Comment les Rangers rattrapent le temps perdu sur les liens d’équipe ⋆ .

BOSTON — Après une saison au cours de laquelle les joueurs de la LNH ont été encouragés à rester à la maison autant qu’ils le pouvaient, les Rangers cherchent à rattraper le temps perdu dans les liens d’équipe.

Les Blueshirts devaient rester dans la région de la Nouvelle-Angleterre pour une série d’activités consécutives à la victoire de 4-3 en pré-saison samedi contre les Bruins au TD Garden.

« Nous allons jouer au golf, nous allons faire certaines choses avec les gars, comme le tir à l’arc et des trucs comme ça, le tir au skeet », a déclaré Ryan Strome lors de la victoire de samedi, qui a porté le record de pré-saison des Rangers à 2-2. «Je pense que c’est plus juste à New York, nous avons des gars qui vivent dans la ville, certains gars vivent à White Plains, certains gars vivent dans le Connecticut et c’est un excellent moyen de réunir tout le monde sans les distractions de vos familles et autres.

«Juste pour se réunir avec les gars et apprendre les uns des autres et se réunir un peu. L’année dernière a été assez difficile, nous avons pu le faire sur la route sans pouvoir aller dîner et sortir et des trucs comme ça.

“Je pense que c’est juste une chance de s’habituer à nos coéquipiers, d’apprendre quelques-uns des nouveaux gars et d’essayer de se réunir en équipe un peu autant que possible avant que les choses ne commencent.”

Les Rangers ont apporté beaucoup de nouveaux visages au cours des deux dernières années.

Mais les recrues de l’année dernière, dont Alexis Lafrenière, K’Andre Miller, Morgan Barron, Vitali Kravtsov et Zac Jones, ont eu peu d’occasions de s’acclimater à l’équipe en raison de protocoles stricts visant à limiter la propagation du COVID-19.

Les Rangers ont prévu diverses activités visant à créer des liens d’équipe.AP

Puis est arrivée l’intersaison passée, au cours de laquelle le nouveau directeur général Chris Drury a recruté une nouvelle équipe d’entraîneurs et plusieurs nouveaux joueurs, dont Barclay Goodrow, Ryan Reaves, Sammy Blais et Patrik Nemeth.

De plus, le défenseur recrue Nils Lundkvist a été amené de Suède.

Les Rangers ont donc coordonné ce voyage de cohésion d’équipe, qui comprend deux pratiques à Rhode Island, pour intégrer davantage de nouveaux visages dans l’organisation.

« C’est énorme, surtout pour le personnel d’entraîneurs, a déclaré l’entraîneur-chef Gérard Gallant. « Nous sommes tous de nouveaux entraîneurs et vous rencontrez beaucoup de joueurs et vous commencez à bien les connaître maintenant. Donc c’est vraiment gros.

« De plus, il y a pas mal de nouveaux joueurs ici dans notre groupe, donc je pense que c’est génial qu’ils se réunissent. Ils iront au golf et feront des choses ensemble, donc je pense que ça va un long chemin. »

Les Rangers réduiront probablement l’alignement de 33 à environ 25 joueurs pour les deux derniers matchs de pré-saison. D’ici là, l’équipe aura amplement le temps de sortir de la glace.

“Je pense que c’est bien, surtout avec de nouveaux gars aussi pour rassembler le groupe”, a déclaré Mika Zibanejad. « Nous n’avons évidemment pas eu l’occasion de le faire la saison dernière avec les restrictions et tout. Je pense donc que ce sera une bonne chose de se réunir, de former un groupe et d’apprendre à mieux se connaître. »