Comment les renforcements positifs ont un plus grand impact

Même les cadres supérieurs qui se sont confortés dans la sécurité de l’emploi osent sortir et créer des entreprises.

Par Mitu Samar

« Sharma ji ka bêta » a facilité la transformation structurelle

« La plus grande introduction en bourse en Inde, le plus gros crash. »

Se réveiller à un tel titre sur votre entreprise, tout en maintenant non seulement la raison, mais en continuant à travailler avec le même enthousiasme, n’est pas facile.

Il n’y a pas que les PDG et les CXO qui luttent pour garder le moral en vie après que la mauvaise presse ait terni la réputation d’une entreprise. Combien de fois nous retrouvons-nous dans le même bateau lorsque nos patrons nous réprimandent publiquement, même si nous avons peut-être brûlé l’huile de minuit pour soumettre un projet au mieux de nos capacités ?

À quel point nous sentons-nous abattus lorsqu’un collègue nous ridiculise sans réfléchir lors d’une réunion et que tout le monde se joint aux rires ?

Parfois, l’impact de tels épisodes est tel que nous mettons immédiatement à jour nos CV et décidons de passer à autre chose.

Mais qu’en est-il de ces entrepreneurs ou des élus du coin dont on se moque non pas dans les quatre murs de l’organisation, mais dans les gros titres de l’actualité, les médias sociaux et les cercles d’entreprise ? Qu’est-ce qui les fait avancer ?

De nombreux industriels de deuxième ou troisième génération et de hauts dirigeants d’entreprises, actifs sur les plateformes de réseaux sociaux, ont commenté la frénésie des marchés d’introductions en bourse mais combien d’entre eux ont réellement félicité ou célébré ces entrepreneurs qui ont osé rêver ?

Certains de ces industriels et critiques de fauteuils ont hérité d’entreprises familiales et, peut-être, ont fait un travail formidable. De nombreux chefs d’entreprise viennent d’entrer dans un système doté d’une machinerie bien huilée de personnes et de processus qui devaient être renforcés davantage. Mais qu’en est-il de ces entrepreneurs qui sont partis de zéro ? Personne ne leur a rien servi sur un plateau.

Ils ont dû définir et concevoir chaque petit détail de leur entreprise et également faire face aux défis connexes d’embaucher les bons talents, d’investir dans les technologies appropriées, de suivre diverses réglementations gouvernementales, de faire la comptabilité et de déclarer les impôts et bien plus encore. Au milieu de tout cela, ils devaient rester sains d’esprit, motivés et inspirer les autres aussi.

Alors que nous parlons de modèles commerciaux défectueux, de liquidités en combustion, d’entreprises déficitaires, il est essentiel de célébrer ces entrepreneurs, car ils ont non seulement démontré que les rêves se réalisent, mais ont également entraîné des changements structurels. Comment, peut-on se demander.

Permettez-moi de développer trois de ces exemples.

Premièrement, les entreprises du nouvel âge ont complètement transformé notre façon de nous comporter ou même de penser en tant que consommateurs. Si Zomato et Swiggy ont réduit notre dépendance à la cuisine familiale tout en nous offrant une pléthore de choix alimentaires, PayTM, Phone Pe, Zerodha et d’autres ont transformé nos comportements autour de l’argent et des finances personnelles. Alors que les plus de 35 ans peuvent être à cheval sur les deux mondes, traditionnel et contemporain, le futur consommateur est tourné vers l’avenir et appartient à un monde numérique à outrance. Que ce soit la santé et la forme physique, les tenues, le maquillage, les divertissements, les voyages ou tout ce que l’on peut concevoir, aucune expérience n’est la même qu’il y a 5 à 10 ans.

Deuxièmement, le paysage de l’emploi a subi un profond changement au cours de la dernière décennie. Nos parents ont pour la plupart travaillé dans une ou deux entreprises tout au long de leur carrière. Nous avons changé un minimum de 4-5 emplois. La génération Z a beaucoup plus d’options aujourd’hui, grâce à ces entreprises du nouvel âge. De plus, un diplôme à lui seul n’est plus le critère d’admissibilité. Au lieu de cela, l’exposition à un certain type de travail, des concerts effectués dans le passé ou la connaissance d’un certain sujet stimulent l’embauche.

J’ai commencé à recevoir des CV d’étudiants de neuvième standard désireux de faire un stage chez nous ! Croyez-moi, ils peuvent très bien écrire, concevoir parfaitement des logos et d’autres créations ou même vous guider sur une pièce technique. De tels stages renforcent leur profil lorsqu’ils postulent pour une formation de haut niveau au niveau international.

Pourquoi se limiter aux freshers et à la génération Z ? Même les cadres supérieurs qui se sont confortés dans la sécurité de l’emploi osent sortir et créer des entreprises. Les femmes entrepreneures qui réussissent ont non seulement donné le ton aux professionnels, mais ont également encouragé de nombreuses autres femmes, qui ont fait une pause dans leur carrière pour soutenir la famille et n’ont rien fait qui leur ait donné une satisfaction professionnelle.

Enfin, même nos vies personnelles ou nos relations se sont transformées. En tant que parents, nous acceptons de plus en plus les choix de carrière de nos enfants. Voir autant d’histoires de réussite a amélioré notre appétit pour le risque en tant que parents et nous sommes prêts à laisser nos enfants échouer quelques fois.

« Sharma ji ka beta » a facilité une telle transformation structurelle dans le vrai sens du terme !

Que veut-on de plus ?

Nous pouvons discuter de la débâcle d’une action, attribuer l’effondrement à un modèle commercial défectueux, citer comment les propres employés de l’entreprise choisissent de ne pas souscrire à son introduction en bourse, etc.

Mais l’histoire d’un jeune homme d’une petite ville, qui a créé une entreprise à partir de zéro, la faisant valoir environ Rs 1 lakh crore, n’est-elle pas assez inspirante pour célébrer ? Zomato et Nykaa ne devraient-ils pas mériter le mérite d’avoir provoqué un changement de paradigme ?

Aussi, pourquoi s’arrêter à ceux qui ont choisi d’exploiter le marché public, il y a des dizaines d’entrepreneurs et de créateurs d’organisations qui ont contribué à parts égales à ce changement crucial. Prenons un moment pour applaudir l’esprit d’entreprise qui nous permet non seulement de lutter, mais aussi de prospérer et de transformer l’écosystème.

L’auteur est PDG d’Eminence Strategy Consulting

