont un avantage sur les autres au niveau de l’industrie

Par Shivam Dutta

Il est indéniable que la meilleure profession pour un individu est celle qui convient à ses intérêts. Cependant, seuls quelques-uns ont la chance de poursuivre la carrière de leur choix. Dans notre pays, traditionnellement parlant, les emplois gouvernementaux sont les plus attrayants, principalement en raison des aspects liés à la sécurité de l’emploi. Au cours des deux dernières décennies (en gros), cela a changé. Alors que l’Inde apparaît comme le centre technologique de premier plan dans le paysage mondial, un certain nombre d’entreprises de l’ère moderne offrent de meilleures perspectives de carrière et, naturellement, les emplois technologiques sont devenus l’un des domaines d’emploi « chauds ».

Si nous regardons une période plus récente qui correspond aux 5 à 7 dernières années, la science des données devient rapidement l’une des autres options lucratives. Il existe de nombreux arguments affirmant que les scientifiques des données ont un avantage sur les autres professionnels de l’industrie, les plus notables étant les suivants :

Valeur ajoutée pour les entreprises – Notre monde est de plus en plus numérisé et les entreprises de toutes sortes et de toutes tailles s’appuient sur des stratégies basées sur les données pour stimuler la croissance et dépasser la concurrence. Les data scientists sont plus familiers avec la source des informations. Ils savent comment analyser les données importantes collectées et comment différentes pièces s’assemblent pour raconter des histoires significatives permettant d’obtenir des résultats commerciaux significatifs. Des salaires invaincus et une croissance de carrière rapide – Les données salariales sur les marchés américains indiquent que les salaires de la science des données sont presque double de la moyenne nationale. La tendance est similaire pour l’Inde. La croissance de carrière est également nettement plus élevée en raison de la pénurie de scientifiques de données qualifiés aux niveaux supérieurs. Les gestionnaires en science des données sont souvent les gestionnaires les mieux payés de toute organisation. Domaine en évolution – Plusieurs domaines nouveaux et passionnants émergent dans la science des données, notamment la blockchain, l’informatique de pointe, l’informatique sans serveur, les jumeaux numériques, etc., ainsi que les mégadonnées déjà en plein essor, l’intelligence artificielle ( AI) et l’apprentissage automatique (ML), etc. La courbe d’apprentissage pour les scientifiques des données est une courbe raide, mais absolument gratifiante. par opposition à plusieurs autres domaines d’emploi où des centaines de milliers de travailleurs se sont malheureusement retrouvés sans emploi.

Les scientifiques des données sont les super-héros du monde des affaires qui conduisent à une meilleure prise de décision et à la recherche de nouvelles opportunités. Ils constituent un pont important entre des fonctions telles que le développement commercial et l’ingénierie de produits, posant toutes les questions importantes et menant à une approche axée sur les données pour rechercher des solutions.

(L’auteur est cofondateur et PDG d’AlmaBetter. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.

