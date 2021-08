Comment les scores CBSE Classe XII ont été calculés par les écoles sur l’ordre des conseils

Les résultats de la classe XII de la CBSE ont été déclarés au début de la semaine dernière

Le Conseil central de l’examen secondaire a évalué ses élèves de classe XII par le biais d’un système d’évaluation alternatif pour ne pas être en mesure d’organiser des examens physiques et a constaté un pourcentage de réussite de 99,3. Incroyable 5,37 pour cent des candidats à l’examen du Conseil ont obtenu des notes de plus de 95 pour cent. Le bond massif du pourcentage de réussite a été plus important dans les écoles privées qui ont enregistré 88,22% l’année dernière et, dix crans de plus, à 99,22% cette année. Comme les scores étaient calculés dans leurs propres écoles, les enseignants ont généreusement noté les élèves après une année difficile.

Les notes théoriques de chaque matière ont été calculées en utilisant 40 pour cent des notes qu’un élève a reçues lors des examens préparatoires et de mi-session organisés par les écoles pendant la session académique. De plus, 30 pour cent des notes ont été obtenues au jury de la classe X et 30 pour cent aux examens finaux de la classe XI. Les marchés intérieurs et pratiques de classe XII sont également pris en compte.

Comment les écoles ont utilisé la formule 30-30-40 pour les notes théoriques

Les écoles ont formé des comités de résultats comprenant le directeur de l’école, deux enseignants, deux enseignants les plus expérimentés de l’école qui ont évalué les élèves à leur discrétion en utilisant la formule. Les performances de l’étudiant dans chaque matière aux tests unitaires, aux examens théoriques pré-embarquement et à mi-parcours ont été prises en compte.

Le comité a décidé si les examens de pré-embarquement devaient être pondérés à part entière ou si une pondération égale devait être accordée aux examens de pré-embarquement et aux examens de mi-parcours, selon la politique de tabulation du conseil d’administration. Pour la composante Classe XI, le calcul était basé sur les notes dans les matières respectives des examens théoriques finaux de fin d’année que les étudiants ont passés en 2019-2020.

Pour la composante Classe X, les enseignants ont pris en compte la moyenne des notes théoriques des meilleures des trois matières principales. La moyenne a été attribuée à toutes les matières de la classe XII sur la base de la pondération théorique de chaque matière.

Tableau final après tous les calculs

Chaque école a sa propre évaluation interne/ruptures pratiques et théoriques pour les élèves de la classe XII. Toutes les écoles ont été invitées à passer des tests en ligne et les notes ont été ajoutées aux notes théoriques calculées dans chaque matière. Ainsi, 30 pour cent des notes de la classe X ont été obtenues, 30 pour cent de la classe Xi et 40 pour cent de la classe XII ont été obtenus lors d’examens théoriques organisés au fil des ans.

Processus de normalisation qui doit être mené

Chaque école a modéré les notes en interne pour tenir compte des variations de l’étiquette de l’école en faisant des élèves dans l’évaluation interne de la classe Xi et de la classe XIA la référence des performances historiques a été faite à l’aide d’une ancre comme l’examen du conseil des trois dernières années.

L’école doit suivre une formule pour la distribution des notes qui s’étendent sur la performance de l’école au cours de l’année spécifique dans une matière particulière. L’évaluation par matière des écoles doit être de l’ordre de +/- 5 obtenue par un élève de cette école au cours de l’année de référence. Les notes moyennes globales pour les évaluations des écoles en 2020-2021 ne devraient pas dépasser les notes moyennes globales obtenues par l’école de 2 points au cours d’une année de référence considérée, selon la politique de tabulation du conseil.

Pendant ce temps, la Haute Cour de Delhi a accordé du temps aux sangliers pour répondre à un plaidoyer d’un candidat concernant la méthode de calcul de l’évaluation des élèves de la classe 10 privée.

