Comment les seniors doivent-ils planifier leurs investissements pour vaincre l’inflation ?

L’inflation continuera d’exister pendant des années, même si nous continuons de progresser en tant que pays. Par conséquent, les investisseurs, en particulier les personnes âgées, doivent garder à l’esprit l’inflation chaque fois qu’ils investissent dans une avenue. Il ne fait aucun doute que la capacité de prise de risque des seniors restera faible, mais ils ne peuvent pas compter entièrement sur des options d’investissement à faible risque comme les dépôts fixes et les fonds de dette à court terme pour répondre à leurs besoins tout au long de la phase post-retraite.

Harshad Chetanwala, cofondateur de MyWealthGrowth.com, déclare : « Un individu peut suivre la stratégie de compartimentage où il/elle peut investir dans différentes avenues en créant des compartiments en fonction de ses besoins et de ses retraits. L’investissement pour les besoins à court terme peut être dans des fonds liquides et des banques, pour le moyen terme, il peut s’agir de fonds de dette et de petits plans d’épargne, tandis que pour les retraits à long terme, on peut envisager des fonds communs de placement diversifiés en actions. On peut diviser son investissement dans les trois compartiments ci-dessus et retirer chaque mois du compartiment attribué pendant une période définie.

Il ajoute qu’une façon pourrait être d’investir dans des comptes liquides et bancaires à court terme ou des retraits mensuels immédiats pendant quelques années. Dans le même temps, on pourrait investir dans de la dette et de petits plans d’épargne ainsi que des fonds d’actions pour un retrait à l’avenir. » Suivre cette stratégie aidera l’investissement en dette et en capitaux propres à croître pendant que l’investisseur se retire des instruments à court terme.

Voici comment on peut investir dans trois compartiments qui peuvent les aider à prendre en charge les dépenses post-retraite au fil des ans :

InvestissementRetrait mensuelFonds de faible durée, compte bancaire et dépôts fixes36 premiers mois (3 premières années)Fonds de dette et plan d’épargne pour personnes âgées 108 mois suivants (de la 4e à la 12e année)Fonds d’actions (fonds indiciels et fonds à grande et moyenne capitalisation) 156 mois suivants (13e année) à la 25e année)

Les experts disent qu’une telle stratégie peut bien fonctionner et éviter de survivre à l’épargne après la retraite. Chetanwala déclare : « Lorsque l’investissement est effectué sur différentes classes d’actifs et instruments, le rendement global peut battre l’inflation. » Cela dit, il est toujours conseillé de garder de côté des fonds pour imprévus sur le compte bancaire tout le temps, même avec les seaux suggérés ci-dessus pour faire face à toute urgence.

Quelles sont certaines des options d’investissement anti-inflation pour les seniors ?

Il existe différentes options d’investissement pour les seniors, avec des taux d’intérêt et des rendements attractifs. Certaines des options d’investissement populaires que les personnes âgées peuvent rechercher comprennent le plan d’épargne pour personnes âgées, Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojna, les obligations exemptes d’impôt, les dépôts fixes d’entreprise de bonnes entreprises, les fonds communs de placement de dette à court et moyen terme, les fonds de dette bancaires et PSU, les entreprises Fonds d’obligations et fonds communs de placement diversifiés en actions (indice et grande capitalisation). Ce sont quelques-unes des options d’investissement qui peuvent aider à battre l’inflation à long terme.

