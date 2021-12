Comment les scooters électriques devraient agir dans les ronds-points pour éviter les problèmes et les accidents | Moteur

Conduire une trottinette électrique est très confortable en ville, mais il existe des situations dans lesquelles il faut veiller à éviter les accidents.

Les conducteurs d’autres véhicules aimeront plus ou moins, mais la vérité est que les trottinettes électriques sont de plus en plus présentes dans les villes et ils doivent vivre avec eux. Conduire un scooter est très confortable et évite certains des désagréments les plus courants dans d’autres moyens de transport, mais cela présente aussi parfois un risque.

Lorsqu’il faut descendre la route, des situations dangereuses sont généralement vécues et il y a moments où ils semblent les plus vulnérables ou lent. Un exemple peut être dans les ronds-points, où vous avez besoin de puissance pour entrer au bon moment, quelque chose que les scooters n’ont généralement pas lorsque leur vitesse est limitée.

Il est essentiel d’éviter les dangers et les contacts avec d’autres véhicules, notamment en raison de la vulnérabilité des trottinettes électriques. C’est pourquoi il est conseillé de suivre une série de conseils qui sont d’une grande aide.

La DGT s’occupe depuis longtemps de la question des scooters électriques et compile les réglementations qui existent dans différentes villes, mais face à un rond-point, des doutes peuvent surgir et à La Sexta, ils les ont clarifiés.

La première chose à savoir est que dans un rond-point le scooter électrique est le même que tout autre véhicule, que ce soit une voiture ou un vélo. Il n’y a donc pas de raccourcis ou d’obstacles particuliers.

C’est pourquoi il vaut la peine de revenir sur les conseils de la DGT sur la façon de circuler dans les ronds-points que nous avons publiés précédemment. Ceux-ci sont divisés en trois très simples à suivre : respecter la priorité de celui qui y circule déjà, n’utiliser que la voie de droite pour sortir et signaler tout changement rail.

Il est également possible de circuler sur la voie intérieure si nécessaire, même si avec la vitesse maximale des scooters cela doit être bien évalué. L’important est de ne pas avoir ou provoquer d’accidents.

Bref, avec un peu de soin et en respectant les règles tout devrait bien se passer aux ronds-pointsBien qu’il soit également normal qu’il y ait des doutes, cela arrive à de nombreux conducteurs.