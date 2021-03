Comment les propriétaires d’entreprise prospèrent-ils en période d’incertitude en utilisant le plan 80%

Peu importe à quel point un entrepreneur est doué pour planifier ses étapes de croissance, la vie lui donne parfois une tournure. Une maladie ou un décès de la famille peut faire dérailler l’attention d’un propriétaire pendant des mois. Un ralentissement économique inattendu comme la débâcle du crédit de 2009 peut changer les habitudes d’achat des gens du jour au lendemain. Un lancement qui a été planifié méticuleusement échoue, et avec cet échec, une manne financière importante part en fumée. Ou, comme nous l’avons vu en 2020, une pandémie mondiale peut mettre le monde entier en chute libre, interrompant les expériences en personne et plusieurs industries pendant plus d’un an.

C’est dans les moments où tout ce sur quoi vous comptiez se détraque que vous devez compter sur votre capacité à changer de direction – rapidement.

Une superpuissance précieuse qui sommeille chez beaucoup trop d’entrepreneurs est de s’adapter rapidement à des environnements changeants. Même avec un plan solide comme le roc, vous ne pouvez pas anticiper toutes les variables. Si un propriétaire d’entreprise s’accroche à un plan qui ne fonctionne plus, il se retrouvera en train de couler avec le Titanic.

C’est là que le plan 80% est utile.

Un plan à 80% est une façon de planifier qui résout la «paralysie de la planification». La paralysie de la planification, c’est quand votre esprit devient hyper concentré sur la planification de chaque tâche, mais vous ne savez pas ce que chaque tâche est donc vous ne faites jamais avancer le projet! C’est un peu comme la «paralysie de l’analyse» qui est une raison courante pour laquelle les propriétaires d’entreprise n’atteignent pas leurs objectifs.

Le plan 80% met également en place le bon cadre mental pour anticiper la flexibilité «à la volée» qu’exigent la plupart des projets complexes: quelle que soit la précision de votre plan, vous ne pouvez prévoir que 80% des situations possibles. 20% devront toujours se faire comprendre une fois que la situation se présentera.

La plupart des promotions de produits doivent être modifiées à mi-parcours pour corriger le message ou changer les tactiques de marketing si la stratégie d’origine ne produit pas les résultats souhaités. L’année dernière, une de mes clientes a lancé sa nouvelle offre juste au moment où notre capitale américaine était prise d’assaut. Impossible de planifier ça! Nous avons dû changer rapidement son approche pour remplir son programme.

De nombreux événements en direct (même s’ils sont virtuels) peuvent présenter des défis inattendus qui doivent être parcourus à mi-parcours – et vous ne pourrez jamais le planifier. Une fois que j’organisais un événement virtuel en direct de 3 jours et le jour 3, le courant s’est éteint pendant quatre heures. J’ai certainement brûlé mon plan de données ce jour-là (mais mon iPad est toujours chargé et prêt, au cas où.)

Même un webinaire de routine que vous avez organisé un million de fois peut mal tourner et nécessiter un changement de stratégie pour gérer un snafu technique. Il n’y a pas si longtemps, j’animais une série d’entretiens en direct avec des femmes du monde entier – et trois de ces leaders ne pouvaient pas accéder à la technologie – et je l’ai découverte pendant que nous étions en direct. Je les ai donc interviewés via la fonction de chat à la place.

Même un simple lancement de podcast peut frapper des bosses et gâcher votre timing. Un de mes clients a rencontré un problème lorsque son graphiste a pris du retard et qu’elle a dû retarder sa chronologie. Ce n’était pas un facteur décisif, mais elle était très bouleversée par le retard.

En bout de ligne… vous ne pouvez pas planifier chaque situation, il est donc préférable d’adopter un plan à 80% pour progresser au lieu d’attendre le plan parfait.

Comment configurer votre plan à 80%

Identifiez vos principaux «jalons».

Lorsque j’aide un client à définir son plan à 80% pour un podcast ou le lancement d’un programme, nous commençons par ce que nous savons qu’il doit se produire. Quels sont les éléments clés ou «gros morceaux»? Par exemple, si vous organisez une fête, vous savez que vous devez:

Faire une liste d’invités

Envoyez des invitations

Obtenez des décorations et des fournitures de fête

Organisez la fête!

À l’intérieur de chacun de ces éléments se trouvent un tas de pièces mobiles. Vous connaissez peut-être certaines des étapes, mais pas toutes. Ne laissez pas cela bloquer vos progrès. Commencez par ce que vous savez, puis comblez les lacunes en cours de route. Même si les choses ne se passent pas bien, vous aurez appris quoi faire différemment la prochaine fois. Lâchez le besoin de perfection et remplacez-le par une appréciation du progrès.

Planifiez l’imprévisible

Vous ne pouvez pas tout planifier, mais si vous savez que certaines choses se passeront hors de votre contrôle, vous serez mieux préparé. À l’époque de mon Fortune 500 jours, j’étais un gestionnaire de projet formé pour la technologie de sécurité publique de plusieurs millions de dollars (l’un des produits était les centres de répartition 9-1-1 de chaque ville.) Nous avons utilisé des plans de projet très complexes et détaillés pour tenir compte de chaque scénario potentiel. Chaque installation de projet avait invariablement une situation que nous ne pouvions pas prévoir. Mais nous savions que dès le départ et avions ce que l’on appelle souvent un plan d’urgence. Que faisons-nous lorsqu’une situation survient que nous n’avons pas planifiée?

Voici quelques façons de planifier l’imprévisible:

Mettez de côté un budget d’urgence pour les dépenses imprévues. Si vous avez déjà eu un grand mariage, vous savez à quelle vitesse les fonds budgétisés disparaissent des «has to have».

Utilisez «float time». Ne planifiez pas chaque seconde de votre journée. Créez de l’espace pour que les situations inattendues soient résolues. Si vous réservez dans un espace blanc de votre calendrier, vous serez moins fatigué et capable de naviguer rapidement dans des eaux inexplorées.

Doublez la date limite. Tout prend plus de temps que prévu, surtout lorsque vous sous-traite ou délègue des parties du projet. Donnez à vos sous-traitants des délais anticipés pour ne pas vous heurter à vos dates de mise en service. Ne vous laissez pas piéger par le syndrome des super-héros et donnez-vous des délais irréalistes qui vous mèneront à l’échec.

Adoptez la mentalité du plan à 80% afin de ne pas être trop frustré lorsque de nouvelles situations surviennent que vous n’aviez pas prévu. Continuez simplement à vous dire de couler comme de l’eau autour des rochers sur votre chemin.

Augmentez votre ingéniosité

Lorsque vous entreprenez un grand projet et que vous n’avez pas une clarté totale, il est tentant de se retenir jusqu’à ce que vous le fassiez. Vous n’obtiendrez pas tous une clarté totale. Même si vous embauchez un entraîneur ou un consultant pour vous aider à élaborer votre plan, vous ne serez pas en mesure de tracer chaque étape.

Au lieu de faire des pauses jusqu’à ce que la clarté arrive, augmentez votre ingéniosité. Déplacez votre dialogue interne de « Je ne sais pas ce qui pourrait arriver et je ne peux pas me permettre d’échouer » à « Je vais cartographier ce que je peux et comprendre le reste à la volée. »

Les personnes pleines de ressources n’ont pas besoin de voir la situation dans son ensemble, elles ont juste besoin d’être orientées dans la bonne direction et d’avoir l’assurance de pouvoir gérer tout ce qui se présente à elles. Entourez-vous d’autres personnes compétentes et confiantes, de sorte que vous disposez d’un réseau de personnes ingénieuses sur lesquelles vous pouvez puiser pour vous guider tout au long du processus.

Changez votre état d’esprit

La capacité du propriétaire d’entreprise à atteindre des objectifs plus importants et à réussir malgré l’incertitude et le changement de l’industrie commence par votre façon de penser. Savoir que vous commencerez ce processus avec 80% de celui-ci compris, est la première partie. La deuxième partie dirige vos schémas de pensée avec chaque hoquet ou panne inattendue de:

La frustration que cela ne fonctionne pas est un processus d’apprentissage.

Laisser un manque de clarté vous empêcher d’obtenir suffisamment de clarté pour passer à l’action.

Une peur de faire une erreur ou de ne pas vouloir faire avancer vos objectifs et «apprendre» à mieux le faire la prochaine fois.

Se sentir dépassé par beaucoup de pièces mobiles pour isoler la prochaine chose à faire, et simplement le faire.

Craignant que vous ne soyez pas capable de faire appel à votre entraîneur, à vos collègues et à une équipe de rockstar pour équilibrer vos points faibles.

Lorsque les gens ont peur de «l’inconnu», ils ont tendance à se resserrer et à freiner. Lorsque vous vous resserrez, cela peut vous donner l’impression de contrôler votre peur, mais cela vous maintient en fin de compte dans la zone de sécurité, et vos objectifs persistants vous hanteront pendant des semaines (ou des années!)

Ceux qui font des sauts audacieux et continuent d’investir dans la réalisation d’objectifs plus importants – même s’ils semblent différents de ceux prévus – auront une entreprise prospère et viable même pendant les périodes difficiles.

Le plan 80% est autant un changement de mentalité qu’une stratégie de planification. En période d’incertitude, le facteur le plus important à retenir est que tout peut être compris si vous restez dans un état d’esprit plein de ressources.

Si vous avez tendance à avoir des difficultés avec la paralysie de l’analyse et que vos importants objectifs de croissance commerciale sont en suspens, consultez Amplify Your Success Podcast épisode 102, Comment surmonter la paralysie de l’analyse avec le plan 80% (écoutez ici.)