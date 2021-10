Comment les seniors peuvent épargner et gagner plus en choisissant judicieusement des plans d’économie d’impôt

Il est conseillé aux seniors à la recherche d’économies d’impôt avant la fin de l’exercice d’éviter tout produit d’assurance-vie.

Au début de chaque exercice, les gens commencent à explorer toutes les possibilités d’économies d’impôt disponibles pour bénéficier de déductions allant jusqu’à Rs 1,50 lakh en vertu de l’article 80C de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu. Cependant, même avec un démarrage précoce, ils restent bloqués. dans la précipitation de dernière minute, ce qui amène souvent les investisseurs à prendre de mauvaises décisions et à choisir des plans qui ne leur conviennent peut-être pas.

Parfois, les investisseurs souffrent également parce que les distributeurs et agents de produits financiers, dans le but de maximiser leurs commissions, vendent des produits de manière déloyale et/ou ne se soucient pas vraiment de comprendre les besoins des investisseurs.

Il y a eu quelques cas dans le passé où des gestionnaires de relations de banques réputées du secteur privé ont vendu des programmes de rendement garanti à prime unique à des personnes âgées sous la forme de dépôts fixes à long terme (FD) associés à une assurance. Ces types d’actes affectent le bien-être financier des personnes âgées.

La planification de la retraite est-elle sérieuse ? Éviter l’assurance-vie

Il est conseillé aux seniors à la recherche d’économies d’impôt avant la fin de l’exercice d’éviter tout produit d’assurance-vie. L’assurance-vie n’est vitale que dans votre phase d’accumulation. Vous êtes en phase d’accumulation lorsque vous êtes le principal soutien économique et vous avez des responsabilités vis-à-vis des membres à charge de votre famille. Cependant, lorsque vous êtes retraité et senior, vos fonctions sont automatiquement transférées aux personnes à charge.

Vos priorités durant cette étape de la vie seront la sécurité du capital, la génération de revenus réguliers et la gestion des dépenses liées aux soins de santé et à la retraite. Ainsi, lorsque vous recherchez des programmes pour économiser de l’impôt, gardez toujours ces priorités à l’esprit pour répondre correctement à vos besoins de liquidités. Vous pouvez opter pour des plans ayant une courte période de blocage ou avec un plan qui offre des rendements décents avec des rendements réguliers.

Plan d’épargne lié aux actions (ELSS)

Si nous examinons les plans d’économie d’impôt disponibles pour les personnes âgées, le programme d’épargne lié à l’équité (ELSS) – également connu sous le nom de fonds communs de placement à économie d’impôt – brille plus avec sa période de verrouillage minimale de 3 ans. ELSS a également le potentiel d’offrir de bons rendements liés au marché sur une période de 3 ans. Ainsi, vous pouvez choisir un fonds ELSS avec soin après avoir pris en compte plusieurs facteurs quantitatifs et qualitatifs.

Comparé à d’autres plans d’économie d’impôt à revenu fixe tels que le certificat d’épargne national (NSC), la banque d’épargne fiscale FD, le fonds de prévoyance publique, etc., ELSS a le potentiel de générer de meilleurs rendements liés au marché en 3 ans. Cependant, un retraité devrait éviter le plan d’investissement systématique (SIP) pour investir dans ELSS, car chacun de vos versements SIP sera soumis à une période de blocage de trois ans. Au lieu de cela, envisagez de faire un investissement forfaitaire dans ELSS.

Lorsque la période de blocage dans ELSS est terminée, le montant peut être retiré via le plan de retrait systématique (SWP). Il s’agit d’une facilité offerte par les sociétés de fonds communs de placement, qui génère un flux de rentrées de fonds pour faire face aux dépenses de retraite.

Outre ELSS, investir dans une banque d’épargne fiscale à 5 ans ainsi que dans un régime d’épargne pour les seniors (SCSS) sera également une excellente option à des fins de stabilité et de diversification. Les FD à économie d’impôt ne peuvent pas être encaissés prématurément avant l’achèvement d’au moins 5 ans à compter de la date de réception. Mais ce verrouillage est bon pour garder les fonds sûrs et stables.

Dans Tax Saver FD, vous pouvez investir un montant minimum de Rs 100 ou ses multiples, avec une limite maximale de Rs 1,50 lakh au cours d’un exercice. La chose notable est que le taux d’intérêt varie selon les banques.

Un retraité peut envisager le plan de versement d’intérêts trimestriels ou le plan de versement d’intérêts mensuels en fonction de ses besoins de liquidités et de ses dépenses de retraite. Le dépôt peut être effectué à un seul nom ou conjointement, mais la chose notable est que, s’il est détenu dans une exploitation conjointe, l’avantage de la déduction de l’article 80C n’est disponible qu’au premier titulaire qui a un PAN (numéro de compte permanent).

Plan Épargne Seniors (SCSS)

De même, le Plan d’Épargne Senior (SCSS) est également une bonne option d’économie d’impôt pour les retraités. Il est soutenu par le gouvernement et spécialement conçu pour l’autonomisation et la sécurité financière des personnes âgées. De plus, il offre un taux d’intérêt de 7,40 % par an. Il peut être ouvert à titre individuel ou conjointement avec votre conjoint. La facilité de nomination est disponible avant et après l’ouverture du compte.

Le dépôt forfaitaire maximum autorisé en vertu du SCSS est de Rs 15 lakh et le minimum est de Rs 1 000. Il est également éligible à une déduction jusqu’à Rs 1,50 lakh par an en vertu de la section 80C et les intérêts gagnés en vertu du SCSS sont payables trimestriellement et peuvent être exercés à partir de la date de dépôt jusqu’au 31 mars / 30 juin / 30 septembre / 31 décembre. Cependant, assurez-vous de réclamer les intérêts à temps pour gagner plus.

Alors que les intérêts gagnés sont imposables, les intérêts gagnés sur les dépôts bancaires sont exonérés jusqu’à Rs 50 000 par an, conformément aux dispositions de l’article 80 TTB. Pour les personnes âgées de 60 à 80 ans, la limite d’exemption est de Rs 3 lakh, et pour les plus de 80 ans, elle est de Rs 5 lakh.

Budget de l’Union 2021 et assurance maladie

Les citoyens âgés de 75 ans et plus n’ont pas à produire leur déclaration de revenus après le budget de l’Union 2021 si les revenus de retraite et d’intérêts sont leur seule source de revenu annuel. Pour un meilleur portefeuille d’économies d’impôt, vous pouvez suivre une répartition 80:20 ou 75:25 vers ELSS et les plans d’économie d’impôt non liés au marché.

Vous pouvez également souscrire une assurance maladie. En attendant, s’il existe certaines maladies et certains troubles, vous pouvez bénéficier d’une déduction de la section 80DDB de Rs 1 lakh ou du montant réel dépensé, selon le moins élevé des deux. De même, ceux qui sont engagés dans des œuvres caritatives peuvent bénéficier d’une déduction en vertu de l’article 80G de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961. Ainsi, planifiez judicieusement votre investissement fiscal.

C’est un processus très réfléchi pour choisir vos plans de retraite et pour les personnes âgées, cela devrait être une décision très sérieuse, car elle est très importante pour la vie à venir.

(Par Amit Gupta, cofondateur et directeur général, SAG Infotech)

