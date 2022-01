Comment les projets révolutionnent le jalonnement cryptographique grâce à des programmes de parrainage

Autrefois réservé aux professionnels de l’espace crypto, le jeu est devenu une pratique courante chez tous les participants de l’espace. Aujourd’hui, n’importe qui a la possibilité de gagner un revenu passif à partir de ses actifs cryptographiques en quelques clics, soit sur un échange centralisé, soit sur DEX. Au cours des deux dernières années, des bourses centralisées telles que Binance et Coinbase ont introduit le jalonnement pour leurs utilisateurs, forçant les bourses décentralisées, ou DEX, à emboîter le pas.

Au plus fort du boom du DeFi en 2021, plus de 110 milliards de dollars d’une valeur ont été bloqués sur des plateformes décentralisées alors que le jeu est devenu l’un des moyens les plus lucratifs de gagner un revenu passif et de profiter d’un retour sur investissement. Le 3 janvier 2022, Ethereum 2.0 a franchi la barre des 34 milliards de dollars en valeur totale des mises, montrant une poursuite possible de la croissance explosive de cette année. Malgré la croissance, de nombreuses plateformes n’offraient que des récompenses de participation comme seule stratégie de revenu passif viable pour leurs utilisateurs. Un DEX, Hashbon, vise à changer cela en ajoutant un système de récompenses qui complète la participation avec eux – le programme de parrainage de participation.

Hashbon, l’un des premiers DEX inter-chaînes, a annoncé le lancement de son propre programme de participation, « Hashbon Rocket », en décembre dernier pour donner aux détenteurs de HASH la possibilité de gagner l’APY et l’APR les plus élevés possibles de toutes les opportunités de participation disponibles. Au milieu du mois, le ‘Hashbon Rocket Staking Referral Program’ a été lancé, offrant à tous les détenteurs de HASH un flux de revenus supplémentaire.

Hashbon DEX lance son programme de parrainage de participation

Après un merveilleux accueil au programme de jeu le mois dernier, Hashbon DEX a élargi ses possibilités de gains grâce au programme de parrainage de jeu, le premier du genre. Le programme de parrainage Hashbon Staking permet aux gens d’inviter leurs amis et leur famille sur la plateforme et de gagner 10 % des revenus de leurs amis. Selon un communiqué, chaque participant HASH peut simplement partager son lien de parrainage avec ses amis et sa famille et gagner 10% des récompenses que le parrainage accorde pendant la participation.

Hashbon offre aux utilisateurs une plate-forme rapide, sécurisée et bon marché pour échanger des jetons sur plusieurs réseaux, aidant les débutants dans leur cheminement vers la finance décentralisée (DeFi). En plus des jeux d’argent et du DEX, Hashbon propose également aux utilisateurs une passerelle de paiement qui permettra aux commerçants d’accepter des paiements dans plus de 30 crypto-monnaies avec une commission de 0%. Le dernier programme de parrainage rejoint un certain nombre de programmes de gains sur la plate-forme, y compris l’arbitre Hashbon Rocket, qui vote sur les transactions.

Contrairement à d’autres plateformes de paris, Hashbon propose des paris de jetons ERC20 et BEP20. Les utilisateurs peuvent miser leurs jetons HASH sur Unifarm ou la chaîne BSC pour recevoir leurs récompenses. Plus la période de pari est longue, plus le TAEG est élevé. Selon la déclaration de la société, tout utilisateur qui exclut les citoyens américains peut participer aux programmes de participation ou de parrainage. CertiK audite le contrat intelligent et le code du jeton de la plate-forme pour les protéger contre la falsification ou le piratage, ce qui pourrait entraîner la perte des fonds des utilisateurs.

Pourquoi les références devraient être une chose dans les programmes de jeu crypto

Comme expliqué ci-dessus, les références semblent être la prochaine grande percée dans l’espace de jeu cryptographique. Chaque projet offrant des « taux de pourcentage annuels élevés », les programmes de parrainage offrent un attrait exceptionnel aux nouveaux utilisateurs, tout en étant le moyen le plus efficace de générer des prospects pour les projets. Selon Forbes, les références sont la tactique de vente et de marketing la plus efficace qui génère le retour sur investissement le plus élevé.

Au fur et à mesure que le domaine des jeux de crypto-monnaie se développe de jour en jour, récompenser les utilisateurs avec des bonus de parrainage pourrait être un moyen infaillible de développer votre communauté. Selon Grigory Bibaev, PDG et fondateur de Hashbon, les références sont essentielles à la croissance du DEX, du programme d’engagement et de la passerelle de paiement. En fin de compte, la plate-forme vise à « satisfaire les envies CeFi et DeFi de la communauté » en offrant de nouvelles opportunités enrichissantes pour chaque utilisateur qui rejoint la plate-forme, a ajouté Bibaev.