Comment les riches évitent de payer des impôts

Aux États-Unis, la plupart des gens gagnent leur argent avec un travail régulier ; ils touchent un salaire et paient des impôts sur le revenu. Mais les Américains les plus riches, les 1 % les plus riches, tirent la majeure partie de leur argent de choses comme des investissements dans l’immobilier ou le marché boursier. Ces investissements sont imposés comme des plus-values. Alors que l’impôt fédéral sur le revenu a un taux d’imposition maximal de 37 %, le taux d’imposition des gains en capital ne dépasse pas 20 %.

C’est pourquoi Warren Buffett, l’une des personnes les plus riches d’Amérique, a souvent dit qu’il payait un taux d’imposition inférieur à celui de sa secrétaire.

Le président Biden a un plan pour augmenter ce taux d’imposition maximum de 20 % à 39,6 %, et les partisans y voient un moyen d’imposer les riches.

Mais Buffett et d’autres milliardaires n’auront toujours pas la majeure partie de leur fortune imposée. Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir comment les personnes les plus riches des États-Unis évitent de payer des impôts.

