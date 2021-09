Comment les rivaux de Palou ont peu de chance d’arrêter son couronnement dimanche · .

Le Grand Prix de Long Beach est un incontournable des courses de roues ouvertes américaines depuis 1984, sa première saison après le passage des codes de la F1 à la série CART Indycar.

Mais ce week-end, pour la toute première fois de son histoire en tant que site de course, Long Beach accueillera la dernière manche décisive de la saison.

Chaque année depuis 2011, IndyCar a présenté à son champion de la série le trophée historique de l’Astor Challenge Cup – un prix remis pour la première fois au vainqueur des courses de l’Astor Cup à New York de 1915 à 1916. Et, à moins d’un malheur catastrophique, il est presque certain que le pilote de Chip Ganassi Racing, Álex Palou, remportera la Coupe Astor à l’issue de la course de dimanche.

La deuxième place de Palou lors de la course précédente à Laguna Seca lui a valu 35 points d’avance sur le pilote McLaren SP Racing Patricio O’Ward en deuxième position et 48 points devant le double champion de la série Josef Newgarden de l’équipe Penske en troisième. Si Palou termine 11e ou mieux à Long Beach, il remportera le championnat même dans le cas où O’Ward ou Newgarden remporterait la course depuis la pole position et mènerait plus de tours que quiconque.

Contrairement à Palou, O’Ward a déjà couru à Long Beach. . « Évidemment, cela aide de savoir que nous avons une bonne marge au lieu d’avoir besoin de gagner [the race] pour remporter le championnat », a déclaré Palou après la course de dimanche à Laguna Seca. « Cela signifie que nous avons fait du très bon travail jusqu’à présent. Donc je suis content de ça.

« En IndyCar, vous ne pouvez pas vous détendre à tout moment. Nous venons [need to] continuez à faire ce que nous avons fait : courir dur, courir intelligemment, et j’espère que nous pourrons remporter ce championnat sans avoir besoin de terminer 11e ou quoi que ce soit.

Alors que certains ont peut-être préféré une compétition plus serrée avant la finale, Palou a insisté sur le fait qu’il était “plus amusant” de savoir qu’il n’avait qu’à terminer 11e pour terminer le championnat sur une piste qu’il n’avait jamais parcourue auparavant. Il a dissipé la plupart des inquiétudes quant à sa capacité à gagner sur de nouveaux sites lorsqu’il a remporté une victoire décisive à Portland il y a deux semaines. Mais les circuits urbains sont une discipline à laquelle Palou s’adapte encore. Son résultat moyen aux quatre courses de rue précédentes en 2021 est de 10,5, ce qui est juste à la limite de ce championnat qui décroche la 11e place dont il a besoin.

A cela s’ajoute le potentiel d’une panne mécanique catastrophique ou d’un accident en début de course. Palou a subi une panne de moteur au Brickyard Grand Prix à Indianapolis le mois dernier, puis a été impliqué dans un accident de plusieurs voitures à Gateway Motorsports Park le week-end suivant. Une répétition d’un tel événement pourrait ouvrir grand les portes à O’Ward ou à Newgarden pour tenter de renverser le déficit de points.

Deuxième à Laguna Seca, Palou est prêt pour le titre « Ça ne va pas être facile. Même si je n’ai qu’à terminer P11, je dois encore terminer P11 », a ajouté Palou. “Comme j’ai dit [in Portland], je ne vais pas penser aux points jusqu’au dernier arrêt au stand.

Parmi les deux outsiders, il est plus probable que le pilote mexicain O’Ward, âgé de 22 ans, puisse renverser son écart de 35 points sur Palou et expliquer la faible chance d’un changement en haut du tableau. Il a décrit sa performance à Laguna Seca comme « un miracle », terminant cinquième après un week-end de lutte pour trouver une configuration optimale, en particulier sur les pneus primaires plus durs.

« Si vous me disiez après la première séance d’entraînement, ‘vous allez être cinquième’, je dirais ‘donnez-le-moi’. C’est le maximum absolu que nous avons eu ce week-end », a déclaré O’Ward. « Nous avions évidemment besoin de plus pour réduire l’écart. Nous avons donc rendu la tâche un peu plus difficile pour nous-mêmes pour Long Beach. Je veux dire, nous avons encore une chance. Je sais que les choses peuvent aller très vite dans le sud en course. Tout ce que je peux faire, c’est de l’envoyer à Long Beach, de me battre contre les gars. Je pense que c’est la seule chose que nous pouvons faire maintenant.

« Je vise la victoire à Long Beach, quoi qu’il en coûte », a déclaré O’Ward à Laguna Seca. «Je pense que notre forfait de parcours de rue est probablement l’un de nos forfaits les plus solides en termes de parcours de route, de parcours de rue, d’ovales et d’ovales courts. Je pense que je suis assez habile sur un parcours de rue, alors j’espère que je pourrai réussir quelque chose de bien et nous mettre en lice.

Alors que 2021 a été une saison exceptionnelle pour son équipe de l’équipe McLaren SP, O’Ward admet toujours que son équipe poursuit toujours Chip Ganassi Racing, qui projette d’avoir trois de leurs pilotes – Palou, Scott Dixon et Marcus Ericsson – terminant dans les cinq premiers du classement. « Nous sommes ici en tant qu’outsiders. C’est la première fois que nous nous battons véritablement pour un championnat de cette ampleur, avec autant de compétitivité. Je veux dire, je ne pense pas que ça ait jamais été aussi empilé. Nous affrontons des champions à plusieurs reprises.

« Je pense que ça a été une année fantastique, je dois dire. Je suis très fier de ce que nous avons pu accomplir. Vraiment fier de la façon dont nous avons grandi. Mais nous n’en sommes pas encore là. Nous devons continuer à pousser et nous devons continuer à nous améliorer. Je pense que lorsque nous trouvons un peu plus dont nous avons besoin, cela devrait nous mettre en lice pour plus de victoires juste plus fréquemment.

O’Ward a besoin d’une victoire ou d’une deuxième place, au minimum, pour avoir une chance de remporter le championnat. Le chemin le plus simple pour cela serait, bien sûr, de voir O’Ward marquer le maximum de 54 points disponibles pour le week-end : 51 pour gagner et mener un tour, plus un point pour la pole position et deux pour avoir mené le plus de tours.

Les espoirs de titre de Newgarden sont pratiquement dépassésMais en cas de bris d’égalité, Palou détient l’avantage dans les deuxième et troisième places. Cela signifie que si O’Ward marque le maximum de points, il a toujours besoin que Palou marque 18 points ou moins.

Le seul départ d’O’Ward à Long Beach dans une série l’a vu terminer 12e avec Carlin Racing, et le week-end sensationnel d’O’Ward à Detroit – une troisième place dans la première course et une charge pour la victoire dans la deuxième course – il a posté quelque peu anonyme résultats dans les deux autres courses de rue cette année : 19e à Saint-Pétersbourg et 13e à Nashville.

Quant à Josef Newgarden, son parcours vers un troisième championnat est quasi inexistant. Au minimum, il doit gagner la course et mener plus de tours que tout autre pilote, et cela seul ne peut pas assurer le championnat si Palou termine simplement dans le top 25. De plus, Newgarden n’a jamais gagné lors des huit visites précédentes à Long Beach – bien que il est monté deux fois sur le podium depuis qu’il a rejoint l’équipe Penske en 2017.

Dans ses remarques d’après course le week-end dernier, Newgarden n’a fait aucune mention d’aucune implication pour le championnat, déjà résigné à devenir au mieux finaliste. “Nous allons maintenant aller à Long Beach et essayer d’obtenir une autre victoire avant l’intersaison”, a-t-il déclaré.

Les qualifications seront aussi cruciales que jamais pour une finale de championnat en IndyCar, et pas seulement à cause du point bonus à gagner. Long Beach est un circuit difficile à dépasser sur piste, et lors des 36 courses IndyCar précédentes à Long Beach, 18 d’entre elles ont été remportées soit en pole position soit en deuxième sur la grille.

Le pilote Andretti Autosport Alexander Rossi a remporté les deux derniers Grands Prix de Long Beach depuis la pole position, menant 151 tours sur 170 possibles en route vers des victoires consécutives en 2018 et 2019. Son tir au titre s’est terminé depuis longtemps, bien qu’il puisse bien fournir un spoiler pour les espoirs extrêmement minces d’O’Ward de capturer la couronne dimanche.

