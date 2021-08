Comment les règles de Vanderpump ont aidé Issa Rae alors qu’elle développait son nouveau spectacle HBO Max

Sweet Life : Los Angeles partage certainement beaucoup de similitudes avec les règles de Vanderpump : à savoir les rêveurs de LA et un soupçon de relations interpersonnelles complexes, sans le restaurant de Lisa Vanderpump. Mais il se distingue en étant l’un des rares acteurs de télévision entièrement noirs, dans le genre de la télé-réalité ou non. Comme on l’a vu dans l’épisode de la première de l’émission le 19 août sur HBO Max, le producteur exécutif Issa Rae a disputé sept jeunes du sud de LA 20 ans pour partager les succès de leur groupe d’amis – ou, du moins, leurs voyages dans la direction générale du succès. Il présente des concepteurs et des producteurs en herbe, du «yoga piège», une Honda Civic battue et les anciens enchevêtrements de relations fiables qui font partie intégrante de ce genre de spectacles. (Et les jeunes.)