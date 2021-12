Comment les Rolling Stones ont capturé la mort des années 60

Keith Richards était assis dans un appartement londonien à Mayfair un jour de tempête en 1969, pensant à Chuck Berry riffs alors qu’il grattait sur une guitare acoustique et regardait par la fenêtre. À ce moment-là, il a inventé la musique pour Les pierres qui roulent‘ chanson « Gimme Shelter ».

« Il y a eu cette incroyable tempête sur Londres, alors je suis entré dans ce mode, juste en regardant tous ces gens avec leurs parapluies arrachés de leur emprise et courant comme un enfer », se souvient-il dans ses mémoires, Life. « Et l’idée m’est venue… Ma pensée était des tempêtes dans l’esprit des autres, pas le mien. C’est juste arrivé pour frapper le moment.

Le chanteur des Stones, Mick Jagger, a adoré la mélodie et a co-écrit les paroles d’une chanson qui semblait capturer la violence du La guerre du Vietnam et la société américaine dans un morceau de musique sombre, avec son ouverture mémorable :

Oh, une tempête menace

Ma vie même aujourd’hui

Si je n’ai pas d’abri

Oh ouais, je vais disparaître

« Cela reflétait la fin des années 60 »

« Cela reflétait l’époque, la fin des années 60 et l’idéalisme hippy-dippy », a déclaré l’auteur Ian Rankin. « Les Rolling Stones étaient là pour voir les choses devenir beaucoup plus sombres que les gens ne le pensaient, de la paix et de l’amour des hippies au Vietnam qui tourne mal, à l’ascension et à la naissance du tueur en série et des politiciens assassinés. Le monde semblait aller en enfer et cela se reflète en grande partie dans les paroles, ainsi que dans le son. »

La chanson est un élément clé de l’album révolutionnaire Laisse le saigner, qui a été publié par Decca Records le 5 décembre 1969 et est réédité dans une édition de luxe limitée pour le 50e anniversaire.

« Gimme Shelter » a été enregistré au cours de l’été 1969 aux Olympic Studios de Londres et produit par Jimmy Miller, qui joue du güiro – un instrument à percussion constitué d’une surface dentelée qui est râpée avec un bâton – sur la piste. Le groupe a utilisé des amplificateurs Triumph pour obtenir le son distinctif qu’ils voulaient. Nicky Hopkins jouait du piano, Bill Wyman était à la guitare basse et Jagger a même ajouté ce qu’il a plaisanté plus tard comme étant des notes d’harmonica « dans une tonalité minable ».

« C’est une excellente chanson live depuis »

Ils ont enregistré plusieurs versions de la chanson qui s’ouvre avec des séquences de guitare superposées brillamment de mauvaise humeur de Richards. « Quand nous sommes arrivés à Los Angeles et que nous avons mixé, nous avons pensé qu’il serait bien qu’une femme vienne chanter le refrain » viol, meurtre « », a déclaré Jagger à NPR en 2013.

Ils ont appelé la chanteuse de gospel Merry Clayton, 20 ans, la fille d’un pasteur baptiste, qui a grandi en chantant dans l’église de son père à La Nouvelle Orléans, et qui était un choriste de session. Clayton n’avait aucune idée de qui étaient les Rolling Stones lorsqu’elle est arrivée au studio. « Nous avons téléphoné au hasard à cette pauvre dame au milieu de la nuit et elle est arrivée dans ses bigoudis roses », se souvient Jagger. « Ce n’est pas les paroles à donner à tout le monde mais Merry l’a fait en une ou deux prises. Elle était incroyable. Depuis, c’est une excellente chanson live. Elle fait un excellent travail.

« Gimme Shelter » est devenu un incontournable des concerts du groupe et a même obtenu un sceau d’approbation présidentiel de Barack Obama, qui a dit que c’était « une grande chanson » et sa préférée des Rolling Stones.

