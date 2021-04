Comment les regarder à la télévision ou en direct ⋆ .

La vie de DMX sera célébrée et commémorée ce week-end avec deux mémoriaux, qui seront tous deux diffusés en direct au public. Le rappeur, né Earl Simmons, est décédé le 9 avril après avoir subi une crise cardiaque une semaine plus tôt. Il avait 50 ans.

Les détails des événements ont été publiés jeudi sur son compte Instagram. La première cérémonie, un «Celebration of Life Memorial», sera diffusée en direct à partir du compte YouTube de DMX samedi à 13 heures, heure du Pacifique.

Le deuxième événement, une célébration à domicile, sera diffusé en direct sur BET dimanche à 11h30 du Pacifique dans une émission spéciale télévisée, «BET Remembers DMX». Les téléspectateurs peuvent également regarder la cérémonie sur le compte YouTube du réseau.

Variety a rapporté que la cérémonie de samedi aura lieu au Barclays Center de Brooklyn. La participation en personne a été limitée à la famille et aux amis proches, en partie à cause des protocoles COVID-19 à New York.

Suite à une surdose de drogue ayant entraîné une crise cardiaque, DMX a été hospitalisé pendant sept jours, au cours desquels un soutien a afflué pour le rappeur en personne et en ligne. Les fans de New York se sont rassemblés devant son hôpital de White Plains tandis que des personnalités célèbres telles que Viola Davis et Ice Cube partageaient leurs prières sur les réseaux sociaux.

Depuis sa mort, beaucoup ont rendu hommage à l’artiste décédé, célèbre pour ses tubes tels que «X Gon ‘Give It to Ya» et «Party Up (Up in Here)». Il est entré dans l’histoire avec cinq albums consécutifs faisant ses débuts au sommet du palmarès Billboard 200, bien que ses réalisations aient parfois été éclipsées par la nouvelle de ses nombreuses arrestations et de ses coups de pub.

En 2020, DMX a parlé de ses problèmes de toxicomanie dans une interview avec Talib Kweli. «Je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi», dit-il.

«Earl était un guerrier qui s’est battu jusqu’à la toute fin. Il aimait sa famille de tout son cœur et nous chérissons les moments que nous avons passés avec lui », a déclaré sa famille dans un communiqué après sa mort. «La musique d’Earl a inspiré d’innombrables fans à travers le monde et son héritage emblématique vivra pour toujours.»

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));