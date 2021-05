Comment les réactions stupides des politiciens au COVID ont allumé un match sous l’inflation ⋆ .

Avez-vous remarqué que vous dépensez plus en épicerie ces derniers temps et que faire le plein d’essence coûte plus cher? Vous n’imaginez pas les choses. Les prix de tout, des articles ménagers aux produits de base, augmentent, en partie grâce à l’inflation, un phénomène économique qui voit une augmentation constante des prix des biens et services éroder le pouvoir d’achat – ou signifiant que vous pouvez acheter moins avec le même montant d’argent.

L’indice des prix à la consommation du Département américain du travail est un indicateur d’inflation qui mesure ce que les consommateurs paient pour les articles de tous les jours, de la nourriture et de l’essence au papier hygiénique et aux voitures. Il a augmenté de 4,2 pour cent en avril, la plus forte augmentation depuis novembre 2008. En outre, les prix de quatre sous-groupes de l’IPC qui sont étroitement associés au bien-être des familles américaines – nourriture, énergie, voitures et services de transport – ont connu la hausse la plus significative.

Les dernières données de l’IPC montrent que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 2,4 pour cent au cours des 12 derniers mois. Bien qu’à première vue, ce chiffre puisse ne pas sembler significatif, pour les Américains ordinaires, quelques dollars ici et là s’additionnent rapidement.

Dans la catégorie des aliments, par exemple, les prix de la viande ont augmenté de 5,5 pour cent, et les coûts des pommes ont augmenté de 10 à 20 pour cent selon la variété. En outre, les prix des produits agricoles tels que le maïs, le soja et le blé ont tous atteint leur plus haut niveau en six ans.

Cette hausse particulière des prix peut être une bonne nouvelle pour les agriculteurs, mais elle est mauvaise pour presque tout le monde. Cela signifie des coûts alimentaires plus élevés pour tout, du pain aux céréales en passant par les vinaigrettes. Le PDG de Kellog, Steve Cahillanethe, a déclaré que son entreprise devait augmenter les prix de ses produits parce que «nous n’avons pas vu ce type d’inflation depuis de très nombreuses années».

Tous les Américains ressentent la morsure de l’inflation

En effet, les familles américaines n’ont pas besoin d’un rapport IPC pour leur dire que leurs factures d’épicerie ont récemment augmenté. La hausse des prix des denrées alimentaires a déjà contraint certains Américains à payer un sou. Une résidente de Denver, dans le Colorado, a déclaré au Wall Street Journal qu’elle «est passée de l’achat de fruits et légumes frais à des fruits et légumes surgelés car ils sont moins chers et durent plus longtemps».

Phil Lempert de SupermarketGuru.com prévient que les prix alimentaires continueront d’augmenter pendant au moins un an et demi, ce qui est une terrible nouvelle pour les familles américaines, en particulier celles déjà confrontées à l’insécurité alimentaire. En raison du ralentissement économique et de la hausse du chômage causés par les verrouillages et les renflouements imposés par le gouvernement, environ 23% des ménages américains sont en situation d’insécurité alimentaire. La hausse des prix alimentaires signifie que plus d’Américains auront faim.

Les prix de nombreux articles ménagers, des couches au papier hygiénique en passant par les machines à laver, augmentent également. Mais même au-dessus de cela, la hausse des prix des voitures et des camions d’occasion – souvent considérée comme l’un des principaux indicateurs de l’inflation – s’est démarquée, puisqu’elle représente plus d’un tiers de la hausse de l’IPC en avril.

L’indice des voitures et des camions d’occasion a augmenté de 10%, la plus forte augmentation en un mois depuis sa création en 1953. En tant que tel, de nombreux Américains craignent de plus en plus de ne pas pouvoir trouver des véhicules abordables pour les emmener au travail ou ailleurs. ils doivent l’être.

Énergie, cyberterrorisme et conduites de gaz

Le principal moteur de l’IPC, cependant, est le prix de l’énergie, qui a augmenté de 25% par rapport à il y a un an, y compris un bond de près de 50% pour l’essence et de près de 40% pour le mazout. La récente cyberattaque qui a forcé la fermeture du pipeline Colonial a exercé une pression supplémentaire sur les prix de l’essence. Le pipeline fournit environ 45 pour cent du carburant consommé sur la côte est des États-Unis.

Il y a maintenant de longues files d’attente à l’extérieur des stations-service de la Floride à la Virginie. De nombreuses stations-service ont manqué d’essence et ont dû mettre des panneaux «Out of Gas», ce que les Américains n’ont pas vu depuis les années 1970. La Caroline du Nord et la Floride ont déclaré l’état d’urgence en raison de la pénurie de carburant et de la peur que la situation a suscitée chez les consommateurs et les entreprises.

La pénurie a poussé encore plus haut les prix du gaz, déjà en hausse. Selon les données de l’AAA, la moyenne nationale est passée à 3,008 $ au 12 mai, un niveau que les Américains n’ont pas vu depuis fin 2014. Les experts s’attendent à ce que le prix de l’essence continue d’augmenter à mesure que le pipeline Colonial rouvrira lentement et que la demande pour le Memorial Day les surtensions de voyage.

AAA estime que plus de 37 millions de personnes prévoient de voyager à au moins 50 miles de chez eux pendant le week-end du Memorial Day 2021. Mais une pénurie de gaz et des prix de l’essence plus élevés peuvent compliquer ces projets de vacances. Selon un sondage de 2019, près de la moitié des répondants ont déclaré qu’ils changeraient leurs habitudes si les prix de l’essence atteignaient 3,00 $ le gallon.

Hausse des coûts du bois

Outre la nourriture, l’essence et les voitures, le bois est une autre catégorie qui affecte considérablement les familles américaines et les entreprises américaines. Le prix du bois a augmenté de 340% depuis le début des verrouillages. Le 7 mai, le coût par mille pieds-planche de bois de construction a grimpé à 1 686 $, un niveau record. Cette poussée est en partie le résultat d’une inadéquation entre l’offre et la demande causée par les politiques gouvernementales.

L’année dernière, les fermetures gouvernementales ont obligé de nombreuses usines à interrompre leur production ou même à faire faillite. Simultanément, la demande de bois a augmenté lorsque les Américains qui ont été forcés de s’abriter chez eux se sont précipités pour acheter des matériaux pour des projets de rénovation domiciliaire. Ensuite, la Réserve fédérale a répondu à la récession économique induite par le verrouillage avec des taux d’intérêt proches de zéro, ce qui a contribué à un boom immobilier. Cette demande gouvernementale pour les projets de bricolage et les nouvelles maisons a exacerbé la pénurie de bois d’œuvre et fait grimper le prix du bois.

Le coût élevé du bois, à son tour, a rendu les nouvelles maisons plus chères. Selon l’Association nationale des constructeurs d’habitations (NAHB), les coûts élevés du bois d’œuvre ajoutent maintenant 36 000 $ à la moyenne des nouvelles maisons. Le président de la NAHB, Chuck Fowke, a déclaré dans un communiqué. «Cette flambée des prix sans précédent nuit aux acheteurs et aux constructeurs de maisons américains et entrave le logement et la croissance économique.»

L’Association nationale des constructeurs d’habitations rapporte que le tarif de 24% de l’administration Trump sur les exportations canadiennes de bois d’oeuvre a également contribué à la hausse des prix du bois. En mars, l’administration Biden a abaissé les droits de douane sur les exportations de bois canadien de plus de 20% à 9% dans un effort – bien que tardif – pour réduire les coûts du bois et faire reculer les ramifications négatives des tarifs.

Même l’une des personnes les plus riches d’Amérique a ressenti les effets de l’inflation sur son entreprise. Warren Buffet, le célèbre PDG de Berkshire Hathaway qui possède neuf constructeurs d’habitations dans son conglomérat, s’est plaint lors de la récente réunion des actionnaires de Berkshire: «Nous assistons à une inflation très substantielle… Les coûts sont juste en hausse, en hausse, en hausse. Les coûts d’acier, vous savez, ils augmentent tous les jours. Nous augmentons les prix. Les gens nous font grimper les prix et c’est accepté. »

Penny-Pinching sera là pour rester un moment

Alors que les grandes entreprises peuvent soit avoir plus de capacité à absorber l’inflation, soit se permettre de répercuter les coûts plus élevés sur les consommateurs, l’inflation nuit le plus aux travailleurs de tous les jours car ils ont moins de capacité à supporter les augmentations de prix avec un revenu limité. Ils ont donc recours à des sous: acheter moins que ce dont ils ont besoin; le passage de marques de qualité supérieure à des marques de qualité inférieure mais moins chères; et reporter ou renoncer à des dépenses spécifiques telles que manger au restaurant ou faire des voyages pour rendre visite à des amis ou à la famille. Étant donné que les dépenses de consommation sont le moteur d’environ 70% de l’économie américaine, lorsque les consommateurs réduisent, l’économie américaine en souffrira.

Ne vous attendez pas à ce que la classe dirigeante américaine aisée comprenne les luttes économiques qui affectent la plupart des Américains. En effet, le Washington Post a tenté d’atténuer le coup de la hausse des chiffres de l’inflation en présentant des données d’inflation sans nourriture ni gaz. Le Post affirme non seulement que l’inflation n’est pas un problème, mais aussi que «l’inflation semble encore plus docile» lorsqu’on supprime les effets de la nourriture et du gaz – les deux nécessités les plus importantes pour les familles américaines de tous les jours.

En fin de compte, la hausse de l’inflation aux Américains est en grande partie causée par la masse monétaire gonflée résultant des multiples plans de relance du gouvernement. Pourtant, le président Biden et ses alliés démocrates au Congrès américain font pression pour des milliards de dollars supplémentaires de dépenses gouvernementales. Malheureusement, l’inflation aux États-Unis est susceptible de s’aggraver, ce qui signifie que des millions de familles américaines devront faire plus de pinces dans un avenir prévisible.