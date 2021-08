Comment les Rolling Stones ont marqué les années 80

De nombreuses icônes des années 60 ont eu du mal à trouver leur place dans les années 80, mais avec leur deuxième album de la décennie, Les pierres qui roulent prouvé, encore une fois, pourquoi ils sont le plus grand groupe de rock’n’roll du monde. Sorti le 24 août 1981, Tattoo You consolidé les meilleurs éléments de la musique des Stones, démontrant leur volonté d’embrasser le changement sans jamais trahir leurs racines – et, dans le processus, produisant un album débordant d’énergie.

De l’aveu même du groupe, il avait été reconstitué à partir de sessions remontant à plusieurs années. Dans Rolling With The Stones, Bill Wyman a noté que “une partie était des” restes “de Emotional Rescue”, tandis qu’une paire de morceaux – “Top” et “Waiting On A Friend” – remontaient aux sessions Goats Head Soup de 1972. Mais alors que Mick Jagger a déclaré plus tard au magazine Rolling Stone, “Il n’a aucune unité de but, de lieu ou de temps”, c’est exactement ce qui donne à Tattoo You son pouvoir : les Stones n’étaient plus les mauvais garçons appâtant l’establishment des années 60. , ou supporter le poids de devoir se surpasser dans les années 70. Assemblé presque avec désinvolture, l’album pourrait représenter ce qu’il était : 11 coupes remarquables qui donnent à chaque membre une place pour briller.

Même maintenant, “Start Me Up” reste sans doute le meilleur ouvreur de n’importe quel album des Stones – ce n’est pas un petit éloge, étant donné qu’il est en concurrence avec “Brown Sugar” (Sticky Fingers), “Sympathy For The Devil” (Beggars Banquet) et ” Donne-moi un abri » (Laisse-le saigner). Mais son riff loosey goosey – la seule preuve nécessaire pour illustrer comment Keith Richards a mérité son surnom de « The Human Riff » – et les claquements de mains sont le fondement parfait pour la voix de Jagger : simultanément à son meilleur lascive tout en étant ironiquement autodérision. Infectieux, humoristique et totalement conscient de lui-même, il donne le ton à ce qui devient finalement l’album le plus réfléchi des Stones.

Avant d’y arriver, cependant, ils prouvent qu’ils tirent toujours à plein régime. Comme Rolling Stone l’a noté dans leur critique cinq étoiles : « on dirait que les Stones ont simplement décidé qu’il était temps de se remettre en question à nouveau. Apportant le colosse du jazz Sonny Rollins au saxophone, ils font non seulement un clin d’œil à la pompe de leurs chefs-d’œuvre du début des années 70, mais s’assurent qu’ils s’élèvent collectivement à son niveau. Si, sur « Neighbours », comme le dit Rolling Stone, Rollins joue avec « le son corsé du R&B classique – toujours sur le point de dépasser les limites », les Stones n’avaient pas peur de suivre, déclenchant une performance qui rivalise avec « Start Me Up » pour sa charge infectieuse.

Établissant sans effort leurs références rock’n’roll avec la première moitié de l’album, les Stones ont utilisé la seconde moitié pour, comme Billboard l’a noté à l’époque, explorer « les diverses permutations vocales et instrumentales de la forme de la ballade, tout en conservant la quintessence des Stones. âme.” Et “soul” est vraiment le mot d’ordre – à la fois musicalement et thématiquement. avoir couvert Les tentations‘ “Just My Imagination (Running Away With Me)” sur Some Girls, ils rendent leur propre hommage musical au classique soul des années 70 avec “Worried About You” de Tattoo You. Ailleurs, “Heaven” est inondé de réverbération, une bizarrerie éthérée qui pourrait presque dériver d’elle-même, sans la batterie trompeusement simple de Charlie Watts qui le maintient au sol.

Comme Watts l’est pour les Stones, “Waiting On A Friend” est pour vous tatouer : l’arme secrète. Clôturant l’album, c’est une ballade lasse du monde là-haut avec « Wild Horses » et « No Expectations » dans la discographie des Stones. “Je n’attends pas une dame, j’attends juste un ami”, confie Jagger, avant de reconnaître plus tard: “Faire l’amour et briser les cœurs, c’est un jeu pour les jeunes.” Encore une fois, Charlie fournit le lest, tandis que le reste du groupe joue une complainte bluesy sur le dessus; deux minutes plus tard, le saxophone de Rollins entre pour donner à la chanson son élan rédempteur.

Tattoo You reste le dernier album des Stones à atteindre la première place des charts américains, culminant à la première place le 19 septembre et y demeurant pendant neuf semaines. Cela a également donné aux Stones leur premier Grammy, grâce à la pochette de l’album, conçue par Peter Corriston, qui travaillait alors sur sa troisième œuvre consécutive pour le groupe ; un portrait de Jagger, photographié par Hubert Kretzschmar, est fait pour avoir l’air fortement tatoué, et l’image reste l’une des couvertures d’album les plus mémorables de la discographie des Stones.

