Comment les Red Wings de Detroit ont passé leur été avec la Coupe Stanley après 42 ans à courir après .

Il y a vingt-quatre ans, lundi, l’attente de plusieurs décennies prenait fin pour les Red Wings de Detroit et leurs fans. Ce soir-là en 1997 au Joe Louis Arena, les Wings ont complété leur balayage de quatre matchs contre les Flyers et ont donné le coup d’envoi à la dynastie Hockeytown. Le nouveau livre de Free Press — « Stanleytown : 25 ans plus tard » — raconte les coulisses du retour de la Coupe Stanley à Detroit, y compris comment les joueurs ont célébré cet été. Un extrait du livre :

Steve Yzerman a décrit les journées comme fatigantes. Chris Osgood n’a pas dormi du tout.

Et Kirk Maltby a fait un nettoyage de détail en pleine nuit.

Chaque Red Wing a mis la main sur la coupe Stanley pendant 48 heures à l’été 1997 et a rempli son temps spécial avec autant d’activités que possible.

Presque tout le monde a organisé une grande fête et l’a partagée avec sa ville natale.

L’attaquant des Red Wings Sergei Fedorov a célébré la Coupe Stanley le 7 juin 1997 au Joe Louis Arena.

Plusieurs l’ont emmenée dans des hôpitaux, dont Martin Lapointe, qui a tendu la coupe à un vieil homme mourant du cancer et exauçant son dernier vœu.

Trois Russes – Slava Fetisov, Igor Larionov et Slava Kozlov – ont remporté la Coupe pour sa première visite en Mère Russie. Trois Suédois – Nicklas Lidstrom, Tomas Holmstrom et l’ex-Wing Tomas Sandstrom – ont remporté la Coupe dans leur pays pour la deuxième fois seulement.

L’entraîneur John Wharton s’est assuré qu’il soit envoyé à l’hôpital William Beaumont de Royal Oak pour inspirer son coéquipier blessé Vladimir Konstantinov et le masseur Sergei Mnatsakanov. Le vice-président principal Jimmy Deellano l’a emmené à Toronto pour partager une soirée tranquille avec ses parents. Le directeur général Ken Holland l’a ramené à Vernon, en Colombie-Britannique. Le directeur de l’équipement, Paul Boyer, l’a ramené à Sault Ste. Marie, en Ontario, où il a grandi, et dans l’État du lac Supérieur, juste de l’autre côté de la rivière St. Marys, où il est allé à l’école.

Et des jeunes nommés Guyot, Griffin, Kevin et Adam voudront un jour interroger leurs parents sur certaines photos d’eux assis généreusement dans une grande tasse d’argent.

Voici comment Stanley a passé ses vacances d’été :

Martin Lapointe

Il a remporté la coupe Stanley à Ville Ste-Pierre, au Québec, près de Montréal, où la ville a organisé un défilé pour lui. Il a emmené la coupe à l’hôpital pour la montrer au père de l’amie de sa sœur. Moins d’une semaine après la visite, l’homme est décédé d’un cancer. Il a fait prendre des photos de son fils de 16 mois, Guyot, « nu et assis dans la coupe ».

La photo de l’équipe des Red Wings de Detroit, champions de la Coupe Stanley 1997, au Joe Louis Arena le 7 juin 1997, après avoir balayé les Flyers de Philadelphie. Le capitaine Steve Yzerman est au centre.

Brendan Shanahan

« Pour tout le temps que j’ai passé à le faire défiler et à le tenir au-dessus de ma tête devant des centaines de personnes, mon souvenir préféré était un samedi après-midi à Toronto, quand je l’ai emmené sur la tombe de mon père », a déclaré Shanahan. « Pour un samedi après-midi, l’endroit était totalement vide. Je suis juste assis là avec ça. C’était mon moment préféré. Le père de Shanahan, Donal, est décédé de la maladie d’Alzheimer en 1990. Shanahan a également affiché la Coupe pendant des heures pour les fans dans le cadre d’une collecte de fonds pour la maladie d’Alzheimer à Dearborn, qui comprenait un match de softball dans lequel les joueurs des Wings (et le pilote Zamboni Al Sobotka) ont détruit une équipe médiatique (avec la batterie de départ de Free Press beat reporter Jason La Canfora sur le monticule et le rédacteur sportif Gene Myers derrière le plat).

Steve Yzerman

“Nous avons fait beaucoup de tout”, a-t-il déclaré. « Quand vous avez ce trophée autour de vous, vous ne dormez pas beaucoup. Nous avons fait quelques soirées avec. Nous l’avons eu sur le lac Sainte-Claire. Je pense que ma partie préférée a été lorsque nous l’avons emmené à Ottawa chez mes parents et avons invité certains des gars avec qui j’ai grandi en jouant au hockey, certains de mes entraîneurs dans des équipes avec lesquelles j’ai joué quand j’avais 10 et 11 ans que j’ai ‘ t vu depuis un bon moment.

Kirk Maltby

Il l’a emmené dans quelques restaurants à Cambridge, en Ontario, et l’a eu chez ses parents pendant un moment. Il l’a également emmené au centre de pédiatrie d’un hôpital. Il a ensuite organisé une fête pour 300 personnes. “Cette nuit-là, j’ai dormi avec dans mon lit”, a-t-il déclaré. « J’ai dû le nettoyer parce qu’il empestait absolument. Je ne veux pas vous dire quelle heure il était, mais j’étais là avec un petit chiffon pour l’essuyer. Le gars qui s’en occupe était au lit il y a longtemps, alors j’ai dû m’en occuper toute seule. Je l’ai fait briller.

Jamie Pushor

Il l’a eu pendant environ une journée à Lethbridge, en Alberta. Environ 1 500 habitants se sont fait photographier avec la Coupe. Il a organisé une fête pour environ 250 personnes, dont son bon ami Chris Osgood. Vers 5 heures du matin, Osgood est parti avec la Coupe pour Medicine Hat, en Alberta. “Ma partie préférée”, a déclaré Pushor, “était juste de voir comment vous alliez à l’école avec vos amis, votre famille, vos neveux, comment leurs yeux s’illuminaient quand ils ont vu la Coupe. Il rayonne juste de gloire. Vous voyez des gens le tenir et le toucher, et cela vous laisse une sensation incroyable. »

Joe Kocur

“Nous avons reçu des amis, nous avons fait la fête toute la nuit et quand le soleil s’est levé, nous sommes allés à la pêche”, a-t-il déclaré. Sa partie préférée de la coupe était de la partager avec des amis du Michigan – et ses copains de la ligue de la bière. “Juste la chance d’avoir tous mes amis qui ont vécu à Détroit toutes ces années, attendant une coupe Stanley, de leur donner une chance d’en boire, de prendre une photo avec”, a déclaré Kocur. « L’équipe des plus de 30 ans avec laquelle j’ai joué l’année dernière à cette époque était terminée. Nous avons fait prendre une photo d’équipe avec la coupe Stanley. La meilleure image que j’ai eue, c’est que lorsque vous gagnez la coupe Stanley, ils vous donnent une réplique, elle mesure environ 16 à 18 pouces de haut, et ma fille buvait dans celle-là et moi dans la principale.

Bob Rouse

Tout d’abord, il a affirmé qu’il avait emporté la Coupe à Disney World et lors du trajet «Pirates des Caraïbes». Puis il a affirmé qu’il avait décollé avec dans la navette spatiale. Dans des aventures plus terre-à-terre, il a organisé une fête à Novi pour 300 personnes. La nuit, son fils Torrey et sa fille Calli ont dormi avec la Coupe.

Darren McCarty

Il a organisé une fête pour la Coupe et l’a ramenée à la maison pour la montrer à ses parents et l’a apportée à l’aréna de Leamington, en Ontario, où il a joué pendant son enfance. Il l’a sorti avec ses copains, qui jouaient dans un groupe, et “a jammé avec”. Il a également demandé à un photographe professionnel de prendre des photos de son fils Griffin avec la coupe.

Tomas Holmstrom

Il l’a emmené dans sa ville natale de Pitea, en Suède, près de la Laponie. Il l’a montré à ses amis et à sa famille et a déclaré que cela avait contribué à l’un des meilleurs étés qu’il ait jamais eus.

Nicklas Lidstrom

Il a vu la Coupe en public à Vasteras, en Suède, où il a joué au hockey avant de venir à Détroit. Ensuite, il a présenté la Coupe au public dans sa ville natale d’Avesta, où vivaient encore ses parents, et a organisé une fête pour la Coupe. Il a posé pour des photos avec la Coupe avec ses fils Kevin et Adam. Il a ensuite mis Adam dans la coupe et a pris des photos.

Salle d’Aaron

Il s’est rendu chez un photographe professionnel et s’est fait photographier avec lui, sa femme et la Coupe. Il l’a emmené à Windsor et a fait prendre des photos avec le Renaissance Center et la Joe Louis Arena en arrière-plan. Il a également apporté la Coupe aux restaurants et au gymnase où il s’est entraîné pendant l’été. Ward a eu une grande fête dans un restaurant, puis une autre à la maison avec une cinquantaine d’amis. Il a apporté la coupe à l’hôpital pour enfants Mott d’Ann Arbor. Son moment préféré, à part la nuit où les Wings ont remporté le titre, était après la fête, quand lui et sa femme se sont assis au lit et ont regardé la Coupe.

Chris Osgood

Après son arrivée à Medicine Hat, Osgood a organisé une grande fête. Il a emmené la Coupe à la patinoire où il a joué quand il était jeune. Il l’a apporté à la maison de ses parents et l’a montré à des amis. “Je l’ai eu pendant deux jours et je n’ai pas dormi”, a-t-il déclaré. “C’était un bon moment. Nous nous sommes amusés.”

Kris Draper

« Mon moment préféré a été l’excitation de voir mon père tenir la Coupe », a-t-il déclaré. «Pour tout le travail acharné et le soutien que vos parents vous donnent, voir l’enthousiasme qu’ils ont avec cela était formidable. Mais il y a eu un moment dans la nuit où j’ai dû faire savoir à mon père que j’étais celui qui l’avait gagné. Il était là pour moi, mais c’est moi qui l’ai gagné. Je l’avais à côté de moi au lit, mais je n’ai pas dormi.

