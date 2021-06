Comment les racines se sont rebellées contre le hip-hop

En 1995, les natifs de Philadelphie The Legendary Roots Crew (simplement connu sous le nom de Les racines) avait acquis la réputation d’être l’un des artistes les plus créatifs du hip-hop. Ils ont développé leurs spectacles en direct sans pareil en parcourant le monde et en gagnant un public international qui les propulserait finalement dans la célébrité. Un premier album indépendant, Organiz, montrait le potentiel indéniable du groupe, mais leur premier album chez une major, Do You Want More ?!!!??!, sorti le 17 janvier 1995, les a établis comme les porte-drapeaux de l’underground, hip-hop infusé de jazz avec instrumentation en direct.

Contrairement à tout autre acte

Les Roots n’étaient pas comme les autres numéro de hip-hop du milieu des années 90, une époque où une grande partie du paysage était dominée par la scène boom-bap de New York ou le Côte ouestle son G-Funk. Ce qui distingue The Roots, c’est leur concentration sur l’instrumentation live, ce qui était presque inconnu à l’époque. Avec le timing et la précision impeccables de la batterie d’Ahmir “Questlove” Thompson, le travail de basse lourde de Lenard Hubbard et la virtuosité du clavier de l’inconnu Scott Storch, le son de The Roots était vraiment unique en son genre.

D’autres projets de l’époque semblaient avoir plus de finition, mais Do You Want More ?!!!??! capturé l’énergie brute des concerts et des sessions d’improvisation de The Roots. Alors que les précédents actes de hip-hop avaient été influencés par (et passionnés par) le jazz, parmi eux A Tribe Called Quest, Gang Starr, et Digable Planets, The Roots a continué à faire progresser le son, évoluant d’un collectif hip-hop à un groupe à part entière.

La production de l’album a été principalement gérée par The Grand Negaz et le batteur/chef d’orchestre Questlove, qui ont créé un album de joyaux, dont “Proceed” se distingue comme l’un des meilleurs. Il reste l’un des morceaux signature de The Roots, sur lequel Black Thought apporte son lyrisme adroit à un groove jazzy et décontracté. Ailleurs, avec son accroche contagieuse, “Distortion To Static” affiche le son unique du groupe, tandis que “Silent Treatment” restera comme l’une des meilleures ballades rap des années 90, avec son éthique vulnérable et le refrain effusif de Black Thought.

Le rappeur préféré de votre rappeur préféré

Alors que les albums ultérieurs du groupe verraient le groupe développer un son plus ciblé, Do You Want More ?!!!??! ont capturé leurs débuts bohèmes néo-soul avec une livraison jazzy que l’on peut entendre sur des morceaux comme le funky “Lazy Afternoon” ou “Mellow My Man”, dont ce dernier voit Black Thought et Malik B échanger des couplets de manière ludique.

Alors que The Roots est un collectif de musiciens et de paroliers de premier plan rompus à une pléthore de traditions musicales, Questlove dirige le navire en tant que directeur musical et chef d’orchestre. Cela dit, Black Thought est dans une ligue à part lorsqu’il s’agit de bénir le micro. Accompagné de son partenaire Malik B et de son collaborateur fréquent Dice Raw, il donne des performances lyriques éblouissantes tout au long de Do You Want More?!!!??!.

Avec ses schémas de rimes multisyllabiques acérés, vifs d’esprit, il parvient à combiner les styles de deux de ses plus grandes influences, Kool G Rap et Big Daddy Kane, dans son propre personnage lyrique. Offrant un tour de force tout au long de l’album, Black Thought montre pourquoi il deviendrait “le rappeur préféré de votre rappeur préféré”.

Une jam session toute la nuit

Sur les albums suivants, The Roots explorerait des sujets plus profonds et écrirait leurs chansons les plus déterminantes pour leur carrière, mais Do You Want More ?!!!??! les capture comme de jeunes phénomènes qui nous ont invités à écouter une jam session toute la nuit.

Qui aurait pu prédire que le même groupe qui a abandonné ce disque expérimental deviendrait également un incontournable de la télévision de fin de soirée en tant que groupe maison pour The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ? Black Thought et Questlove sont deux des représentants les plus connus du hip-hop dans le courant dominant, et pourtant ils continuent également à faire avancer la culture.

Des décennies après sa sortie, Do You Want More ?!!!??! a extrêmement bien vieilli – un témoignage de la vision du groupe, qui s’est rebellé contre le hip-hop populaire à l’époque pour se concentrer sur leur art. Pas seulement un classique du hip-hop-jazz, l’album se démarque parmi les canons légendaires de The Roots pour montrer ce qu’un groupe live avec un sens ambitieux de l’expérimentation pourrait apporter à un genre qui cherchait encore ses marques.

