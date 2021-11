Comment les retrouvailles de Catelynn Lowell et Tyler Baltierra avec leur fille Carly se sont déroulées

L’épisode de mardi soir de Teen Mom OG s’est avéré être assez émouvant. Cela était dû en grande partie à la rencontre de Catelynn Lowell et Tyler Baltierra avec leur fille biologique Carly, qu’ils ont placée en adoption lorsqu’ils étaient adolescents. Bien que les fans n’aient pas vu Carly (en raison de la volonté de ses parents de préserver sa vie privée), ils ont pu voir comment Lowell et Baltierra ont réagi en rencontrant leur fille pour la première fois en deux ans.

Lowell, Baltierra, leurs deux filles, leurs mères et la grand-mère de Lowell ont tous voyagé pour rendre visite à Carly et à ses parents adoptifs. Depuis que les stars de Teen Mom ont participé à une adoption semi-ouverte (comme illustré sur 16 et Enceinte), elles peuvent voir Carly de temps en temps. Cependant, ils n’ont pas pu la voir depuis deux ans. Dans l’épisode de mardi, ils se sont tous retrouvés dans un parc, au cours desquels ils ont pu passer du temps avec Carly et ses parents.

Après leur excursion d’une journée, Lowell, Baltierra et leur groupe sont retournés à leur location pour préparer le dîner. Baltierra a réfléchi à la réunion et a déclaré que Carly serait une excellente baby-sitter pour ses petites sœurs, car elle s’occupait de leur bien-être pendant leur jeu. Il a également dit qu’elle grandissait et Lowell a noté qu’elle tenait de lui à cet égard. Le dîner du groupe n’a pas non plus été filmé. Mais, les fans ont vu Baltierra et Lowell peu de temps après avoir dit au revoir à Carly. Baltierra est devenu ému et en larmes alors qu’il parlait avec leur conseillère en adoption, Dawn, et l’a serrée dans ses bras avant de rentrer. Il a dit à tout le monde à leur location qu’il était devenu très émotif, mais qu’il ne voulait jamais pleurer devant Carly. Sa mère a ensuite proposé qu’il soit possible s’il montre ce genre d’émotion devant Carly, alors elle se sentira bien de faire de même.

Lors d’une interview avec E! News, publiées avant la diffusion de l’épisode, Lowell a taquiné leurs retrouvailles avec Carly. Elle a expliqué que même si les fans ne pourraient pas voir Carly, il était tout aussi important de présenter leurs réactions à la rencontre. La personnalité de MTV a également expliqué pourquoi elle est reconnaissante que le réseau ait décidé de présenter leur parcours d’adoption, partageant: « Je pense que c’est génial de pouvoir montrer le parcours d’une adoption ouverte et semi-ouverte à travers les années et les hauts et les bas et apprendre et naviguer dans cette relation. Je pense que c’est super génial que nous puissions continuer à le faire d’une manière qui puisse montrer à nos fans le voyage, mais aussi de la manière dont cela permet aux parents de Carly de se sentir à l’aise avec nous pour le partager également. »