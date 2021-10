Comment les riches et les puissants utilisent des sociétés offshore secrètes pour cacher de vastes quantités de richesses, montrent des documents divulgués

Le président russe Vladimir Poutine prononce un discours lors de la cérémonie d’ouverture du Forum international militaro-technique “Armée-2021” qui s’est tenu au Patriot Park, à Kubinka, près de Moscou, le 23 août 2021.

Des centaines de dirigeants mondiaux, de puissants politiciens, de milliardaires, de célébrités, de chefs religieux et de trafiquants de drogue ont caché leurs investissements dans des manoirs, des propriétés exclusives en bord de mer, des yachts et d’autres actifs au cours du dernier quart de siècle, selon un examen de près de 12 millions de fichiers obtenus. de 14 entreprises situées à travers le monde.

Le rapport publié dimanche par le Consortium international des journalistes d’investigation impliquait 600 journalistes de 150 médias dans 117 pays. Il est surnommé les « Pandora Papers » parce que les résultats mettent en lumière les relations auparavant cachées de l’élite et des corrompus, et comment ils ont utilisé des comptes offshore pour protéger des actifs d’une valeur collective de milliers de milliards de dollars.

Les plus de 330 hommes politiques actuels et anciens identifiés comme bénéficiaires des comptes secrets comprennent le roi de Jordanie Abdallah II, l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, le Premier ministre tchèque Andrej Babis, le président kenyan Uhuru Kenyatta, le président équatorien Guillermo Lasso et d’anciens associés des deux Le Premier ministre pakistanais Imran Khan et le président russe Vladimir Poutine.

Les milliardaires cités dans le rapport incluent le magnat de la construction turc Erman Ilicak et Robert T. Brockman, l’ancien PDG du fabricant de logiciels Reynolds & Reynolds.

De nombreux comptes ont été conçus pour échapper aux impôts et dissimuler des actifs pour d’autres raisons louches, selon le rapport.

“La nouvelle fuite de données doit être un signal d’alarme”, a déclaré Sven Giegold, un législateur du Parti vert au Parlement européen. “L’évasion fiscale mondiale alimente les inégalités mondiales. Nous devons étendre et affiner les contre-mesures maintenant.”

Oxfam International, un consortium britannique d’organisations caritatives, a applaudi les Pandora Papers pour avoir exposé des exemples effrontés de cupidité qui ont privé les pays de recettes fiscales pouvant être utilisées pour financer des programmes et des projets pour le plus grand bien.

“C’est là que se trouvent nos hôpitaux disparus”, a déclaré Oxfam dans un communiqué. “C’est là que se trouvent les salaires de tous les enseignants, pompiers et fonctionnaires supplémentaires dont nous avons besoin. Chaque fois qu’un politicien ou un chef d’entreprise prétend qu’il n’y a” pas d’argent “pour payer les dommages climatiques et l’innovation, pour des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, pour une reprise post-COVID juste, pour plus d’aide à l’étranger, ils savent où chercher.”

Les Pandora Papers font suite à un projet similaire sorti en 2016 appelé “Panama Papers” compilé par le même groupe journalistique.

La dernière bombe est encore plus vaste, portant sur près de 3 téraoctets de données – l’équivalent d’environ 750 000 photos sur un smartphone – divulguées par 14 fournisseurs de services différents faisant des affaires dans 38 juridictions différentes dans le monde. Les dossiers remontent aux années 1970, mais la plupart des dossiers s’étendent de 1996 à 2020.

En revanche, les Panama Papers ont récupéré 2,6 téraoctets de données divulguées par un cabinet d’avocats aujourd’hui disparu appelé Mossack Fonseca, situé dans le pays qui a inspiré le surnom de ce projet.

La dernière enquête a exploré des comptes enregistrés dans des paradis offshore familiers, notamment les îles Vierges britanniques, les Seychelles, Hong Kong et le Belize. Mais certains des comptes secrets étaient également dispersés dans des fiducies créées aux États-Unis, dont 81 dans le Dakota du Sud et 37 en Floride.

Certaines des premières conclusions publiées dimanche ont brossé un tableau sordide des personnalités impliquées.

Par exemple, l’enquête a révélé que des conseillers avaient aidé le roi Abdallah II de Jordanie à créer au moins trois douzaines de sociétés écrans de 1995 à 2017, aidant le monarque à acheter 14 maisons d’une valeur de plus de 106 millions de dollars aux États-Unis et au Royaume-Uni. L’un était un océan californien de 23 millions de dollars. -vue sur la propriété achetée en 2017 par l’intermédiaire d’une société des îles Vierges britanniques. Les conseillers ont été identifiés comme un comptable anglais en Suisse et des avocats dans les îles Vierges britanniques.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat du Palais royal de Jordanie.

Les détails sont un coup embarrassant pour Abdullah, dont le gouvernement a été plongé dans un scandale cette année lorsque son demi-frère, l’ancien prince héritier Hamzah, a accusé le “système en place” de corruption et d’incompétence. Le roi a affirmé avoir été victime d’un « complot malveillant », a placé son demi-frère en résidence surveillée et a jugé deux anciens proches collaborateurs.

Abdullah a pris le pouvoir en 1999 après la mort de son père, le roi Hussein.

Les avocats britanniques d’Abdullah ont déclaré qu’il n’était pas tenu de payer des impôts en vertu de la loi de son pays et qu’il n’avait pas détourné les fonds publics, ajoutant qu’il y avait des raisons de sécurité et de confidentialité pour qu’il détienne des participations dans des sociétés offshore, selon le rapport. Les avocats ont également déclaré que la plupart des entreprises et des propriétés ne sont pas liées au roi ou n’existent plus, bien qu’ils aient refusé de fournir des détails.

Blair, Premier ministre britannique de 1997 à 2007, est devenu propriétaire d’un immeuble victorien de 8,8 millions de dollars en 2017 en achetant une société des îles Vierges britanniques qui détenait la propriété, et le bâtiment abrite désormais le cabinet d’avocats de son épouse, Cherie Blair, selon l’enquête. Les deux hommes ont racheté l’entreprise à la famille du ministre de l’Industrie et du Tourisme de Bahreïn, Zayed bin Rashid al-Zayani. L’achat des actions de la société au lieu du bâtiment a permis aux Blair d’économiser plus de 400 000 $ en impôts fonciers, a révélé l’enquête.

Les Blair et les al-Zayanis ont tous deux déclaré qu’ils ne savaient pas au départ que l’autre partie était impliquée dans l’accord, a révélé l’enquête. Cherie Blair a déclaré que son mari n’était pas impliqué dans l’achat, qui, selon elle, visait à ramener “l’entreprise et le bâtiment dans le régime fiscal et réglementaire britannique”. Un avocat des al-Zayanis a déclaré qu’ils respectaient les lois britanniques.

En 2009, le Premier ministre tchèque Andrej Babis a investi 22 millions de dollars dans des sociétés écrans pour acheter une propriété de château dans un village perché de Mougins, en France, près de Cannes, a révélé l’enquête. Les sociétés écrans et le château n’ont pas été divulgués dans les déclarations de patrimoine requises de Babis, selon des documents obtenus par le partenaire tchèque du groupe de journalisme, Investigace.cz.

Un groupe immobilier détenu indirectement par Babis a racheté la société monégasque propriétaire du château en 2018, a révélé l’enquête.

“J’attendais qu’ils apportent quelque chose juste avant les élections pour me nuire et influencer les élections tchèques”, a tweeté Babis dans sa première réaction au rapport.

Les élections législatives en République tchèque ont lieu vendredi et samedi.

“Je n’ai jamais rien fait d’illégal ou de mal”, a ajouté Babis.