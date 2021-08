Comment les Royals ont célébré le 40e anniversaire de Meghan Markle

Envoyez toutes vos meilleures ondes d’anniversaire à Meghan Markle : la duchesse fête ses 40 ans aujourd’hui (4 août) ! Parce que vous vous demandez / lorgne de côté, oui, la famille royale a souhaité à Meghan un joyeux anniversaire public sur leurs comptes officiels, avec le Twitter de la reine écrivant “Je souhaite à la duchesse de Sussex un très joyeux anniversaire aujourd’hui!” Ils ont également partagé de jolies photos des moments de Meghan parmi la famille royale et lors de la tournée royale :

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Pendant ce temps, Kate Middleton et le prince William ont également publié sur leur Twitter, écrivant “Je souhaite un joyeux 40e anniversaire à la duchesse de Sussex!”

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

La duchesse Meghan et le prince Harry n’ont pas de réseaux sociaux, mais il y a eu des spéculations sur Internet selon lesquelles ils pourraient partager la première photo de leur fille Lilibet en l’honneur de l’anniversaire de Meghan – alors restez à l’écoute.

Le couple passerait une journée discrète avec leurs enfants, selon des sources qui ont parlé à Page Six, sans grand projet de fête d’anniversaire. Cependant, Harry “peut encore du whisky [Meghan] pour une escapade intime “quelque part très près de leur maison à Montecito.

Le point de vente note que tous les rapports d’une fête sont faux et que “les choses seront calmes avec leur nouveau-né et leur fils de 2 ans Archie” à la lumière de l’augmentation des cas de Covid-19 en Californie.

Les Sussex ont été assez loin des projecteurs depuis la naissance de leur fille Lilibet, bien que le prince Harry ait récemment annoncé ses prochains mémoires, ce qui a causé un peu de drame à la fois parmi la famille royale et son propre cercle d’anciens amis d’Eton et de l’armée.

“J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu”, a déclaré Harry dans une déclaration à propos du livre. “J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et mon espoir est qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. »

Plus de *gestes sauvagement* sur tout ça ci-dessous :

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io