Comment les résultats de Hell In A Cell de la WWE peuvent avoir un impact sur les plans futurs avec Bobby Lashley, Brock Lesnar, Drew McIntyre et plus

Pourquoi Bobby Lashley Vs. Brock Lesnar serait le match ultime de SummerSlam

Au-delà du fait que Bobby Lashley et Brock Lesnar sont deux athlètes plus grands que nature avec une expérience respective dans les arts martiaux mixtes, il y a beaucoup d’autres bonnes raisons de croire que ce serait le match ultime de 2021. Pour commencer, soyons réalistes à propos de ces rumeurs entre John Cena et Roman Reigns. Cena est un acteur de bonne foi avec plusieurs projets à Hollywood et est probablement trop occupé pour se rendre à SummerSlam. Mais même si ce match avait lieu, ce n’est pas comme s’il ferait de Cena le nouveau champion universel pour une course prolongée de la WWE. Il a d’autres incendies à éteindre, et Reigns est le plus incontrôlable de l’entreprise, donc il ne va pas perdre.