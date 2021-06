Comment les reines de l’âge de pierre sont devenues une royauté du rock

Lorsque leurs débuts éponymes sont passés inaperçus en 1998, Reines de l’âge de pierre étaient encore une affaire de culte, inconnue de la plupart, à l’exception des connaisseurs alt.rock californiens. Cependant, leur stock a augmenté de façon spectaculaire lorsque, le 6 juin 2000, ils ont publié le très acclamé Rated R, un deuxième effort superlatif qui a permis au leader de QOTSA, Josh Homme, de prendre le dessus.

Écoutez l’édition de luxe de Rated R maintenant.

Pour les connaisseurs, Homme était déjà l’un des incontournables du rock. Avant de former le line-up initial de Queens Of The Stone Age, il avait déjà tourné avec les piliers du grunge de Seattle Screaming Trees, dirigé le groupe culte de rock culte californien Kyuss, et co-fondé Aigles du Death Metal avec Jesse Hughes. qu’il a pu invoquer Jardin sonoreMatt Cameron, le bassiste de Dinosaur Jr Mike Johnson et John McBain de Monster Magnet pour le soutenir pour le premier concert de QOTSA, en 1997, font allusion à l’estime dans laquelle il était déjà tenu.

Homme a encore renforcé sa réputation grâce à sa série Desert Sessions, qui a débuté la même année. En fin de compte en dix volumes, ces albums collaboratifs très appréciés ont été enregistrés au studio de Homme à Joshua Tree et ont présenté des contributions de stars du rock alternatif telles que PJ Harvey, Ben Shepherd de Soundgarden et ex-Marilyn Manson pilier Twiggy Ramirez.

Une affaire lâche et collaborative

Initialement appelé Gamma Ray, le premier line-up d’Homme, Queens Of The Stone Age, était également une affaire de collaboration lâche, avec leur premier album éponyme aux saveurs psychédéliques mettant en vedette le batteur Alfredo Hernandez et le guitariste/producteur de Kyuss Chris Goss. Cependant, après la sortie de leur premier album, la première équipe de tournée du groupe s’est réunie autour d’Homme et d’anciens membres de Kyuss, le bassiste Nick Oliveri et le guitariste Dave Catching.

Côté personnel, QOTSA était encore en pleine mutation lorsqu’ils sont venus enregistrer leur deuxième album. Cependant, le bassiste Oliveri est devenu le sous-lieutenant officieux d’Homme, tandis que les sessions d’enregistrement ont de nouveau présenté des contributions de musiciens sur lesquels Homme pouvait compter, y compris l’ancien leader de Screaming Trees Mark Lanegan et le batteur / acolyte EODM Gene Trautmann.

“Si quelqu’un a une bonne chanson, nous devrions la jouer”

Après avoir signé chez Interscope entre la sortie du premier album du groupe et son suivi, Homme avait de grands projets pour ce qui est devenu Rated R. “Nous voulions faire un disque qui avait beaucoup de dynamique”, a-t-il révélé dans une interview avec The Fade en 2001. « Nous voulions qu’il soit installé dans ce groupe pour pouvoir jouer n’importe quoi. Si quelqu’un a une bonne chanson, quel que soit son style, nous devrions pouvoir la jouer.

L’approche en roue libre d’Homme signifiait que Rated R a trouvé de la place pour des morceaux de gauche tels que l’entraînement hardcore sauvage d’Oliveri, Dee Dee Ramone, “Quick And To The Pointless” et le “I Think I Lost My Headache” de huit minutes, un “LA Blues” -esque pile-up sonore mettant en vedette des sérénades de trompette et des tambours en acier. Ailleurs, des morceaux ambitieux mais magnifiquement réalisés tels que le caméléon « Better Living Through Chemistry » ressemblant à une suite et le groove hypnotique et motorisé de « Auto Pilot » ont démontré que QOTSA avait parfaitement compris la « plage dynamique » envisagée par Josh Homme.

“Rappelle Iggy Pop à son apogée”

De manière cruciale, des ceintures post-grunge terriblement contagieuses telles que “Monsters In The Parasol” et “Auto Pilot” frit à l’acide ont également montré que le groupe commençait à stocker du matériel qui pourrait leur attirer l’attention du grand public. En effet, le stupidement accrocheur « Feel Good Hit Of The Summer » aurait sûrement été un monstre radio si son refrain controversé (« Nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy, Alcohol ! ») n’avait pas été aussi joyeusement hédoniste.

Les paroles controversées de la chanson ont d’abord amené Walmart à refuser de stocker Rated R, mais toute publicité défavorable a fait peu de mal au groupe à long terme. Pendant ce temps, le sublime “Lost Art Of Keeping A Secret” d’Homme s’est avéré beaucoup plus acceptable pour la radio, marquant la percée grand public de Queens Of The Stone Age lorsqu’il a abordé le Top 40 du palmarès Modern Rock de Billboard et du palmarès des singles britanniques.

Rehaussant davantage le profil de QOTSA, Rated R a été accueilli par une série de critiques positives, The Guardian déclarant même qu’« avec l’atmosphère qui s’épaissit à chaque tourbillon psychédélique, Rated R rappelle la menace de Iggy Pop à son apogée. Il s’est dûment vendu solidement, donnant le premier disque d’or du groupe au Royaume-Uni et préparant le terrain pour leur arrivée sur la scène mondiale plus large avec les formidables Songs For The Deaf de 2002.

La cote X peut être achetée ici.