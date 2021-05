Comment les régimes complémentaires d’assurance-maladie vous offrent-ils une plus grande couverture pour une prime moindre? Trouver

Notez que la franchise doit être égale à votre régime d’assurance maladie de base – de sorte que le super complément entre en vigueur une fois que votre capital assuré de base est épuisé.

Top-Ups et Super Top-Ups sont deux concepts différents qui répondent à l’exigence d’améliorer la somme assurée de votre police de santé.

Pour commencer, pour les clients existants bénéficiant d’une couverture d’assurance maladie cherchant à augmenter leur somme assurée, cela peut se faire de deux manières – soit en demandant à l’assureur existant d’augmenter la somme assurée, soit en optant séparément pour un complément ou un super top- plan.

Roopam Asthana, PDG et directeur à temps plein de Liberty General Insurance, déclare: «Il va sans dire que cette dernière est plus avantageuse car elle offre une couverture d’assurance plus élevée à moindre coût.»

Tout type de plan complémentaire santé offre une couverture supplémentaire au-delà de la limite disponible de la police d’assurance maladie de base. Subramanyam Brahmajosyula, responsable de la réassurance et du développement de produits, SBI General Insurance déclare: «En dehors d’un régime de santé de base, il est plus sage d’avoir une assurance maladie complémentaire avec des primes minimales.»

Les plans complémentaires sont généralement considérés comme un filet de sécurité qui aide si l’on dépasse la limite de leur régime normal d’assurance maladie.

Shanai Ghosh, PDG et directeur général d’Edelweiss General Insurance, déclare: «Lorsque vous optez pour une police complémentaire / super complémentaire avec une police d’assurance de base, vous devrez souscrire deux polices distinctes. Vous pouvez les acheter soit auprès du même assureur, soit auprès d’un assureur distinct en fonction de la disponibilité et du choix de la somme assurée et de la franchise correspondant à vos besoins. »

Comment utiliser le top-up ou le super-top pour obtenir une couverture adéquate?

Lorsqu’un assuré dépasse sa limite d’assurance de base, le plan complémentaire permet de couvrir les frais supplémentaires, mais est bénéfique en cas d’un seul événement catastrophique d’hospitalisation.

Un plan super complémentaire couvre les réclamations pour frais médicaux cumulatifs au cours d’une année d’assurance une fois que vous avez dépassé la franchise par rapport à un complément régulier ne couvre que les réclamations lorsqu’une seule réclamation dépasse la franchise. Ainsi, dans un complément, la franchise est facturée pour chaque sinistre alors que dans un super complément, elle est facturée sur une base cumulative en un an.

Rakesh Jain, ED et PDG de Reliance General Insurance, déclare: «Compte tenu de la hausse des conditions médicales, de l’évolution des tendances de la maladie et du fardeau des coûts, les chances d’épuiser le montant de votre police de base assuré sont plus élevées et, dans de tels cas, la super recharge fonctionne mieux. , car la franchise est appliquée à l’épuisement de la franchise de manière cumulative, puis la couverture Super Top Up est déclenchée. »

Notez que la franchise doit être égale à votre régime d’assurance maladie de base – de sorte que le super complément entre en vigueur une fois que votre capital assuré de base est épuisé.

Cela dit, Asthana of Liberty General déclare: «Pour les clients sans couverture d’assurance, il est conseillé d’opter pour le produit de base et de recharge / super recharge en une seule fois, au lieu d’opter pour un plan de base unique. aidera à économiser de l’argent. »

Dans quelle mesure les régimes complémentaires d’assurance-maladie vous offrent-ils une plus grande couverture pour une prime moindre?

Les plans d’assurance complémentaire et super complémentaire ne sont déclenchés que lorsque les factures d’hospitalisation dépassent la somme assurée au titre de votre police d’assurance maladie de base, ils sont moins chers puisqu’ils n’entreront en jeu que lorsque la somme assurée au titre de la police de base sera épuisée.

Par conséquent, Brahmajosyula, de SBI General Insurance, déclare que «les compléments et les super recharges sont un moyen très rentable d’améliorer la couverture offerte par l’assurance médicale et peuvent être très utiles, en particulier en cas d’hospitalisation prolongée et / ou coûteuse. . »

Étant donné que les couvertures complémentaires commencent après une certaine somme assurée, il semble qu’elles sont moins chères. Cependant, disent les experts, un preneur d’assurance doit garder à l’esprit le coût de la réclamation.

Jain, de Reliance General, déclare: «Souvent, les recharges et les super recharges sont une couverture d’assurance en plus de la couverture de base existante et, comme son nom l’indique, complète la valeur de la couverture existante. Si l’assureur a une couverture de base de Rs 10 lakh et estime que cela ne suffit pas, il peut opter pour des recharges ou des super recharges pour augmenter cette couverture à Rs 25 lakhs en ajoutant la valeur de la prime pour le montant de la différence uniquement.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.